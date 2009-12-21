İsveç SVT televizyonundan bazı çalışanlar Apple merkezinin önüne kamp kurdu

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İsveç'in TRT'si diyebileceğimiz devlet kanalı SVT'nin bazı çalışanları, Apple'ın Cuppertino'daki genel merkezinin önüne kamp kurdu, peki ama neden ? Hayır bu kesinlikle bir grev değil, kanal çalışanları iPhone ve iPod Touch için geliştirilen SVT Play uygulamasının bir an önce onaylanmasını ve AppStore'daki yerini almasını istiyorlar. Apple genel merkezi önünden canlı yayın yapan SVT kanalı çalışanları, Steve Jobs'a yazdıkları iyi niyet mektubunda, "bütün İsveçliler sizin uygulamayı onaylamanızı istiyorlar, lütfen Steve acele edin ve uygulamamızı onaylayın. Biz sizin için onay süresini mümkün olduğunca kısalttık. Steve yeşil tuşa basın ve kameraya İsveççe evet anlamına gelen "Ja" deyin. Hadi Steve, İsveç sizi bekliyor, JA deyin" ifadelerine yer verdiler.

İsveçliler sadece hazırladıkları video uygulamasının onaylanmasını istiyorlar ve bu ilginç gösterileriyle istediklerini de alacak gibi görünüyorlar :).