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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ivy Bridge tabanlı Lenovo ThinkPad T430 detaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,2b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan Ivy Bridge lansmanı öncesinde Intel'in yeni nesil platformunu kullanan dizüstü bilgisayarlar da arka arkaya gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Piyasaya sunduğu ürünlerle satış rakamlarını hızlı bir şekilde arttıran ve dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olmayı başaran Lenovo'nun Ivy Bridge tabanlı ThinkPad T430 modeli detaylandı.
Intel'in 3D transistör teknolojisine yer vererek 22nm fabrikasyon süreciyle geliştirdiği Ivy Bridge tabanlı Core i5-3210M işlemcisine yer veriliyor. 3MB bellek kapasitesine sahip olan işlemciye, DirectX 11 desteği sunan yeni HD 4000 entegre grafik birimi eşlik ediyor. Üzerinde 6GB DDR3 belle kapasitesi bulunan dizüstü bilgisayarda depolama içinse 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor. Harici depolama ve optik sürücü kullanımı için DVD yazıcı ile donatılan ThinkPad T430'da, çok formatlı kart okuyucusu da bulunuyor.
Kablolu internet bağlantısı için Gigabit Ethernet, kablosuz bağlantı içinse 802.11n WiFi özelliği ile donatılan dizüstü bilgisayarda ayrıca taşınabilir disk gibi harici donanım kaynaklarıyla daha hızlı bağlantı ve daha yüksek aktarım performansı için USB 3.0 teknolojisi de destekleniyor ki bilindiği üzere Ivy Bridge platformu ile Intel, USB 3.0 teknolojisine doğal destek veriyor.
ThinkPad geleneğinde yer alan karakteristik tasarım özelliklerini bünyesinde barındıran yeni model, mukavemeti arttırılmış kasa ile farklı kullanım koşulları için yüksek dayanım vaad ediyor. 14-inç boyutundaki LED ekranı 1366 x 768 piksel çözünürlük desteği sunan dizüstü bilgisayar ihtiyaç duyduğu gücü ise 6 hücreli pilden alırken tam şarjdaki kullanım süresi henüz bilinmiyor.
Detayları sızdırılan Lenovo ThinkPad T430'un çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz bilinmiyor. 

http://laptoping.com/lenovo-thinkpad-t430-leaks.html Yorum Yaz
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asterisk* 7 yıl
thinkpad'ler efsanedir. tasarımları bozmamaları çok güzel bence. beş sene sonra şimdiki laptopunuzla aynı anda alınmış thinkpad'leri yanyana koyun o zaman anlarsınız işte. profesyonel falan olsaydım kesinlikle alacağım notebook thinkpad olurdu.
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel yapılandırılmış, iyi fiyatlar ile Lenovo'nun birincilik hedefleri tutabilir:) pek ihtimal vermesemde..
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XmysticX 7 yıl
şu şekilsiz ibm tasarımından vazgeçse artık lenovo diyorum.
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berkkarabacak 7 yıl
Bu laptopların dizaynı çok kötü
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lezginka 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

Bu laptopların dizaynı çok kötü





katlıyorummmm
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kingofdark 7 yıl
8 hücreli pil olsaydı daha iyi olurdu
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