Katlanır sandalye tavsiyesi için en iyi kamp sandalyeleri (2024)

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Kalabalık şehirlerin stresinden ve baskısından kaçmak isteyenler genellikle tercihlerini belirli sürelerle kamp yapmaktan yana kullanıyor. Ancak kütükler ve kayaların üzerine oturarak kamp ateşinin etrafında toplanmak bu güzel anların kısa sürmesine neden olabilir. Kamp sandalyeleri sayesinde ise dostlarınızla kamp ateşinin etrafında sırtınızı rahatça yaslayarak oturabilirsiniz. Artık yazın da gelmesiyle birlikte pek çok insan hangi kamp sandalyesi alınmalı? diye arama yaparken sizler için hazırladığımız dayanıklı ve sağlam en iyi kamp sandalyeleri tavsiyemiz tüm ihtiyacınızı karşılayacak.

Kamp sandalyesi yorumları dikkate alındığında; en iyi kamp sandalyesi markaları sıralamasında Nurgaz, GCI Outdoor ve Bofigo öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek kamp sandalyesi önerileri olarak ise Nurgaz Campout Lux, GCI Outdoor Freestyle Rocker ve Bofigo kamp sandalyesi modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Nurgaz Campout Lux Tam Boyutta Gör En iyi 10 kamp sandalyesi listemizin ilk sırasında bulunan Nurgaz Campout Lux katlanır kamp sandalyesi hem az yer kaplıyor hem de dayanıklılık noktasında taleplerinizi karşılıyor. Üç kademeli oturma pozisyonu ile konforlu bir deneyim sunan sandalye, aynı zamanda boyun desteğine de sahip. Her iki kolunda içecek desteği olan Nurgaz Campout, 120 kg taşıma kapasitesine de sahip. Her iki kolda içecek desteği

Katlanabilir yapı

3 kademeli pozisyon ayarı

120 kg taşıma kapasitesi

4 kg ağırlık Nurgaz Campout Lux kullanıcı yorumları 💭 👨 Yazın sahilde, kışın balkonda kullanıyorum yaklaşık 1 senedir ve hem çok rahat hem de inanılmaz kaliteli. Rengi solmadı bu kadar güneşe maruz kalmasına rağmen. 👩 Ürün gayet güzel babam için aldım beli ağrıdığı için diğer kamp sandalyelerinde rahat oturamıyordu, fakat bu sandalyeden kalkmak istemedi gerçekten çok rahat.

2️⃣ GCI Outdoor Freestyle Rocker Tam Boyutta Gör En iyi kamp sandalyeleri arasında en konforlu olanlarını arıyorsanız GCI Outdoor’un Freestyle Rocker modeli aradığınız ürün olabilir. Taşıması ve kullanımı kolay olan, her yüzey için ideal ayakları olan Freestyle Rocker, dahili iki adet amortisörü ile size salıncak tarzında bir deneyim vadediyor. Taşıma kolu ve içecek için yuvası olan Freestyle Rocker, 5,4 kg ağırlığa ve ayrıca 110 kg taşıma kapasitesine sahip. Dolayısıyla en sağlam kamp sandalyeleri arasında bulunuyor diyebiliriz. 5,4 kg ağırlık

Dahili içecek bölmesi

Amortisörlü ayak

110 kg taşıma kapasitesi

Sağlam malzeme GCI Outdoor Freestyle Rocker kullanıcı yorumları 💭 👨 Beşik gibi sallanması oldukça keyifli, Konforu ve sağlamlığı yerinde, sorun çıkaracağını düşünmüyor. 90 kiloyum ve herhangi bir esneme sorunu yaşamadım. Tavsiye ederim. 👩 Küçük çocuğu sallayarak uyutuyorum sırf o yüzden bile alınır. Konforu güzel birkaç aydır kullanıyoruz gıcırtı yapmıyor. Tavsiye ederiz.

