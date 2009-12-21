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İsveç SVT televizyonundan bazı çalışanlar Apple merkezinin önüne kamp kurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İsveç SVT televizyonundan bazı çalışanlar Apple merkezinin önüne kamp kurdu
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İsveç'in TRT'si diyebileceğimiz devlet kanalı SVT'nin bazı çalışanları, Apple'ın Cuppertino'daki genel merkezinin önüne kamp kurdu, peki ama neden ? Hayır bu kesinlikle bir grev değil, kanal çalışanları iPhone ve iPod Touch için geliştirilen SVT Play uygulamasının bir an önce onaylanmasını ve AppStore'daki yerini almasını istiyorlar. Apple genel merkezi önünden canlı yayın yapan SVT kanalı çalışanları, Steve Jobs'a yazdıkları iyi niyet mektubunda, "bütün İsveçliler sizin uygulamayı onaylamanızı istiyorlar, lütfen Steve acele edin ve uygulamamızı onaylayın. Biz sizin için onay süresini mümkün olduğunca kısalttık. Steve yeşil tuşa basın ve kameraya İsveççe evet anlamına gelen "Ja" deyin. Hadi Steve, İsveç sizi bekliyor, JA deyin" ifadelerine yer verdiler.

İsveçliler sadece hazırladıkları video uygulamasının onaylanmasını istiyorlar ve bu ilginç gösterileriyle istediklerini de alacak gibi görünüyorlar :).


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.:fat32:. 9 yıl
Komikmiş.
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Haşin_ErKeK 9 yıl
hayat ne garip svtler falan


not: bu mesaj henüz daha hiç yatmadan saat 06.10 sularında atılmıştır
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Opeth 9 yıl
Kıyamet alameti
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melyyh 9 yıl
''SVT'' VT ne yaa? Vizon Tele mi
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Alpine 9 yıl
reklam kokan hareketler..
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Entropi Canavarı 9 yıl

melyyh

''SVT'' VT ne yaa? Vizon Tele mi




Hiç güleceğim yoktu kardeş ya. süpersin.
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mav1li 9 yıl
Ahhh uleynn Steve dünyayı ne hale getirdin! :)
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realbrutal 9 yıl
komedi ya
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