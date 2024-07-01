Katlanır sandalye tavsiyesi için en iyi kamp sandalyeleri (2024)

- En İyi Kamp Sandalyeleri 🪑
- 1️⃣ Nurgaz Campout Lux
- 2️⃣ GCI Outdoor Freestyle Rocker
- 3️⃣ Bofigo kamp sandalyesi
- 4️⃣ Andoutdoor French set
- 5️⃣ Bofigo 2’li set
- 6️⃣ Reakoo piknik sandalyesi
- 7️⃣ Tentock katlanabilir sandalye
- 8️⃣ Ever Advanced Lüks sandalye
- 9️⃣ Platan Chair Ones-L
- 🔟 Coleman Raflı sandalye
- Kamp sandalyesi alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔
- Yorumlar
Kalabalık şehirlerin stresinden ve baskısından kaçmak isteyenler genellikle tercihlerini belirli sürelerle kamp yapmaktan yana kullanıyor. Ancak kütükler ve kayaların üzerine oturarak kamp ateşinin etrafında toplanmak bu güzel anların kısa sürmesine neden olabilir. Kamp sandalyeleri sayesinde ise dostlarınızla kamp ateşinin etrafında sırtınızı rahatça yaslayarak oturabilirsiniz. Artık yazın da gelmesiyle birlikte pek çok insan hangi kamp sandalyesi alınmalı? diye arama yaparken sizler için hazırladığımız dayanıklı ve sağlam en iyi kamp sandalyeleri tavsiyemiz tüm ihtiyacınızı karşılayacak.
|Marka/Model ⛺
|Fiyat 🏷️
|Nurgaz Campout Lux
|2.100 TL
|GCI Outdoor Freestyle Rocker
|3.799 TL
|Bofigo kamp sandalyesi
|389 TL
|Andoutdoor French set
|4.252 TL
|Bofigo 2’li set
|809 TL
|Reakoo piknik sandalyesi
|869 TL
|Tentock katlanabilir sandalye
|3.599 TL
|Ever Advanced Lüks sandalye
|4.470 TL
|Platan Chair Ones-L
|1.964 TL
|Coleman Raflı sandalye
|4.883 TL
Kamp sandalyesi yorumları dikkate alındığında; en iyi kamp sandalyesi markaları sıralamasında Nurgaz, GCI Outdoor ve Bofigo öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek kamp sandalyesi önerileri olarak ise Nurgaz Campout Lux, GCI Outdoor Freestyle Rocker ve Bofigo kamp sandalyesi modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Nurgaz Campout Lux
- Her iki kolda içecek desteği
- Katlanabilir yapı
- 3 kademeli pozisyon ayarı
- 120 kg taşıma kapasitesi
- 4 kg ağırlık
Nurgaz Campout Lux kullanıcı yorumları 💭
👨 Yazın sahilde, kışın balkonda kullanıyorum yaklaşık 1 senedir ve hem çok rahat hem de inanılmaz kaliteli. Rengi solmadı bu kadar güneşe maruz kalmasına rağmen.
👩 Ürün gayet güzel babam için aldım beli ağrıdığı için diğer kamp sandalyelerinde rahat oturamıyordu, fakat bu sandalyeden kalkmak istemedi gerçekten çok rahat.
2️⃣ GCI Outdoor Freestyle Rocker
- 5,4 kg ağırlık
- Dahili içecek bölmesi
- Amortisörlü ayak
- 110 kg taşıma kapasitesi
- Sağlam malzeme
GCI Outdoor Freestyle Rocker kullanıcı yorumları 💭
👨 Beşik gibi sallanması oldukça keyifli, Konforu ve sağlamlığı yerinde, sorun çıkaracağını düşünmüyor. 90 kiloyum ve herhangi bir esneme sorunu yaşamadım. Tavsiye ederim.
