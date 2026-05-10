Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo Legion Y70 Geekbench’te: Snapdragon 8 Gen 5 gücü ortaya çıktı

    Yakında piyasaya sürülecek olan Lenovo Legion Y70 (2026), Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi ve 16 GB RAM ile Geekbench’te ortaya çıktı. İşte yeni nesil oyun telefonunun beklenen özellikleri:

    Lenovo Legion Y70 Snapdragon 8 Gen 5'le Geekbench’te ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, 19 Mayıs’ta Çin’de düzenleyeceği lansman etkinliği öncesinde yeni nesil oyun telefonu Legion Y70 (2026) modeliyle gündeme geldi. XT2611-1 model numarasıyla Geekbench veri tabanında görülen cihaz, özellikle mobil oyun pazarındaki rekabetini güçlendirmeyi hedeflerken yüksek yenileme hızlı ekranı ve gelişmiş soğutma sistemiyle de dikkat çekecek.

    Lenovo Legion Y70, üst düzey oyun telefonları segmentine hazırlanıyor

    Geekbench performans sonuçlarına göre Lenovo Legion Y70, tek çekirdek testinde 2615 puan, çok çekirdek testinde ise 6681 puan elde etti. Bu skorlar, cihazın yalnızca günlük kullanım değil, yüksek işlem gücü gerektiren mobil oyunlar ve çoklu görev senaryoları için de optimize edildiğini gösteriyor. Snapdragon 8 Gen 5 platformunun burada önemli bir rol oynadığı görülüyor. Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi yonga seti, önceki nesillere kıyasla daha yüksek enerji verimliliği ve gelişmiş yapay zekâ işleme kabiliyeti sunmayı hedefliyor.

    Mobil oyun telefonları son yıllarda yalnızca yüksek performanslı işlemcilerle değil, aynı zamanda sürdürülebilir performans yönetimiyle de öne çıkıyor. Lenovo Legion Y70 için ortaya çıkan bilgiler de bu yaklaşımın devam ettiğini gösteriyor. Cihazda 5500 mm² büyüklüğünde VC sıvı soğutma sistemi kullanılacağı belirtiliyor. Buna ek olarak 12W sıvı altın termal arayüz malzemesi ve 10W yüksek termal iletkenlikli jel çözümüyle ısı transferinin daha verimli hale getirileceği ifade ediliyor.

    Lenovo Legion Y70 Snapdragon 8 Gen 5'le Geekbench’te ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafında ise Legion Y70’in 6,8 inç büyüklüğünde OLED panelle geleceği aktarılıyor. Panelin 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor. Pil kapasitesi tarafında Lenovo’nun oldukça agresif bir yaklaşım benimsediği görülüyor. Sızıntılara göre cihazda 8.000mAh kapasitesinde bir batarya yer alacak. Lenovo’nun bu büyük pili 90W hızlı şarj desteğiyle birlikte sunması da dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

    Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen telefonun tasarım tarafında oyuncu odaklı çizgileri koruyacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Lenovo’nun Legion Y70 modeliyle sunduğu donanım kombinasyonu, özellikle ASUS ROG Phone ve RedMagic serisi gibi güçlü rakiplere karşı nasıl bir konum elde edeceğini belirleyecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    spasmomen kullananların yorumu çağatay ulusoy boy trenle araba taşıma fiyatları kamyoneti otomobile çevirme fiat linea 1.3 multijet kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X1504va-bq5382w
    ASUS X1504va-bq5382w
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum