Kamp çadırı tavsiyesi arayanlara en iyi kamp çadırları (2024)

- En İyi Kamp Çadırları ⛺
- 1️⃣ Husky Beast
- 2️⃣ Coleman Sundome
- 3️⃣ Tenton Sports Vista
- 4️⃣ Husky Bird Plus
- 5️⃣ Outdoor Master Pop Up X-Large
- 6️⃣ Pacific Breeze Easy Setup Deluxe XL
- 7️⃣ Cflity 3 kişilik kamp çadırı
- 8️⃣ Coleman Carlsbad
- 9️⃣ Lumaland Where Tomorrow
- 🔟 Evostar Monodome
- Çadır alırken nelere dikkat edilmeli🤔
- Yorumlar
Geniş, kullanıcı dostu ve zengin özelliklere sahip kamp çadırları doğada en iyi deneyimi sunmak için tasarlanıyor. Çoğu kamp çadırı yağmurlu bir günde sizi rahatlıkla koruyabilirken içerisinde bir masa kurmaya yetecek kadar alan da sunabiliyor. Eğer hangi kamp çadırı almalı? diye düşünüyor ve kamp çadırında en iyi marka hangisi? diye araştırıyorsanız doğru yere geldiniz. Her yıl birkaç kez kampa giden amatör kampçılar veya meraklıları için hazırladığımız listemizde en iyi kamp çadırı tavsiyelerini bulacaksınız.
|Marka/Model 🎪
|Fiyat 🏷️
|Husky Beast
|8.143 TL
|Coleman Sundome
|8.863 TL
|Tenton Sports Vista
|4.718 TL
|Husky Bird Plus
|6.539 TL
|Outdoor Master Pop Up X-Large
|4.361 TL
|Pacific Breeze Easy Setup
|6.116 TL
|Cflity 3 kişilik kamp çadırı
|8.570 TL
|Coleman Carlsbad
|14.909 TL
|Lumaland Where Tomorrow
|4.135 TL
|Evostar Monodome
|978 TL
Kamp çadırı yorumları dikkate alındığında; en iyi kamp çadırı markaları sıralamasında Husky, Coleman ve Tenton öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek kamp çadırı önerileri olarak ise Husky Beast, Coleman Sundome ve Tenton Sports Vista modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Husky Beast
- 185 × 300 × 130 cm
- 3 kişilik
- 4 mevsim
- 3,3 kg
- 210T polyester, 6000 mm/cm² su dirençli dış kısım
- Nefes alabilir Naylon 190T iç kısım
- 8,5 mm hafif dural mandal, tamir seti ve sıkıştırma paketi
Husky Beast kullanıcı yorumları 💭
👨 Hayatımda ilk defa çadır kurulumu yaptım ve bence kurması çok kolay, 4-5 dakika sürdü bu bile normal çünkü hangi parça nereye geliyor bilmeden yapmıştım. Kaliteli bir çadır tavsiye ederim.
👩 Kurulumu çok kolay ve hızlı. Yağmurda bir sorun yaşamdım, içeriyi kuru tutuyor. Nem yapmıyor. Çok profesyonel bir kampçı değilim ama hafta sonunda bir sıkıntı yaşatmadı.
2️⃣ Coleman Sundome
- 213 cm x 150 cm x 275 cm
- 4 kişilik
- 3 mevsim
- 4.54 kg ağırlık
- 35 km/s rüzgar direnci
- Dahili yağmur brandası
- WeatherTec sistemi ile su geçirmezlik
Coleman Sundome kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatına göre çok iyi. Gayet büyük ve geniş. Birkaç saatlik yağmur altında hiç su geçirmedi. Havalandırması da güzel. Şimdiye kadar her şeyini sevdim.
👩 15 dakikada kurulumunu yaptım. Aşina olanlar daha hızlı kurabilir. Yağmur ve rüzgar şartlarında herhangi bir sorun yaşamadı. Üst tarafa el feneri vb. eşyaları koyabileceğiniz bir bölme de var.