👩 Küçük çocuğu sallayarak uyutuyorum sırf o yüzden bile alınır. Konforu güzel birkaç aydır kullanıyoruz gıcırtı yapmıyor. Tavsiye ederiz.
3️⃣ Bofigo kamp sandalyesi
- Bardak bölmesi
- 110 kg taşıma kapasitesi
- Kolay kurulum
- 50 cm sandalye genişliği
- 50 cm sandalye derinliği
- 42 cm yerden yüksekliği
Bofigo kamp sandalyesi kullanıcı yorumları 💭
👨 1 senedir kullanıyorum. Fiyatına göre gayet yeterli bir ürün. Çok fazla büyük beklentilerle almazsanız bir sorun olmaz. Onun dışında görevini yapıyor, tavsiye ederim.
👩 Daha önce aynı üründen alıp 1 seneye yakın kullanmıştım, fiyatına göre gayet makul bir kullanım ömrü olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki deniz kenarı, dağ tepe, kum, taş her türlü zeminde ve ortamda kullandım. İhtiyaç dahilinde yeniden almam gerekti ve fiyatından dolayı tekrar dikkatimi çekti. Genel olarak tavsiye ederim.
4️⃣ Andoutdoor French set
- 80 x 60 x 70 cm masa ölçüleri
- 6 kg ağırlık
- Bir adet masa
- 4 adet sandalye
- Hafif ve katlanabilir yapı
Andoutdoor French set kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün gayet güzel. Masa mükemmel, hafiflik on numara sandalyeler ortalama düzeyde diyebiliriz. Ancak genel olarak ihtiyacı karşılıyor. Zaten senede kaç kere kullanılacak ki...
👩 Masa olması gayet güzel ve masası da gayet kaliteli. Çok sallanmıyor ve zeminde sağlam duruyor. Tabureleri de ne çok iyi ne çok kötü, ortalama. Fiyatına göre de uygun.
5️⃣ Bofigo 2’li set
- Ahşap kolluk
- 110 kg taşıma kapasitesi
- Kalın metal aksam
- Katlanır yapı
- Sırt ve oturma kısmında destek kumaşı
Bofigo 2’li set kullanıcı yorumları 💭
👨 Kaliteli kullanışlı ve aşırı rahat. Verdiğiniz paraya kesinlikle değiyor yüzde yüz tavsiye ediyorum. Sağlamlık tarafında da şüpheniz olmasın biraz kilolu olmama rağmen bana mısın demedi.
👩 Gayet sağlam ve kullanımı güzel...kumaşları leke tutmuyor. Kaç aydır kullanıyorum hiç deforme olmadı. Şimdiye kadar herhangi bir hasar bozulma vs olmadı.
6️⃣ Reakoo piknik sandalyesi
- 600D Oxford polyester file
- 0,9 kg ağırlık
- 150 kg taşıma kapasitesi
- Taşıma çantası
- Katlanabilir yapı
Reakoo piknik sandalyesi kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün harika motorsiklet kullanıyorsanız veya küçük yer kaplayan bir sandalyeye ihtiyacınız varsa bu ürün çok iyi olmuş. Sağlam alüminyum ve plastikten kurulumu ve toplaması kolay kaliteli bir ürün.
👩 Yetişkinler ve çocuklar için ideal küçük paketlenebilir sandalye. İyi ki almışım şimdiye kadar deneyen herkes harika olduğunu düşünüyor.
7️⃣ Tentock katlanabilir sandalye
- Üst seviye kumaş kalitesi
- Katlanabilir yapı
- Taşıma çantası
- Korozyona dayanıklı malzeme
- Ahşap kolluk
- 2,7 kg ağırlık
- 120 kg taşıma kapasitesi
Tentock katlanabilir sandalye kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün Türkiye de satılan en kaliteli kamp sandalyeleriyle dahi kıyaslanamayacak kadar güzel ve kaliteli, Oturma genişliği iyi çok pratik ve hafif bir ürün. Keşke Türkiye de üretilse ve daha uyguna alabilseydik. Hayatımda ilk defa bir sandalyeye bu kadar para verdim.
