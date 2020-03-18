Üç boyutlu yazıcıyla basılan valfler, İtalya’da KOVİD-19 hastalarının hayatını kurtardı

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Hastanelere olan talebin katlanarak arttığı dönemlerde tedarik zincirindeki aksamalar, insanların hayatını riske atan faktörlerin başında geliyor. İhtiyaç duyulan ekipman ya da ilaca ulaşamayan hastalar, ne yazık ki hayatını kaybedebiliyor.

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Koronavirüs salgınının etkilerini en şiddetli hisseden ülkelerin başında gelen İtalya, benzer bir tedarik sorunundan muzdaripken hastanelerin imdadına üç boyutlu yazıcılar yetişti.

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu bölgelerden biri olan Brescia’daki bir hastanede kullanılan resüsitasyon (temel yaşam desteğinin tıbbi cihaz kullanılarak, uzman kişilerce yapılan hali) cihazlarına ait yedek valfler tükendiğinde, bölgede faaliyet gösteren Isınnova isimli şirket devreye girmiş. Orijinal valflerin tedarikini yapan firma, talebe yetişemeyip ihtiyaçları karşılayamamaya başlayınca Isınnova, hastaneye bir adet üç boyutlu yazıcı kurmuş ve aşağıdaki fotoğrafta sağ tarafta görülen valfleri basmış.

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Şirketin hastanede bastığı valfleri kullanan doktorlar, bunları ihtiyacı olan 10 hastada kullanmış. Devam eden süreçte Isınnova’ya yardıma gelen Lonati SpA isimli şirket ise bahse konu valflerden hacimli olarak basarak hastanenin ihtiyacını karşılamış.

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Hastane gibi malzeme ihtiyacı sürekli devam eden yerler için üç boyutlu yazıcılardan parça basmanın ne kadar önemli olabileceğini gösteren bu örnek, belki de ileride bu yerlerin kendi ihtiyaç malzemelerini üretmelerine vesile olabilir.

https://interestingengineering.com/italian-hospital-saves-covid-19-patients-lives-thanks-to-3d-printed-valves

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