3️⃣ Tenton Sports Vista
- 210 x 150 x 100 cm
- 2 kişilik
- 2,9 kg ağırlık
- Yağmur ve rüzgara dirençli
- Açılır yapı ile 1 dakikada kurulum
- Evrensel kamp yatakları ile uyumlu
Tenton Sports Vista kullanıcı yorumları 💭
👨 Kızımla kamp yapmak için kullanıyorum ve kurulumu çok kolay. Ayrıca telefonunuzu veya el fenerinizi ve diğer küçük şeyleri tutabilecek bir bölmesi de var. Aslında al
👩 Rahatıma düşkünüm ve bu çadır da onu tam olarak karşılıyor. En önemlisi kurulumda uğraşmaya gerek kalmıyor, o bile yeterli. Çadırın alt kısmı biraz ince olmasına rağmen üstüne bir şey serince sorun ortadan kalkıyor.
4️⃣ Husky Bird Plus
- 185 x300 x 130 cm,
- 3 kişilik
- Çift katmanlı çadır yapısı
- 4,1 kg ağırlık
- Nefes alabilir Naylon 190T iç kısım
- Branda için 4000mm, Taban için 7000mm su geçirmezlik
Husky Bird Plus kullanıcı yorumları 💭
👨 Çadır gayet konforlu iç cepleri çok kullanışlı kapı yanlarında ikişer adet cep mevcut kişisel eşyalarınızı rahatlıkla buraya bırakıp yer kazanabiliyorsunuz yan ceplerde kullanışlı aşırı rüzgarlı havalarda kullanma fırsatım oldu. Yanal rüzgarlarda çadırda biraz eğilme oldu rüzgar ne taraftan esiyorsa kapıyı o tarafa kurmak gerekiyor.
👩 Arkadaşlar biraz araştırdım ve bu çadırı aldım anlatıldığı gibi değil gerçekten anlatıldığından daha iyi bir çadır. Kesinlikle tavsiye ediyorum kalite tesadüf değildir.
5️⃣ Outdoor Master Pop Up X-Large
- Hızlı kurulum
- 3-4 kişilik
- UPF 50+ güneş koruması
- 241 x 129 x 134 cm
- 2 kg ağırlık
- Yaz için uygun
Outdoor Master Pop Up X-Large kullanıcı yorumları 💭
👨 Oldum olası çadır kurmaktan nefret ederim. Ama bu çadır açılır yapıda olduğu için tüm kurulum bir iki dakika sürüyor. Kaldırmak da aynı şekilde. İçerisi de gayet geniş. Plaj veya sahilde kamp yapacaklar için çok ideal.
👩 Bu kadar hızlı kurabileceğimi ve alanının bu kadar geniş olmasını beklemiyordum. 3 yetişkin rahatça oturuyor ve yatabiliyor. Plaj çadırı alacaksanız kesinlikle öneririm.
6️⃣ Pacific Breeze Easy Setup Deluxe XL
- 240cm x 130cm x 132cm
- 4 kişilik
- Yaz için uygun
- Plaj ve sahillere yönelik
- Açılır yapıda hızlı kurulum
- SPF 50+ güneş koruması
- 2,7 kg ağırlık
Pacific Breeze Easy Setup Deluxe XL kullanıcı yorumları 💭
👨 Kurulumu çok kolay ve iç cepler ile kancalar büyük fayda sağlıyor. Yapısı sağlam ama rüzgarlı günlerde yine de ayakların üzerine biraz kum koymak iyi olacaktır. Çadırı kurmak kadar toplamak ve çantasına koymak da kolay.
👩 Plaj çadırı için bayağı bir araştırma yaptım ve sonunda bu ürünü seçtim. Ağırlığı ve kurulumu kolay. Ancak yazlım bir yer dışında kullanacaksanız daha farklı modellere bakmalısınız.
7️⃣ Cflity 3 kişilik kamp çadırı
- Dahili tente
- 3 kişilik
- 4 mevsim
- Otomatik hızı kurulum
- Su ve rüzgara dirençli
- 225 x 200 x 135 cm
- 4.75 kg ağırlık
Cflity 3 kişilik kamp çadırı kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok hızlı bir şekilde kurulup aynı şekilde çantasına yerleştirilebiliyor. Hem yağmura hem de şiddetli rüzgara dayanıyor. Beklediğimden iyi. Ön tarafta tente olması çok iyi. Isı yalıtımını da çok beğendim.
