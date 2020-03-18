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    Üç boyutlu yazıcıyla basılan valfler, İtalya’da KOVİD-19 hastalarının hayatını kurtardı

    İtalya'da solunum cihazına bağlı hastaların kullandığı valfler tükenince bölgede faaliyet gösteren bir şirket, üç boyutlu yazıcıyla muadil valf basarak hastaların hayatını kurtardı.
    2 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Üç boyutlu yazıcıyla basılan valfler, İtalya’da KOVİD-19 hastalarının hayatını kurtardı
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    Hastanelere olan talebin katlanarak arttığı dönemlerde tedarik zincirindeki aksamalar, insanların hayatını riske atan faktörlerin başında geliyor. İhtiyaç duyulan ekipman ya da ilaca ulaşamayan hastalar, ne yazık ki hayatını kaybedebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Teknoloji Bakanı Varank’tan koronavirüs aşısı açıklaması!"

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    Koronavirüs salgınının etkilerini en şiddetli hisseden ülkelerin başında gelen İtalya, benzer bir tedarik sorunundan muzdaripken hastanelerin imdadına üç boyutlu yazıcılar yetişti.

    Koronavirüs salgınının en sert vurduğu bölgelerden biri olan Brescia’daki bir hastanede kullanılan resüsitasyon (temel yaşam desteğinin tıbbi cihaz kullanılarak, uzman kişilerce yapılan hali)  cihazlarına ait yedek valfler tükendiğinde, bölgede faaliyet gösteren Isınnova isimli şirket devreye girmiş. Orijinal valflerin tedarikini yapan firma, talebe yetişemeyip ihtiyaçları karşılayamamaya başlayınca Isınnova, hastaneye bir adet üç boyutlu yazıcı kurmuş ve aşağıdaki fotoğrafta sağ tarafta görülen valfleri basmış.

    Şirketin hastanede bastığı valfleri kullanan doktorlar, bunları ihtiyacı olan 10 hastada kullanmış. Devam eden süreçte Isınnova’ya yardıma gelen Lonati SpA isimli şirket ise bahse konu valflerden hacimli olarak basarak hastanenin ihtiyacını karşılamış.

    Üç boyutlu yazıcıyla basılan valfler, İtalya’da KOVİD-19 hastalarının hayatını kurtardı
    Tam Boyutta Gör

    Hastane gibi malzeme ihtiyacı sürekli devam eden yerler için üç boyutlu yazıcılardan parça basmanın ne kadar önemli olabileceğini gösteren bu örnek, belki de ileride bu yerlerin kendi ihtiyaç malzemelerini üretmelerine vesile olabilir.



    https://interestingengineering.com/italian-hospital-saves-covid-19-patients-lives-thanks-to-3d-printed-valves Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Asıl üretici şirket de utanmadan dava etmekle tehdit ediyormuş:

    Medical company threatens to sue volunteers that 3D-printed valves for life-saving coronavirus treatments - The Verge
    Asıl üretici şirket de utanmadan dava etmekle tehdit ediyormuş: Medical company threatens to sue volunteers that 3D-printed valves for life-saving c...
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    Stanislas Xavier (Evren ) 2 gün
    Asıl tedarikçi şirket söz konusu ürünü 11.000 dolara(şaka değil on bir bin) satıyormuş. Alçaklar, bu ikilinin kendi şirketlerindeki 3D yazıcılarını kullanarak ürünü ucuza üretelim teklifini reddetmiş ve patent ihlali gerekçesi ile dava etmekle tehdit etmiş.
    Asıl tedarikçi şirket söz konusu ürünü 11.000 dolara(şaka değil on bir bin) satıyormuş. Alçaklar, bu ikilinin kendi şirketlerindeki 3D yazıcılarını kullanarak ü...
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    Yanıtla +10
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 gün
    Size organik maddelerin sağlıklı olup olmamasından daha önemli bir şey söyleyeyim: “Oksijen”



    Bırakın bu PET, FSD bilmem ne malzeme muhabbetini, adamlar nefes alamıyor siz bu malzeme sağlıklı mı diyorsunuz. Değirmen yıkılmış siz kapının tıktığındasınız
    Size organik maddelerin sağlıklı olup olmamasından daha önemli bir şey söyleyeyim: “Oksijen” Bırakın bu PET, FSD bilmem ne malzeme muhabbeti...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dharky (Burak Eren) 1 gün
    Şu an fazlasıyla ekstra bir durum olduğu için 1 dolarlık 3D print ürünü kullanmak "zorundalar"

    Aksi takdirde tıpta kullanılacak özelliklere sahip değiller. Yani firma tam olarak 1 dolarlık ürünü 11.000 dolara satmıyor.
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    DH Misafiri 1 gün
    Değirmen yıkılıyor sen hala tane regülatörünü düşünüyorsun :)
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    _CeKoCu_ (Deniz BAYRAKTAR) 2 gün
    Görünen o ki ilim ve bilim bir çok şeye çare oluyor. :)
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    monacomen 2 gün
    Sağlık ürünleri belirli firmaların veya patron veya mafyanın mı demeli artık kontrolü altında. Bu tür parçaları aşırı pahalı fiyatlara sırf medikal ürün özel ürün diye yapıp satma hakkını kendilerine görüyorlar, durum bu tür zamanlarda belli oluyor. Bunun bir de ilaçlar cephesi var ki belki de 5 liraya mal ettikleri bir hapı sırf bilmem ne hastasına iyi geliyor diye 500 veya 5000 tlye bile satanı vardır nereden bileceksin laboratuvar kurup analiz mi ettik içinde ne var diye...
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 gün
    Size organik maddelerin sağlıklı olup olmamasından daha önemli bir şey söyleyeyim: “Oksijen”



    Bırakın bu PET, FSD bilmem ne malzeme muhabbetini, adamlar nefes alamıyor siz bu malzeme sağlıklı mı diyorsunuz. Değirmen yıkılmış siz kapının tıktığındasınız
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    Stanislas Xavier (Evren ) 2 gün
    Asıl tedarikçi şirket söz konusu ürünü 11.000 dolara(şaka değil on bir bin) satıyormuş. Alçaklar, bu ikilinin kendi şirketlerindeki 3D yazıcılarını kullanarak ürünü ucuza üretelim teklifini reddetmiş ve patent ihlali gerekçesi ile dava etmekle tehdit etmiş.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 gün
    Çeşitli kaynaklara baktım ama hangi madde/malzemeden yapıldığını bulamadım. Ne kadar sağlıklı merak ettim doğrusu.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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