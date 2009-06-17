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İşte AMD'nin güncellenen yonga seti yol haritası

AMD'nin yeni yonga setleriyle ilgili bilgiler gün ışığına çıktı. 890FX ve 880G ile son gelişmeler ve SATA-III desteği...
9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phenom II ve Athlon II modelleriyle işlemci gamını, Radeon HD 4770 ve Radeon HD 4790 gibi modelleriyle de ekran kartı serisini güncelleyen AMD, yonga seti çalışmalarına devam ediyor.. 2007 yılı sonunda duyurduğu 790FX üzerine daha yüksek performanslı herhangi bir çipset hazırlamayan firma, bir yıl önce duyurduğu 790GX ile de entegre grafik özellikli yonga seti pazarı için en güçlü çözümünü kullanıma sunmuştu. 790GX yonga setiyle eş zamanlı olarak SB750 köprüsünü duyurarak ACC teknolojisini tanıtan AMD, donanımların limitlerde kullanılabilmesine olanak tanımış ve donanımsal özellikleri OverDrive yazılımıyla pekiştirmeyi başarmıştı. Son olarak 785G ile gündeme gelen firmanın hazırlık çalışmaları süren yeni nesil yonga seti modelleri için merak edilen yol haritası da gün ışığına çıktı.

Spider platformu ile tanıtılan 7 serisi yonga seti ailesini geride bırakmayı planlayan AMD, 8 serisi çipset çözümleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Firmanın üzerinde uzunca bir konuşulan iki yeni yonga seti modeli bulunuyor ki bunlar RD890 ve RS880D. Daha önce yılın ikinci yarısında hazır olacakları iddia edilen yeni yonga setleri, Tayvanlı anakart üreticilerinden alınan bilgiye göre gelecek yılın hemen başına kalmış gibi görünüyorlar. Geliştirilen özelliklerine ek olarak güney köprüsü güncellemesine de sahip olacak yeni yonga setlerinin Ocak 2010 ile birlikte lanse edilecekleri üzerinde duruluyor. Tarih itibariyle Phenom II işlemcilerinde olduğu gibi Tüketici Elektroniği fuarında (CES 2010) lanse edilmeleri kuvvetle muhtemele görünen 8 serisi yeni yonga seti modelleri önemli bazı güncellemelerle gelecekler.

İşte AMD'nin güncellenen yonga seti yol haritası
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AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni yonga seti RD890 kod adını taşıyor. Pazara 890FX adı altında giriş yapması beklenen çipset, Soket AM3 işlemciler için hazırlana safkan bir performans platformu olacak. Safkan diyoruz zira an itibariyle Soket AM3 işlemciler ile kullanılan anakartların tamamı ilk etapta Soket AM2+ işlemciler için hazırlanan çipsetlerin adapte edilmiş versiyonlarını kullanıyorlar. 890FX aynı 790FX'te olduğu gibi Quad-Crossfire X desteği sunacak yani 890FX tabanlı anakartların önemli bir kısmı dört adet PCIe x16 slotu ile gelecekler. Çift kartlı kurulumlarda PCIe x16 + PCIe x16 konfigürasyonuna olanak tanıyacak 890FX, dört kartlı kurulumlarda ise 8x + 8x + 8x + 8x dizilimine destek verecek. Öte yandan 890FX'in ısıl güç tasarımı ise 18 Watt olacak.

Yüksek performans segmenti için hazırlanan 890FX ile birlikte lanse edilmesi beklenen RS880D'nin ise pazara 880G adı altında giriş yapması bekleniyor. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV620 IGP'siyle donatılan yonga seti bu sayede hem DirectX 10.1 desteği sunabilecek hem de Unified Video Decoder 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma sağlayabilecek. Öte yandan RS880D aynı satılmakta olan 790GX yonga setinde olduğu gibi çoklu ekran kartı kurulumlarına da destek verecek. Harici ekran kartı kullanımı için düşünülen PCIe x16 slotuna ek olarak RS880D, ikinci PCIe x16 slotu üzerinden Crossfire X desteği de sunacak ancak çift kartlı kurulumlarda PCIe bant genişliği yine aynı 790GX'de olduğu gibi 8x + 8x konfigürasyonunda gerçekleşecek.

İşte AMD'nin güncellenen yonga seti yol haritası
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Entegre grafik işlem birimine sahip olan RS880D yonga setinin güç tüketimi ise tahmin edilebileceği üzere 890FX'in bir miktar üzerinde olacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi TDP seviyesi 18 Watt olan 890FX yani RD890'dan farklı olarak RS880D yani muhtemel ismiyle 880G'de ise ısıl güç tasarımının 22 Watt olması bekleniyor. RD890 ve RS880 ile birlikte AMD'nin yeni güney köprülerini de duyurması bekleniyor. Detaylı özelliklerine haber içerisindeki tablodan ulaşabileceğiniz SB850 ve SB810 köprülerinin her ikisi de SATA-III yani SATA 6Gbps desteği sunacaklar. Yeni güney köprüleri arasındaki temel fark ise mevcut bilgilere göre RAID 5 desteği olacak gibi görünüyor zira Tayvanlı anakart üreticilerine göre SB810'dan farklı olarak SB850 yongası RAID 5 desteğine de sahip olacak.

