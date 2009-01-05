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İşte BFG'nin yeni oyuncu bilgisayarı; Phobos

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte BFG'nin yeni oyuncu bilgisayarı; Phobos
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Ömür boyu garantili ekran kartlarıyla sık sık gündeme gelen BFG, yüksek performanslı bilgisayar pazarına girmeye hazırlanıyor. Firmaın detaylarını bir süre önce verdiğimiz "ilk" bilgisayarına ait yeni görüntüler yayınlanırken, merak edilen teknik detaylar da belirmeye başladı. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak ekran kartı ayrıca anakart ve güç kaynakları üreten firma Phobos isimli yeni oyuncu bilgisayarıyla iddialı geliyor.

BFG'nin yeni oyuncu bilgisayarı tahmin edileceği üzere firma tarafından üretilen GeForce GTX 295 tabanlı ekran kartlarının çiftine sahip olacak. Üstelik sıvı soğutma ile desteklenen çift grafik işlemcili ekran kartları ile birlikte sisteme Intel'in Bloomfield platformu güç verecek. Sıvı soğutmayla desteklenen Core i7 965 Extreme Edition işlemcisini kullanan Phobos, X58 yonga setli anakart üzerine inşa edilmiş durumda.

Yüksek performans segmentini hedef alan ve başta Alienware olmak üzere HP'nin Voodoo DNA serisi gibi aynı segmentteki çözümleri rakip olması beklenen BFG Phobos, kasa üzerinde yer alan 8-inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranıyla merak uyandırmayı başarıyor. Kullanıcılar bu ekran ile donanımların durumunu takip edebildiği gibi saat hızlarını da arttırabilecek yani overclock yapabilecekler.

Depolama için Western Digital'in 10.000 devir/dakika hızında çalışan yükse performanslı VelociRaptor serisi sabit disklerini kullanan Phobos'u 1200 Watt'lık güç kaynağı beslemekte. Bellek kapasitesi 6GB bellek ile donatılan sistemin, bütçe ve ihtiyaçlara göre farklı donanımlardan oluşan Performance, Advanced ve Elite gibi 3 farklı versiyonunun kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Peki ya fiyatlar?

Detaylarının CES '09 etkinliğinde açıklanması beklenen Phobos'un fiyatı versiyonuna göre 3000$ seviyesinden başlayıp 8000$'a kadar çıkacak. Bu arada en yüksek konfigürasyona sahip olan Elite modelinde Quad SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce GTX 295 modeline ek olarak sadece PhysX hesaplamalarından sorumlu olması için üçüncü bir kart olarak GeForce GTX 285'e de yer verildiğini belirtelim.

İşte BFG'nin yeni oyuncu bilgisayarı; Phobos
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OverClocK1ng 10 yıl
Ben baktım zıplıyor ama kare kare atlaya atlaya gidiyor. Framerate kaldırmıyor. :)
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ucimentay 10 yıl
BFG 9800 GT OC Ekran kartım var
BFG ıle ılgılı haberler geldıkce mutlu oluyorum nedense :D:D:D

Herkez ister bunu ama fizik hesapları ıcın zaten extra kartlar var dıe bılıyorum neden bole abartmıslar Görgüsüzlük olayımı acaba :)
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StreamRolleR 10 yıl
8000$ vereceğime hazır aynı paraya çok daha iyisini bulurum sadece üstündeki o 8 inç lik lcd ile kasa olmaz foboş :D
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özgür deniz 10 yıl
mundar etmişsiniz hayvanı





şimdi bunu bilgisayardan hiç anlamayan "abi toplama bilgisayarların içinde virüs varmış" diyen zengin meraklılar alır msn de kullanır



şimdi eğri oturup doğru konuşalım böyle bir sistemi kim istemez ki?

boşa harcayacak çok param varsa, extreme ürünleri temin edebilecek firma peşinde koşmak istemiyorsam, boşver parasını alayım oyun oynayayım diyorsam bu bilgisayarı alırım


ama monitöre para ayırmam, 15" crt philips alır kullanırım
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yc#1 10 yıl
Açma kapama yöntemi şekil olmuş. Ama yine de bu fiyata parmak izi okuma sistemini de koysalardı 10 numara olurdu.
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ibbetuhim 10 yıl
mac pc kasalarına 10 basar
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By.DeaD 10 yıl
Bu pcler uzaylılar için yapılmışdır :)
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scaner123 10 yıl
bu pc ler bizim için deiL tabiki :D,parası olanlara şüper bir secenek ama adamlar harbiden yapmışlar 2 tane gtx295 yetmemiş sırf PhysX için adamlar gtx285 koymuş vay bea...
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Black_34 10 yıl

yuh artık bee sadece PhysX için GTX285 kıyamet kopacak herhalde.....
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esses... 10 yıl
DELLin alienware sinden, HPnin vodooosu ve Asusun alien kafasına benzeyen bi bilgisayarı vardı bu bilgisayarların fiyatları 15.000$ dan 30.000$ fiyat aralığında idi.
BFG nin bilgisayarı için 3.000$ ile 8.000$ arası diyor baya fiyat farkı varmış aralarında. İLGİNÇ.
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cathedral 10 yıl
parası bol olan için sıkıntı değil..
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mc.kork 10 yıl
Bu arada en yüksek konfigürasyona sahip olan Elite modelinde Quad SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce GTX 295 modeline ek olarak sadece PhysX hesaplamalarından sorumlu olması için üçüncü bir kart olarak GeForce GTX 285'e de yer verildiğini belirtelim.


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SnRkRkMn 10 yıl
pardon filmındeki ferhan şensoyun SSS SS S sahnesi benden gelsin:D
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
para israfı
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gurkan113 10 yıl
8000$ mı :O
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Knisath 10 yıl
Sistemden çok dokunmatik ekranlı kasayı sevdim ben
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Fear Dot Com 10 yıl
Physx için GTX 285 Hadiiiiiiiiii beaahhhhhhhh :D
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