3️⃣ Bofigo kamp sandalyesi Tam Boyutta Gör İzmir’de üretilen Bofigo kamp sandalyesi dayanıklılık, konfor ve uygun fiyatlı olmasıyla ön plana çıkıyor. Katlanabilir yapıdaki sandalyenin sağ kolunda bardak koymak için bir bölme de mevcut. Tek parça halinde gelen sandalye tek elle kurulabilir haliyle de büyük kolaylık sağlıyor. Eğer en ucuz kamp sandalyesi arıyorsanız Bofigo’ya bakabilirsiniz. Bardak bölmesi

110 kg taşıma kapasitesi

Kolay kurulum

50 cm sandalye genişliği

50 cm sandalye derinliği

42 cm yerden yüksekliği Bofigo kamp sandalyesi kullanıcı yorumları 💭 👨 1 senedir kullanıyorum. Fiyatına göre gayet yeterli bir ürün. Çok fazla büyük beklentilerle almazsanız bir sorun olmaz. Onun dışında görevini yapıyor, tavsiye ederim. 👩 Daha önce aynı üründen alıp 1 seneye yakın kullanmıştım, fiyatına göre gayet makul bir kullanım ömrü olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki deniz kenarı, dağ tepe, kum, taş her türlü zeminde ve ortamda kullandım. İhtiyaç dahilinde yeniden almam gerekti ve fiyatından dolayı tekrar dikkatimi çekti. Genel olarak tavsiye ederim.

4️⃣ Andoutdoor French set Tam Boyutta Gör En kaliteli kamp sandalyesi arayanlar için en ideal bütüncül çözümlerden birisi de Andoutdoor French set grubu. İçeriğinde bir adet masa ve toplamda 4 adet sandalye bulunan setteki tüm ürünler katlanabilir yapıda. Alüminyumdan imal edilen metal aksamlar hafif ve dayanıklı. Bu da taşıma için kolaylık sağlıyor. Geniş bir arkadaş grubu veya küçük bir aile için oldukça yeterli. Büyük boyuttaki masaya tabletiniz, portatif klimanızı ve yiyeceklerinizi koyarak hem bağlantıda kalablir hem kendinizi serin tutabilir hem de doğa içerisinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. 80 x 60 x 70 cm masa ölçüleri

6 kg ağırlık

Bir adet masa

4 adet sandalye

Hafif ve katlanabilir yapı Andoutdoor French set kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün gayet güzel. Masa mükemmel, hafiflik on numara sandalyeler ortalama düzeyde diyebiliriz. Ancak genel olarak ihtiyacı karşılıyor. Zaten senede kaç kere kullanılacak ki... 👩 Masa olması gayet güzel ve masası da gayet kaliteli. Çok sallanmıyor ve zeminde sağlam duruyor. Tabureleri de ne çok iyi ne çok kötü, ortalama. Fiyatına göre de uygun.

5️⃣ Bofigo 2’li set Tam Boyutta Gör En iyi kamp sandalyesi markası olarak gösterilen Bofigo’nun 2’li set teklifi arkadaşınız veya sevgilinizle birlikte yapacağınız küçük kamplarda yanınızda olmayı amaçlıyor. Katlanabilir yapıdaki sandalyelerin kalın metal aksamı dayanıklılık açısından önemli bir avantaj. 110 kg’a kadar taşıma kapasitesi sunan sandalyeler tek elle kurulabiliyor. Katlanınca çok az yer kapladıkları için kamp çantası veya herhangi araç bagajına sığabiliyorlar. Kamp sandalyesi fiyatları dikkate alındığında bu ikili setin avantajlı olduğunu da söylemek gerekiyor. Ahşap kolluk

110 kg taşıma kapasitesi

Kalın metal aksam

Katlanır yapı

Sırt ve oturma kısmında destek kumaşı Bofigo 2’li set kullanıcı yorumları 💭 👨 Kaliteli kullanışlı ve aşırı rahat. Verdiğiniz paraya kesinlikle değiyor yüzde yüz tavsiye ediyorum. Sağlamlık tarafında da şüpheniz olmasın biraz kilolu olmama rağmen bana mısın demedi. 👩 Gayet sağlam ve kullanımı güzel...kumaşları leke tutmuyor. Kaç aydır kullanıyorum hiç deforme olmadı. Şimdiye kadar herhangi bir hasar bozulma vs olmadı.

