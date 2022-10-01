Alienware ilk kompakt klavyesini duyurdu

Oyuncular için bir dönem büyük ve kapsamlı klavyeler revaçtayken bugün tenkeyless olarak da adlandırılan sayısal tuşlardan arındırılmış kompakt klavyeler de kendisine yer bulmaya başladı. Dell Alienware bu anlamda ilk TKL oyuncu klavyesini duyurdu.
Alienware TKL klavye özellikleri ve fiyatı
Alienware TKLoyuncu klavyesi sayısal tuş takımını kullanmak istemeyenler için masaüstünde daha az yer kaplayan kompakt bir tasarım ile geliyor. Ayaklar 3 farklı yükseklik seviyesi sağlarken alt kısımda kablonun dolanması için kanallar yer alıyor.
Klavye mekanik Cherry MX Red anahtarlarına yer vermiş. Böylece hissiyat daha da arttırılmış. Tuşlar çift katman sembol işlemesine sahip. Alienware Command Center ile tüm tuşlar programlanabiliyor. Ayrıca Windows tuşu oyunlarda sıkıntı oluşturmaması için kaydediliyor. Yine her tuş için RGB aydınlatma da programlanabiliyor. Alienware TKL oyuncu klavyesi 150$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum