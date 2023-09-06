ITOPYA. COM’da Okula Dönüş Fırsatları!

Yeni bir eğitim yılının zili çalarken ITOPYA.COM’da harika bir kampanya düzenliyor. OKULA DÖNÜŞ FIRSATLARI kampanyası 7 Eylül 18:00’da başlıyor. Hem okul ihtiyaçların için hem de oyun oynayabilmen için hazır sistemler, monitörler, kulaklıklar, klavyeler ve daha birçok ürün ile harika fiyatlar sunuyor. Hazır sistemler, notebooklar, monitörler, bilgisayar parçaları, depolama ürünleri, yayıncı ekipmanları ve geniş ürün yelpazesi ile ITOPYA.COM yine harika fırsatlar 7-17 Eylül tarihleri arasında ITOPYA.COM’da.

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ASUS, MSI, CORSAIR, GIGABYTE, Razer, Logitech ve sektörde öncü daha birçok markanın ürünlerinde indirimler 2023-2024 eğitim hayatı için bizleri motive etmeye devam ediyor.

Okula Özel Hazır Sistemler ITOPYA.COM’da!

Yeni bir bilgisayar ve yeni bir okul dönemi için ITOPYA.COM’da Okula Dönüş Fırsatlarına özel olarak farklı fiyatlarla ve farklı seçeneklerle oluşturulmuş birçok hazır sistem kampanyalı olacak. Yeni eğitim öğretim dönemi için yüksek performanslı ve uygun fiyatlı bir bilgisayar satın almanın tam zamanı. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun hazır sistemleri Okula Dönüş Fırsatları kampanyasında satın alabilirsiniz.

Okula Dönüş Kampanyası Ne Zaman Bitecek?

7 Eylül Perşembe 18:00’da başlayan Okula Dönüş kampanyası 17 Eylül Pazar 23:55’e kadar bizlerle olacak. Sınırlı sayıda ürünlerde geçerli olacak kampanya için alışveriş listenizi oluşturun ve kampanyalı ürünleri satın alın. Fırsatlardan faydalanmak için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz!

https://www.itopya.com/

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