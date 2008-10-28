iTalk; iPhone ile yüksek kalitede ses kaydı

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Ses kayıt cihazları basın mensupları tarafından hâlâ kullanılıyor olsa da eskisi kadar popüler olmadıkları bilinen bir gerçek. Teknoloji ve donanım dünyasındaki ilerlemeye paralel olarak boyutları küçülen ve özellikleri gelişen cep telefonu ve diğer bazı taşınabilir cihazlar, ses kayıt yetenekleriyle kullanıcıların bu yöndeki ihtiyaçlarını da karşılayabilmekte.

Teknoloji-sever olsun veya olmasın herkesin bir şekilde bildiği yada duyduğu, Apple'a kısa süre içerisinde akıllı cep telefonu pazarında hatırı sayılı bir yer kazandıran iPhone gündemden düşmüyor. Her ne kadar donanım tarafında eleştrilen bazı noktaları olsa da adeta popüler kültür ögesi haline gelen iPhone, yeni yazılımlarla güçlenmeye devam ediyor.

Griffin firması tarafından kullanıma sunulan iTalk Recorder isimli uygulama, telefon sahiplerine yüksek kalitede ses kayıt olanağı tanıyor. iTunes Uygulama Mağazası üzerinden ücretsiz olarak edinilebilecek uygulama ile kullanıcılar ses kaydını başlatabiliyor, durdurabiliyor, yeniden oyntabiliyor ayrıca iyi-daha iyi-en iyi olmak üzere 3 farklı kayıt modundan birini seçebiliyor.

11KHz, 22KHz ve 44KHz kalite sesiyelerinde AIFF kaydı yapan iTalk Recorder, kayıt esnasında ilgili ses dosyasının boyutunu da kullanıcılarına gösterebilmekte. Tabii uygulama kullanıcılara ses dosyalarını yeniden isimlendirebilme olanağı da sunuyor. iPhone 2G ve 3G ile çalışan yazılım, Stereo kulaklıklar ile iki jenerasyon iPod Touch üzerinde de çalışmakta.

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