Peki AMD'nin yeni yonga setleri ne zaman hazır olacak? Gelen bilgilere göre RD890, RS880D ve SB850 için EVT olarak tanımlanan Mühendislik Kontrol Testi Haziran ayında, SB810 içinse Temmuz ayında gerçekleşecek. Yine RD890, RS880D ve SB850 için DVT olarak bilinen Tasarım Doğrulama Testi Temmuz ayında, SB810 içinse Ağustos ayında yapılacak. Gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte hacimli üretim için fabrikanın yolunu tutacak yeni yongalardan RD890, RS880D ve SB850'nin Kasım 2009'da üretim bantlarına girip Ocak 2010'da lanse edilmesi, SB810'un ise Nisan 2010'da hacimli üretime girip Mayıs 2010'da ise lanse edilmesi planlanıyor. Tayvanlı anakart üreticilerine dayandırılarak hazırlanan yeni yol haritası için AMD'nin herhangi bir yorumda bulunmadığını da ekleyelim.


http://global.hkepc.com/3243 Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
Yakında AMD' li olacağım.
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OverClocK1ng 8 yıl

DH Misafiri

Yakında AMD' li olacağım.


Ol bakalım. HORT'çu seni

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GurcellOnline 9 yıl
Teknoloji cok hizli gidiyor. Artik yeni teknolojiye yetismek icin petrol krali filan olmak lazim. Subatta toplayacagin makinayi mart ayinda eskimeye yuz tutmus olarak gorebilirsin. Bence hic masraf yapma :D
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Executor Arhentir 9 yıl
haber için teşekkürler fx57
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katren06 9 yıl
AMD bu yeni yongaları hakkında iddası vardı.Yongalar %20 ve dd3 den ise %5 performans artışı ön görüyordu. Bu hala gerçerli olacak mı?
İlk AMD sistemimi toplamak için Şubat ayını bekliyecem anlamına geliyor.Bu benim için biraz zor hayırlısı diyeyim...
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1963bursa 9 yıl
Çok iş başarmış gibi bir havası olmuş AMD'nin, gelin görünki ortada henüz DDR3 ve AM3 dizüstü bilgisayar yok. En büyük eksiği bu, haricinde gidişat iyi, entegre gpu olayı crossfire desteği olduktan sonra onboard muş falan performans düşüren bir faktör değil, bilhakis üstüne vga yı takar, çift çekirdek gpu olur. akabinde geçici durumlarda onboard vga sı da iş görür.
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sertacaygun 9 yıl
890FX'teki ekran kartı girişlerinin dört tanesinde de X16 olmasını isterdim şahsen nVidia'nın 3 adet 16x'i gibi...
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GurcellOnline 9 yıl
Bu nedir ya! Insan biraz yavas gider. Peslerinden atli kovaliyor sanki. Hayir ben daha yeni notebooka gectim. Yapma AMD gozunu seveyim tekrar masaustune gecersem biterim ben. Beni tahrik ediyorsun, kiskirtiyorsun :)
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gordon01 9 yıl
umarım sata3, usb3 de desteklerler
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
amd azıyla kuş tutsun bu saaten sora bence ;D
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla SB850 beni de çook heyecanlandırdı. Zira ben de aynı 575m gibi SB750 nin daha güncel bir sürümü olduğunu düşünüyorum ama ben esas 7 watt olup Dünyanın en az ısınan ve azgüç tüketen yongalarından birisi olan SB700 den sonra SB850 de 4 watt ı görünce yüzümde pis bi gülümseme belirdi. Overclock damarlarım kabardı. :))
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575m 9 yıl
Ooops@ biraz daha detaylı bakarsanız sadece
RS880D için IGP görünüyor.Bugünkü sb750nin güncellenmiş versiyonu olduğunu tahmin ettiğim RS 850 de ise IGP yok.Bence çok güzel bir gelişme.Htpc için veya oyun düşünmeyip e.kartı takmak istemeyenler için 880D uygun gelirken bunun yanında bugün bile fiyatları makul sayılabilecek ve hızaşırtma dostu sb750 nin güncellenmiş bir versiyonu onboard vgasız geliyorki benim de beklediğim ve sevindiğim bir olay.Bu sayede onboard masrafı düşülen anakartların fiyatları daha makul veya daha fazla özelliklere sahip olacaklar.
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