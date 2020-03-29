İtalyan mimarlar, KOVİD-19’a karşı yük konteynerlerinden karantina koğuşu üretiyor

Koronavirüs salgınının Avrupada’ki merkezi haline gelen ve ölü sayısının dokuz bini geçtiği italya’da hastalıkla mücadelede yaratıcı fikirler oldukça önem arz ediyor. Hastanelerin dolup taşması insanların yeterli sağlık hizmeti alamamasına neden olurken haliyle bu durum, ölü sayısının artmasına vesile oluyor.

Yoğun bakım ünitelerine olan ihtiyacın bir an bile eksik olmadığı ülkede farklı disiplinlerde görev yapan insanların oluşturduğu bir ekip, CURA adını verdikleri açık kaynaklı bir projeyle gündeme geldi. Tasarım sektöründen silahlı kuvvetlere uzanan bir yelpazede görev yapan inşaların ortaya koyduğu projede sayısı ihtiyaca göre artırılabilen yoğun bakım üniteleri üretilebiliyor.

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Merkezinde yük konteynerleri olan proje, bunları yoğun bakım ünitesi olarak görev yapacak kapsüllere çevirme prensibiyle işliyor. Henüz konsept aşamasında olan proje, İtalyan mimarlar Carlo Ratti ve Italo Rota tarafından tasarlanmış.

Ters atmosferik basınç sayesinde aynen bir karantina koğuşu olarak da görev yapabilen konteynerler, ihtiyaç halinde farklı kurulum şekillerinde kısa bir süre içinde kullanılabilir hale getirilebiliyor. Tek olarak da kullanılabilen kapsüller istenirse şişirilebilir bir ara parça ile birbirlerine de bağlanabiliyor.

Yakında kullanılmaya başlanacak

İlkinin Milano’da üretilmeye başladığını ifade eden yetkililer her bir konteynerde iki kişiye hizmet verebilecek tıbbi teçhizatın bulunacağını ifade etmiş.

Solunum cihazlarında kullanılan valflerin tükenmesi üzerine üç boyutlu yazıcılarla basılan valflerin kullanılmaya başladığı ülkede söz konusu proje de ümit vadedecekmiş gibi görünüyor.

https://interestingengineering.com/italian-architects-designed-life-saving-solution-to-house-more-covid-19-patients

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