👩 Su, rüzgar, kar, güneş... her şartta işini yapıyor. Yaptığım en iyi alışveriş diyebilirim. Kurulumu çok kolay, için geniş. Tek kötü yanı biraz ağır ama o kadar da olsun.
8️⃣ Coleman Carlsbad
- 6 kişilik
- Dört mevsim
- 3 metre x 2,7 metre çadır taban, 1.5 metre orta yükseklik
- Yağmura ve rüzgara dayanıklı
- Güneş ışığının yüzde 90’ını engelleme
- 2 adet büyük boy hava yatağıyla uyumlu
- Ek depolama cepleri
Coleman Carlsbad kullanıcı yorumları 💭
👨 Ev gibi geniş ve ferah. Yüksekliği yeterli. İki büyük yatak koyduk. Kurulumu aşina olanlar için kolay, olmayanlar için biraz zahmetli ama 15-20 dakikada halloluyor.
👩 Beş kişilik bir aileyiz o yüzden bunu tercih ettim. Alan konusunda hiçbir sorun yaşamadık. İç cepleri gayet yeterli. Verandasının olması çok iyi. Manzaranın tümünü görebiliyorsunuz bu sayede. Çok memnunuz.
9️⃣ Lumaland Where Tomorrow
- 2-3 kişilik
- 4 kg ağırlık
- (195+30)cm x 220 x 120cm
- Yağmura ve rüzgara dayanıklı
- Güneş ışığına karşı koruma
- Dört mevsim
- Hızlı kurulum
Lumaland Where Tomorrow kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün gayet geniş içerisinde çantalarımızla birlikte rahat bir şekilde sığdık. İçerisinde 2. Katman olan sineklik en ufak böceklerin dahi içeriye girmesini engelliyor. O kadar kolay kurulup toplanıyor ki toplam süre 5 dk geçmiyor.
👩 Tasarım olarak da beğeniyoruz ve bir süredir kullanıyoruz. Kurulum çok basit, herkes yapabilir. Sağlam ve bol miktarda da alan sunuyor. Malzeme kalitesi de üst seviye. Yağmurda deneme şansım olmadı ama bu özelliğini araştırarak aldım, sorun çıkarmayacaktır.
🔟 Evostar Monodome
- 2 kişilik
- Dört mevsim
- Su geçirmez
- 200 × 145 × 105 cm
- 1,5 kg ağırlık
- Standart kurulum
Evostar Monodome kullanıcı yorumları 💭
👨 Dikişleri vs sağlam gibi hissettim. Şimdilik bir sorun yaşamadım. İki kişi için ideal ancak üçüncü kişi de biraz sıkışarak sığabilir. Kurulumu ise çok zorlamadı daha önce çadır kurmuştum.
👩 Bu aldığım ilk çadır oldu. Denemek için ucuz bir çadır seçtim. Ancak açıkçası ürün kaliteli, fiyatının hakkınızı fazlasıyla veriyor. Daha önce hiç çadır kurmamıştım o yüzden biraz zorlandım ama normal. İçeriye rüzgar vs. almıyor.
En iyi kamp çadırları tavsiyemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her bütçeye uygun kamp çadırı önerileri ile çeşitlendirdiğimiz içeriğimiz her türlü ihtiyaca yanıt verebiliyor. Büyük çadır arayanlardan küçük çadır arayanlara kadar uzanan seçenekler tercihinizi kolaylaştırıyoruz. En iyi kamp çadır markaları ile derlediğimiz rehberimizde en kaliteli kamp çadırları yer alıyor.
Çadır alırken nelere dikkat edilmeli🤔
Çadır alırken öncelikle kaç kişilik, hangi mevsimde ve nerede kullanacağınızı belirleyin. Daha sonra çadır tipi, malzeme, ağırlık, kurulum kolaylığı ve fiyat gibi kriterleri göz önünde bulundurarak seçim yapın.
- Mevsim uyumu
- Kişi sayısı
- Kullanım alanı
- Çadır tipi
- Malzeme
- Havalandırma
- Fiyat
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.