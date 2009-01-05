İşte BFG'nin yeni oyuncu bilgisayarı; Phobos

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Ömür boyu garantili ekran kartlarıyla sık sık gündeme gelen BFG, yüksek performanslı bilgisayar pazarına girmeye hazırlanıyor. Firmaın detaylarını bir süre önce verdiğimiz "ilk" bilgisayarına ait yeni görüntüler yayınlanırken, merak edilen teknik detaylar da belirmeye başladı. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak ekran kartı ayrıca anakart ve güç kaynakları üreten firma Phobos isimli yeni oyuncu bilgisayarıyla iddialı geliyor.

BFG'nin yeni oyuncu bilgisayarı tahmin edileceği üzere firma tarafından üretilen GeForce GTX 295 tabanlı ekran kartlarının çiftine sahip olacak. Üstelik sıvı soğutma ile desteklenen çift grafik işlemcili ekran kartları ile birlikte sisteme Intel'in Bloomfield platformu güç verecek. Sıvı soğutmayla desteklenen Core i7 965 Extreme Edition işlemcisini kullanan Phobos, X58 yonga setli anakart üzerine inşa edilmiş durumda.

Yüksek performans segmentini hedef alan ve başta Alienware olmak üzere HP'nin Voodoo DNA serisi gibi aynı segmentteki çözümleri rakip olması beklenen BFG Phobos, kasa üzerinde yer alan 8-inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranıyla merak uyandırmayı başarıyor. Kullanıcılar bu ekran ile donanımların durumunu takip edebildiği gibi saat hızlarını da arttırabilecek yani overclock yapabilecekler.

Depolama için Western Digital'in 10.000 devir/dakika hızında çalışan yükse performanslı VelociRaptor serisi sabit disklerini kullanan Phobos'u 1200 Watt'lık güç kaynağı beslemekte. Bellek kapasitesi 6GB bellek ile donatılan sistemin, bütçe ve ihtiyaçlara göre farklı donanımlardan oluşan Performance, Advanced ve Elite gibi 3 farklı versiyonunun kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Peki ya fiyatlar?

Detaylarının CES '09 etkinliğinde açıklanması beklenen Phobos'un fiyatı versiyonuna göre 3000$ seviyesinden başlayıp 8000$'a kadar çıkacak. Bu arada en yüksek konfigürasyona sahip olan Elite modelinde Quad SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce GTX 295 modeline ek olarak sadece PhysX hesaplamalarından sorumlu olması için üçüncü bir kart olarak GeForce GTX 285'e de yer verildiğini belirtelim.

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