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İşviçre çakısı gelişime ayak uyduruyor; 32GB bellek, Bluetooth ve daha fazlası

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşviçre çakısı gelişime ayak uyduruyor; 32GB bellek, Bluetooth ve daha fazlası
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Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'na bu sene ilk defa katılan firmalardan biri de İsviçre merkezli Victorinox oldu. Dünyaca ünlü İsviçre çakılarını hazırlayan Victorinox, gelişen teknolojiyi yakından takip ettiğini fuar dahilinde sergilediği "teknolojik" çakılar ile gözler önüne serdi. Zira firmanın yeni modelleri çakı, pense ve makas gibi geleneksel özelliklere ek olarak çok sayıda teknolojik yenilikle de dikkat çekiyor.

Firmanın fuar dahilinde katılımcıların beğenisine sunduğu yeni nesil çok fonksiyonlu çakıların en dikkat çekici olanı, Presentation Pro isimli model oldu. Belirttiğimiz gibi geleneksel özelliklere ek olarak yeni modelde 32GB'lık bellek ve kaydedilecek verilerin güvenliği için 256-bit'lik donanımsal şifreleme ve içeriğe erişim için entegre parmak izi tarayıcısı gibi detaylar dikkat çekiyor ve özellikle profesyoneller hedef alınıyor.

Tüm bu özelliklere ek olarak yeni çakı Bluetooth desteği de sunuyor. Bu sayede depolanan dosyaların kablosuz olarak aktarımı da söz konusu olabiliyor. Sunumların kontrol için iki kontrol butonu ve lazer işaretçisi ile donatılan çakı ile sunulan yönetim yazılım sayesinde verilerin yedeği alınabiliyor, Outlook senkronizasyonu yapılabiliyor ve erişim kontrolü sağlanabiliyor. 8GB ve 16GB'lık versiyonları da olan çakının fiyatı 170$ ila 335$ arasında değişiyor.

Bu arada çakının sık seyahat edenler için TSA'nın uçuş güvenlik prosedürlerine uygun olarak hazırlanan bıçak ve/veya makassız versiyonun olacağını da belirtelim.

İşviçre çakısı gelişime ayak uyduruyor; 32GB bellek, Bluetooth ve daha fazlası
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İşviçre çakısı gelişime ayak uyduruyor; 32GB bellek, Bluetooth ve daha fazlası
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İşviçre çakısı gelişime ayak uyduruyor; 32GB bellek, Bluetooth ve daha fazlası
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cato16 10 yıl
Kafa yorduğunuz saçma olaylar ve fiyatlar...Ne diyelim ki?Saçmalık...
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Towarscke 10 yıl
Simdi bu USB'li yok bluetooth yok efendim bellek vesaire guzelde... Ormandasin batakliga dustun... gule gule sirket bilgileri. kendini kurtarsan ne olur kurtarmasan ne olur..
Dalgiclarla batikdasin cakiyi cebinden cikardigin anda bittin...
yamurdasin arabanin bujileri islanmis cakiyi cikardin bittiii...


"wildlife" ile "tecnological living" ile "home elecronics" gibi bir karisim anlamsiz ve gereksizdir... bunu anca bilgisayarcilar kullanir...

alacaksin 4x4'u gideceksiz trophy yapacaksin da bu cakiyi kullanamayacaksin... cunku su geciriyor...
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max975 10 yıl
eee bu çakı pazarda satılsın diye yapılmamış herhalde.
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mc.kork 10 yıl
32 gb tı 320 diye okuyunca beyince ciddi hasarlar meydana geldi


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husNUKE 10 yıl
tam ihtiyacım olan şey, ama çok pahalı, 16gblık modeli 149$a alınabiliyor amerikada, bu çakının flashsız olanını kullanıyorum, imkanım olsa alırdım
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grrdn 10 yıl
Güzel olmuş iyi düşünülmüş fakat fiyatı pahalı
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KUM23 10 yıl
:) komik yaww
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KanKoKan 10 yıl
Hani çok şık olmuşta, Victorinox çakı deyince hep aklıma Lost dizisindeki gibi bir ormana düşünce, hayat kurtarıcı bir ekipman gelirdi, oysa ormanın ortasında Bluetooth muş bellekmiş ne işe yarar.
Hoş Lostdada ormanın ortasında sistem odası çıkmıştı
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
paranın para zamanı almıştım victorinox çakı durur yanımda cevahire falan girip çıkarken hep vukuat olsamda taşırım
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00x men00 10 yıl
çok saçma bu ne yaaaaaaaaaaaaaa teknojik ol dedikte bu kadarda olmazki
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
fiyatıda çok işlevsel olmuş
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Confusion 10 yıl
çağa ayak uydurmak işte budur!!!! o zamanın çok işlevli erkeği ile bu zamanın ki arasında ne kadar fark varmış daha iyi anladım şimdi
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