6️⃣ Reakoo piknik sandalyesi Tam Boyutta Gör Reakoo piknik sandalyesi, son derece hafif ve ergonomik olmasıyla ön plana çıkan bir ürün. Kavisli yapısı ve sırt desteğiyle rahat bir oturma pozisyonu sunan en iyi piknik sandalyesi, taşıma çantasıyla birlikte geliyor. Kompakt yapıdaki sandalyenin ağırlığı ise 0,9 kg kadar. Ancak taşıyabildiği ağırlık kapasitesi ise 150 kg seviyesinde. Ayrıca sağ tarafında kitap, telefon gibi küçük eşyaları koyabileceğiniz bir bölmesi de bulunuyor. 600D Oxford polyester file

0,9 kg ağırlık

150 kg taşıma kapasitesi

Taşıma çantası

Katlanabilir yapı Reakoo piknik sandalyesi kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün harika motorsiklet kullanıyorsanız veya küçük yer kaplayan bir sandalyeye ihtiyacınız varsa bu ürün çok iyi olmuş. Sağlam alüminyum ve plastikten kurulumu ve toplaması kolay kaliteli bir ürün. 👩 Yetişkinler ve çocuklar için ideal küçük paketlenebilir sandalye. İyi ki almışım şimdiye kadar deneyen herkes harika olduğunu düşünüyor.

7️⃣ Tentock katlanabilir sandalye Tam Boyutta Gör Üst seviyeye hitap eden, konforlu ve dayanıklı bir kamp sandalyesi arıyorsanız Tentock katlanabilir sandalyesi tam da size göre bir ürün olabilir. En kullanışlı kamp sandalyesi modellerinden biri olan Tentock, 2,7 kg ağırlığa ve 120 kg taşıma kapasitesine sahip. Yüksek kaliteli, aşınmaya ve yırtılmaya dayanıklı özel 86T Oxford kumaştan yapılan oturma yüzeyine ahşap kolluklar eşlik ediyor. Kullanılan malzemelerden dolayı bu ürün, en sağlam piknik sandalyesi modellerinden de birisi konumunda. Üst seviye kumaş kalitesi

Katlanabilir yapı

Taşıma çantası

Korozyona dayanıklı malzeme

Ahşap kolluk

2,7 kg ağırlık

120 kg taşıma kapasitesi Tentock katlanabilir sandalye kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün Türkiye de satılan en kaliteli kamp sandalyeleriyle dahi kıyaslanamayacak kadar güzel ve kaliteli, Oturma genişliği iyi çok pratik ve hafif bir ürün. Keşke Türkiye de üretilse ve daha uyguna alabilseydik. Hayatımda ilk defa bir sandalyeye bu kadar para verdim. 👩 Motor kullanıcıları için taşıma biraz sıkıntılı olabilir. Ancak otomobiliniz varsa bagajınıza rahatlıkla sığar. Sandalyenin kendisi ise muammam, fiyatına değiyor. Ömürlük bir ürün.

8️⃣ Ever Advanced Lüks sandalye Tam Boyutta Gör Eğer alandan yana herhangi bir sınırlamanız yoksa ve konfora önem veriyorsanız Ever Advanced Lüks kamp sandalyesi sizin için biçilmiş kaftan. Dayanıklı alüminyum gövdesi ve plastik kol bölümleriyle uzun ömürlü bir kullanım vadediyor ürün size. 4 kademeli oturma pozisyonuna sahip olan ürün, 150 kg’a kadar taşıma kapasitesine de sahip. 4 kademeli oturma pozisyonu

150 kg’a kadar taşıma kapasitesi

6,1 kg ağırlık

Konforlu kumaş

Dayanıklı gövde Ever Advanced Lüks sandalye kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün tam anlamıyla beklediğim gibi kaliteli çıktı, paketleme ve kargo hizmetleri de son derece başarılı. Üründen oldukça memnun kaldık. Konforu çok iyi, kurulumu da kolay. 👩 Biraz ağır ancak diğer kamp sandalyelerine kıyasla sağladıkları ek konfor açıkçası buna değiyor. İşçilik güzel, kumaş kaliteli. Boyum uzun olsa da rahatlıkla oturabildim.

