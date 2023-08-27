Citroen Type Holidays kamp aracı tanıtıldı: Retro tasarım, modern teknoloji

- Sadece 2 metrelik yükseklik sayesinde kapalı otoparklara da girebiliyor
- SpaceTourer’a ait nitelikler ve özel donanımlar
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Citroën, İtalyan karoser üreticisi Caselani imzalı Type H görünümündeki bir SpaceTourer ile bu mirasını sergiliyor. Citroën ile uzun yıllara dayanan ortaklığı bulunan Caselani, marka ile farklı türde “Neo-Retro” gövde tasarımlarına imza atıyor ve “Van Life” için farklı bir seyahat şekli sunuluyor. Kalabalığın arasından sıyrılan “Type Holidays” modeliyle benzersiz bir deneyim yaşanıyor. Eşsiz tasarımı ve gri rengi kadar, Citroën’in efsanevi Type H’si ile ünlü, “Tube” lakaplı araca bir saygı duruşu sergileniyor.
SpaceTourer’ın modern tasarımı, tek başınıza veya başkalarıyla, tüm kısıtlamalardan uzak, farklı ve konforlu bir seyahat deneyimine davet ediyor. Citroën, daha önce de Hyphen, Rip Curl ve The Citroënist gibi konsept araçlarla karavan alanındaki gücünü göstermişti. Günümüzde Citroën, bu başarılarının üzerine inşa ettiği ve aynı zamanda da büyüyen karavan pazarındaki etkinliğini genişletmeyi ve güçlendirmeyi planlıyor.
Sadece 2 metrelik yükseklik sayesinde kapalı otoparklara da girebiliyor
Bu sayede tüm yıl boyunca günlük olarak da kullanılabiliyor. Avrupa’da her yıl yaklaşık 90.000 adet yeni araca denk gelen bu segment, tüm konaklama tipi araçlarının yarısından fazlasını oluşturuyor. “Van Life”, rekabetçi bir bütçeyle tüm konfor gereksinimlerini kapsayacak şekilde sınırsız seyahat özgürlüğü sunmasıyla özellikle gençler arasındaki popülerliğini artırıyor.
SpaceTourer’a ait nitelikler ve özel donanımlar
“Van Life” başarısını, yerleşim ve konfor açısından kat ettiği gelişmelere borçlu. Bu araçla, “Glamping” trendine uygun olarak kamp yapmak artık çok daha şık bir deneyime dönüşüyor. Citroën Type Holidays, Citroën SpaceTourer’ın ferahlık, konfor, sessiz çalışma karakteri, kolay erişim ve havadar iç mekan için iki sürgülü yan kapı, bağımsız açılan bagaj kapağı camı ve daha bir çok avantajı bünyesinde barındırıyor. Şehrin kargaşasından arzu ettikleri sürede uzaklaşmak ve diledikleri zaman da geri dönmek isteyen dört kişinin ihtiyaç duyabileceği her şeyi Citroën Type Holidays sağlıyor.
- Citroën Type Holidays’in içindeki yaşam alanında dik durmayı sağlayan açılır tavan, gece modunda iki kişinin kalabileceği geniş bir yatak barındırıyor.
- İki kişilik rahat bir yatak oluşturmak için yan yana iki koltuk açılabiliyor. Ayrıca bu koltuklar, depolama alanına yer açmak için de tamamen çıkarılabiliyor.
- Aracın arkadaki yaşam alanına doğru dönebilen iki ön koltuğu da bulunuyor.
- Pişirme alanı, lavabo ve buzdolabı gibi ekipmanları barındıran eksiksiz bir mini mutfak yerleştiriliyor.
- Yemek veya çalışmak için katlanabilir bir masa ve eşyaları saklamak için birkaç dolap uygulanıyor.
- Kabin içinde optimum sıcaklığı sağlamak üzere bir Webasto ısıtma sistemi ekleniyor.
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.