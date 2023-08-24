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    Ford, yeni kamp aracı Transit Custom Nugget'ı tanıttı

    Ford, doğa tutkunlarına yönelik yeni kamp aracını tanıttı. Yeni Transit Custom'ı temel alan Nugget isimli araç, selefine göre daha kullanışlı özelliklere ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) sisteme sahip
    Ford, yeni kamp aracı Transit Custom Nugget'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    2024 Ford Transit Custom Nugget, kamp araçlarında uzman olan Westfalia iş birliğiyle geliştirilen çok bölgeli kabin düzenine sahip. Aracın içerisinde dört kişinin rahatça uyuması ve kamp yapması için gerekli tüm olanaklar mevcut. Arkadaki L şekilli mutfak, çekmece tip buzdolabı ve lavabo da bu özelliklere dahil. Ford ayrıca yeni kamp aracının selefine kıyasla daha iyi sürüş dinamiklerine sahip olduğunun altını çiziyor.

    Nugget, dışarıdan bakıldığında neredeyse sıradan bir Transit Custom gibi görünüyor. Tavandaki açılabilir mekanizma ve yandaki Westfalia markalı tente, Nugget'ı dışarıdan fark edilir kılan en büyük detaylardan. Yeni Nugget'ın tavanı, daha kolay bir kullanım için kendi kendine katlanabiliyor. Ek ücret karşılığında tavana güneş paneli de entegre edilebiliyor.

    İç mekan, üstteki açılabilir tavanın da etkisiyle iki tane çift kişilik yatağa yetecek alana sahip. Önde sürücü ve yolcu için döndürülebilen kaptan koltuklar mevcut. Arkadaki koltuklar opsiyonel olarak ısıtma, USB-C girişleri ve hoparlörler ile tercih edilebiliyor. Aracın arkasında standart özellik olarak sıcak/soğuk duş mekanizması var ancak bagaj kapağına entegre edilen duş çadırı için ektra ücret ödemek gerekiyor.

    Ford, yeni kamp aracı Transit Custom Nugget'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ford Transit Custom Nugget, SYNC4 sistemiyle çalışan, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 13 inç multimedya ekranıyla donatılmış. Bunun dışında arka tarafta ısıtma, su seviyesi ve aydınlatma gibi kontrollerin yapıldığı 7 inçlik küçük bir ekran daha mevcut. Ford, yeni kamp aracında kablosuz şarj ve standart 5G modem özelliklerine de yer vermiş.

    Bağımsız arka süspansiyona sahip olan ve dört tekerlekten çekiş özelliğiyle tercih edilebilen Transit Custom Nugget, ilk kez şarj edilebilir hibrit seçeneğiyle satılıyor. Kuga'dan alınan bu sistem, toplamda 230 hp güç üreten 2.5 litre benzinli motor ve bir elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. 11.8 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip olan batarya, kamp aracının 32 km'ye kadar saf elektrikli sürüş modunda ilerleyebilmesini sağlıyor.

    Ford Transit Custom Nugget, ilk olarak 168 beygirlik dizel motorla satışa sunulacak. Yukarıda özelliklerini sıraladığımız hibrit motor daha sonra listeye eklenecek. Aracın Almanya'daki fiyatı 76,500 eurodan başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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