👩 Motor kullanıcıları için taşıma biraz sıkıntılı olabilir. Ancak otomobiliniz varsa bagajınıza rahatlıkla sığar. Sandalyenin kendisi ise muammam, fiyatına değiyor. Ömürlük bir ürün.
8️⃣ Ever Advanced Lüks sandalye
- 4 kademeli oturma pozisyonu
- 150 kg’a kadar taşıma kapasitesi
- 6,1 kg ağırlık
- Konforlu kumaş
- Dayanıklı gövde
Ever Advanced Lüks sandalye kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün tam anlamıyla beklediğim gibi kaliteli çıktı, paketleme ve kargo hizmetleri de son derece başarılı. Üründen oldukça memnun kaldık. Konforu çok iyi, kurulumu da kolay.
👩 Biraz ağır ancak diğer kamp sandalyelerine kıyasla sağladıkları ek konfor açıkçası buna değiyor. İşçilik güzel, kumaş kaliteli. Boyum uzun olsa da rahatlıkla oturabildim.
9️⃣ Platan Chair Ones-L
- 140 kg taşıma kapasitesi
- 2,2 kg ağırlık
- 630D çift kat, içi 300g elyaf dolgulu kumaş
- Çelik montaj parçaları
- Pasa veya boya atmasına dayanıklı kaplama
Platan Chair Ones-L kullanıcı yorumları 💭
👨 Öncelikle ürün oldukça rahat. O konuda şüpheniz olmasın. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Düşünen arkadaşlara tavsiye ediyorum.
👩 Ürün gerçekten çok kaliteli, konforlu ve çok kullanışlı. Ayrıca benzerlerine göre çok hafif. Benzer ürünlerin ağırlığı 4 kilogram ile 7 kilogram arasında değişirken bu ürün sadece 2 kilogram. Benzer ürünlerin iskeleti metal alaşım iken bu ürünün iskeleti alüminyum olduğu için oldukça hafif. Ayrıca çok sağlam. Benim ağırlığım 105 kilogram olmasına rağmen hiçbir şekilde sorun olmadan kullanıyorum.
🔟 Coleman Raflı sandalye
- 62 x 55 x 78 cm ölçüler
- 5 kilogram ağırlık
- 110 kilogram taşama kapasitesi
- Bardak tutuculu açılır yan sehpa
- Hafif alüminyum çerçeve
Coleman Raflı sandalye kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyat biraz pahalı olsa da konforu ve sağlamlığı bu açığı kapatıyor. Sipariş sorunsuz geldi o yandan da sıkıntı yok. Yan sehpa detayı da güzel. Tavsiye ederiz biz.
👩 İki tane aldım. Kullanımı, montajı ve sökülmesi oldukça kolay. Oturma alanı geniş, kumaşı iyi. 100 kiloyum bir sorun yaşamadım. Hatta arkanıza ek yastık bile koyabilirsiniz.
En iyi kamp sandalyeleri listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yaz aylarında ve özellikle bahar dönemlerinde insanlar kamp yapmak istiyor. Ancak ideal ve rahat bir kamp için piknik sandalyeleri de önem arz ediyor. Bu içeriğimizde en iyi piknik sandalyesi tavsiyelerinde bulunduk. Her bütçeye uygun kamp sandalyesi fiyatları ile geniş bir skalayı sunmaya çalıştık.
Kamp sandalyesi alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔
Kullanım amacı, kişisel özellikler, taşınabilirlik, dayanıklılık, konfor ve ek özellikler gibi faktörleri göz önünde bulundurarak bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir kamp sandalyesi seçmek gerekiyor.
- Ağırlık
- Katlanabilirlik
- Taşıma çantası
- Malzeme
- Yük kapasitesi
- Sırt desteği
- Minder
- Bardak tutacağı
En İyi Kamp Sandalyeleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 17561Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.