İşviçre çakısı gelişime ayak uyduruyor; 32GB bellek, Bluetooth ve daha fazlası

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Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'na bu sene ilk defa katılan firmalardan biri de İsviçre merkezli Victorinox oldu. Dünyaca ünlü İsviçre çakılarını hazırlayan Victorinox, gelişen teknolojiyi yakından takip ettiğini fuar dahilinde sergilediği "teknolojik" çakılar ile gözler önüne serdi. Zira firmanın yeni modelleri çakı, pense ve makas gibi geleneksel özelliklere ek olarak çok sayıda teknolojik yenilikle de dikkat çekiyor.

Firmanın fuar dahilinde katılımcıların beğenisine sunduğu yeni nesil çok fonksiyonlu çakıların en dikkat çekici olanı, Presentation Pro isimli model oldu. Belirttiğimiz gibi geleneksel özelliklere ek olarak yeni modelde 32GB'lık bellek ve kaydedilecek verilerin güvenliği için 256-bit'lik donanımsal şifreleme ve içeriğe erişim için entegre parmak izi tarayıcısı gibi detaylar dikkat çekiyor ve özellikle profesyoneller hedef alınıyor.

Tüm bu özelliklere ek olarak yeni çakı Bluetooth desteği de sunuyor. Bu sayede depolanan dosyaların kablosuz olarak aktarımı da söz konusu olabiliyor. Sunumların kontrol için iki kontrol butonu ve lazer işaretçisi ile donatılan çakı ile sunulan yönetim yazılım sayesinde verilerin yedeği alınabiliyor, Outlook senkronizasyonu yapılabiliyor ve erişim kontrolü sağlanabiliyor. 8GB ve 16GB'lık versiyonları da olan çakının fiyatı 170$ ila 335$ arasında değişiyor.

Bu arada çakının sık seyahat edenler için TSA'nın uçuş güvenlik prosedürlerine uygun olarak hazırlanan bıçak ve/veya makassız versiyonun olacağını da belirtelim.

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