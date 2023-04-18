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    ITOPYA.COM’da Şeker Tadında Bayram Fırsatları 19 Nisan 18:00’da başlıyor!

    ITOPYA.COM’da şeker tadında EFFFSANE BAYRAM kampanyası bu yıl da Ramazan Bayramı’ndan hemen önce başlıyor.                                                                           
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    ITOPYA.COM’da şeker tadında EFFFSANE BAYRAM kampanyası bu yıl da Ramazan Bayramı’ndan  hemen önce başlıyor. 19 Nisan’da başlayacak olan kampanya da bilgisayarlardan notebook  modellerine, işlemcilerden monitörlere kadar birçok gaming üründe muhteşem fırsatlar bizleri  bekliyor. ITOPYA.COM’un bayram özel indirimlerinde birçok kategoride, alanında önde gelen  markaların birbirinde kaliteli ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar bulabilirsiniz!

    ITOPYA.COM’da Şeker Tadında Bayram Fırsatları 19 Nisan 18:00’da Tam Boyutta Gör

    EFFFSANE BAYRAM Kampanyası Ne Zaman Başlıyor? 

    EFFFSANE BAYRAM fırsatları 19 Nisan akşamı saatler 18:00’ı gösterirken başlayacak ve 30 Nisan  tarihine kadar harika fırsatlar sunmaya devam edecek. 

    Hangi Ürünlerde DEV İNDİRİMLER Olacak? 

    Kampanya içerisinde bir oyuncunun, yayıncının ya da teknoloji tutkununun ihtiyacı olabilecek tüm  kategorilerdeki ürünlerde indirim olacak. Ancak indirimler tabi ki seçili ürünleri kapsayacak ve stok  adetleri ile sınırlı olacak. Bu nedenle fırsatlardan yararlanmak için hızlı olmanızı, alışveriş listenizi  oluşturmanızı öneririz. Ayrıca kampanya ile birlikte başlayacak ve 30 Nisan’a kadar devam edecek  olan 500 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo ve peşin fiyatına +taksit kampanyası da devam  edecek. Böylece ihtiyaçlarınızı hem kampanya fırsatları hem de kargo bedava ve peşin fiyatına taksit  imkanları ile tamamlayabilirsiniz. 

    Mağazalarda İndirimler Olacak mı? 

    ITOPYA.COM'un bayram kampanyası, sadece web sitesinde değil, mağazalarda da geçerli olacak. Kampanya ürünlerini online olarak satın almanın yanı sıra, mağazalarda indirimli ürünleri görüp  deneyerek satın alma imkanı da olacak. İstanbul Acıbadem, Airport AVM, Beylikdüzü ve Ankara  

    Söğütözü şubeleriyle hizmet veren ITOPYA.COM’un, EFFFSANE BAYRAM kampanyası 4 şubesinde de  teknoloji tutkunlarının gözdesi olacak.  

    Kampanyayı Nasıl Takip Edebilirim? 

    Harika fırsatlara sahip olmak için acele et ve birbirinden özel indirimleri tükenmeden yakala! Kampanyayı aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz: 

    https://www.itopya.com/efffsane-bayram-firsatlari_s101

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