9️⃣ Platan Chair Ones-L Tam Boyutta Gör En iyi plaj sandalyesi arayanlar tarafından en çok tercih edilen kamp sandalyesi Platan Chair Ones-L, katlanır yapısı, kaliteli kumaşı ve sağlam yapısıyla kendisini ön plana çıkarıyor. 2,2 kg ağırlığa sahip olan sandalye 140 kg’a kadar ağırlık taşıyabiliyor. İçecek için sağ tarafında bölme bulunduran koltuğun metal aksamları da kaplama sayesinde pasa veya boya atmasına dayanıklı. 140 kg taşıma kapasitesi

2,2 kg ağırlık

630D çift kat, içi 300g elyaf dolgulu kumaş

Çelik montaj parçaları

Pasa veya boya atmasına dayanıklı kaplama Platan Chair Ones-L kullanıcı yorumları 💭 👨 Öncelikle ürün oldukça rahat. O konuda şüpheniz olmasın. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Düşünen arkadaşlara tavsiye ediyorum. 👩 Ürün gerçekten çok kaliteli, konforlu ve çok kullanışlı. Ayrıca benzerlerine göre çok hafif. Benzer ürünlerin ağırlığı 4 kilogram ile 7 kilogram arasında değişirken bu ürün sadece 2 kilogram. Benzer ürünlerin iskeleti metal alaşım iken bu ürünün iskeleti alüminyum olduğu için oldukça hafif. Ayrıca çok sağlam. Benim ağırlığım 105 kilogram olmasına rağmen hiçbir şekilde sorun olmadan kullanıyorum.

🔟 Coleman Raflı sandalye Tam Boyutta Gör En iyi kamp sandalyeleri arasında bulunan Coleman Raflı sandalyenin en öne çıkan yönü sağ tarafındaki metal standı. Bu stand üzerinde bardak tutucu bulunurken aynı zamanda küçük bir sehpa görevi de görüyor. Böylece bu kısma yemeğini koyabilirsiniz. Kaliteli bir kumaşa ve desteğe sahip olan sandalye konfor noktasında da ihtiyacı karşılıyor. En iyi kamp sandalyesi markaları arasında olan Coleman'un bu ürünü yaklaşık 5 kilogram ağırlığa sahip ve 110 kilogram taşıma kapasitesi sunuyor. Bu yapısıyla ürün, en sağlam kamp sandalyeleri arasına da giriyor. 62 x 55 x 78 cm ölçüler

5 kilogram ağırlık

110 kilogram taşama kapasitesi

Bardak tutuculu açılır yan sehpa

Hafif alüminyum çerçeve Coleman Raflı sandalye kullanıcı yorumları 💭 👨 Fiyat biraz pahalı olsa da konforu ve sağlamlığı bu açığı kapatıyor. Sipariş sorunsuz geldi o yandan da sıkıntı yok. Yan sehpa detayı da güzel. Tavsiye ederiz biz. 👩 İki tane aldım. Kullanımı, montajı ve sökülmesi oldukça kolay. Oturma alanı geniş, kumaşı iyi. 100 kiloyum bir sorun yaşamadım. Hatta arkanıza ek yastık bile koyabilirsiniz.

En iyi kamp sandalyeleri listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yaz aylarında ve özellikle bahar dönemlerinde insanlar kamp yapmak istiyor. Ancak ideal ve rahat bir kamp için piknik sandalyeleri de önem arz ediyor. Bu içeriğimizde en iyi piknik sandalyesi tavsiyelerinde bulunduk. Her bütçeye uygun kamp sandalyesi fiyatları ile geniş bir skalayı sunmaya çalıştık.

En iyi termos markaları ve modelleri 3 ay önce eklendi

Kamp sandalyesi alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔 Kullanım amacı, kişisel özellikler, taşınabilirlik, dayanıklılık, konfor ve ek özellikler gibi faktörleri göz önünde bulundurarak bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir kamp sandalyesi seçmek gerekiyor. Ağırlık

Katlanabilirlik

Taşıma çantası

Malzeme

Yük kapasitesi

Sırt desteği

Minder

Bardak tutacağı

En İyi Kamp Sandalyeleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 17561

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