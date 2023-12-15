ITOPYA.COM'DA Yılın Son Süper Fırsatları 14 Aralık 18:00’da başlıyor!

Yeni yıla sayılı günler kala ITOPYA.COM ‘da YILIN SON SÜPER FIRSATLARI kampanyası seninle. Hazır Sistemler, Gaming Bilgisayarlar, Gaming Ekipmanlar, Notebook ve Tablet modelleri, Gaming Monitörler, Network Aksesuarları ve çok daha geniş ürün yelpazesi ile 14 Aralık Cuma 18:00’da başlayacak olan kampanya 2023 yılının son günü 31 Aralık Pazar 23:55’e kadar devam edecek.
Hangi Markalarda ve Ürünlerde İndirimler Olacak?
2023 yılını tamamlarken teknolojik ve gaming ürünlerde de ihtiyaçlarımızı tamamlamanın tam vakti. ASUS, MSI, CORSAIR, GIGABYTE, SteelSeries, BenQ, Razer gibi gaming sektörünün önde gelen firmalarının ürünlerinde notebooktan klavyelere, monitörlerden ekran kartlarına ihtiyacınız olan ürünlerde yılın son fırsatlarını yakala.
İhtiyacın olan hazır sistem yine ITOPYA.COM Yılın Son SüperFırsatları’nda seninle olacak. Yeni yıla daha yüksek performans ve daha hızlı bir bilgisayar ile girmek istiyorsan sen de 14 Aralık Cuma 18:00’da ITOPYA.COM’u ziyaret et!
Hangi Mağazalarda İndirimler Olacak?
ITOPYA.COM her geçen gün farklı şubelerle hizmet verdiği alanları arttırıyor. İstanbul Acıbadem, İstanbul Airport, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul Kartal Outlet ve Ankara Söğütözü şubeleriyle hizmet vermektedir
Kampanyayı aşağıdaki linkten takip edebilirsin;
https://bit.ly/itopya-dh-yilin-son-super-firsatlariBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.