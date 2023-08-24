Ford, yeni kamp aracı Transit Custom Nugget'ı tanıttı

Nugget, dışarıdan bakıldığında neredeyse sıradan bir Transit Custom gibi görünüyor. Tavandaki açılabilir mekanizma ve yandaki Westfalia markalı tente, Nugget'ı dışarıdan fark edilir kılan en büyük detaylardan. Yeni Nugget'ın tavanı, daha kolay bir kullanım için kendi kendine katlanabiliyor. Ek ücret karşılığında tavana güneş paneli de entegre edilebiliyor.
İç mekan, üstteki açılabilir tavanın da etkisiyle iki tane çift kişilik yatağa yetecek alana sahip. Önde sürücü ve yolcu için döndürülebilen kaptan koltuklar mevcut. Arkadaki koltuklar opsiyonel olarak ısıtma, USB-C girişleri ve hoparlörler ile tercih edilebiliyor. Aracın arkasında standart özellik olarak sıcak/soğuk duş mekanizması var ancak bagaj kapağına entegre edilen duş çadırı için ektra ücret ödemek gerekiyor.
Bağımsız arka süspansiyona sahip olan ve dört tekerlekten çekiş özelliğiyle tercih edilebilen Transit Custom Nugget, ilk kez şarj edilebilir hibrit seçeneğiyle satılıyor. Kuga'dan alınan bu sistem, toplamda 230 hp güç üreten 2.5 litre benzinli motor ve bir elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. 11.8 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip olan batarya, kamp aracının 32 km'ye kadar saf elektrikli sürüş modunda ilerleyebilmesini sağlıyor.
Ford Transit Custom Nugget, ilk olarak 168 beygirlik dizel motorla satışa sunulacak. Yukarıda özelliklerini sıraladığımız hibrit motor daha sonra listeye eklenecek. Aracın Almanya'daki fiyatı 76,500 eurodan başlıyor.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.