Alienware ilk kompakt klavyesini duyurdu

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Oyuncular için bir dönem büyük ve kapsamlı klavyeler revaçtayken bugün tenkeyless olarak da adlandırılan sayısal tuşlardan arındırılmış kompakt klavyeler de kendisine yer bulmaya başladı. Dell Alienware bu anlamda ilk TKL oyuncu klavyesini duyurdu.

Alienware TKL klavye özellikleri ve fiyatı

Alienware TKLoyuncu klavyesi sayısal tuş takımını kullanmak istemeyenler için masaüstünde daha az yer kaplayan kompakt bir tasarım ile geliyor. Ayaklar 3 farklı yükseklik seviyesi sağlarken alt kısımda kablonun dolanması için kanallar yer alıyor.

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Klavye mekanik Cherry MX Red anahtarlarına yer vermiş. Böylece hissiyat daha da arttırılmış. Tuşlar çift katman sembol işlemesine sahip. Alienware Command Center ile tüm tuşlar programlanabiliyor. Ayrıca Windows tuşu oyunlarda sıkıntı oluşturmaması için kaydediliyor. Yine her tuş için RGB aydınlatma da programlanabiliyor. Alienware TKL oyuncu klavyesi 150$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Alienware TKL klavye tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı