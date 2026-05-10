Lenovo Legion Y70 Geekbench’te: Snapdragon 8 Gen 5 gücü ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Lenovo, 19 Mayıs’ta Çin’de düzenleyeceği lansman etkinliği öncesinde yeni nesil oyun telefonu Legion Y70 (2026) modeliyle gündeme geldi. XT2611-1 model numarasıyla Geekbench veri tabanında görülen cihaz, özellikle mobil oyun pazarındaki rekabetini güçlendirmeyi hedeflerken yüksek yenileme hızlı ekranı ve gelişmiş soğutma sistemiyle de dikkat çekecek.

Geekbench performans sonuçlarına göre Lenovo Legion Y70, tek çekirdek testinde 2615 puan, çok çekirdek testinde ise 6681 puan elde etti. Bu skorlar, cihazın yalnızca günlük kullanım değil, yüksek işlem gücü gerektiren mobil oyunlar ve çoklu görev senaryoları için de optimize edildiğini gösteriyor. Snapdragon 8 Gen 5 platformunun burada önemli bir rol oynadığı görülüyor. Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi yonga seti, önceki nesillere kıyasla daha yüksek enerji verimliliği ve gelişmiş yapay zekâ işleme kabiliyeti sunmayı hedefliyor.

Mobil oyun telefonları son yıllarda yalnızca yüksek performanslı işlemcilerle değil, aynı zamanda sürdürülebilir performans yönetimiyle de öne çıkıyor. Lenovo Legion Y70 için ortaya çıkan bilgiler de bu yaklaşımın devam ettiğini gösteriyor. Cihazda 5500 mm² büyüklüğünde VC sıvı soğutma sistemi kullanılacağı belirtiliyor. Buna ek olarak 12W sıvı altın termal arayüz malzemesi ve 10W yüksek termal iletkenlikli jel çözümüyle ısı transferinin daha verimli hale getirileceği ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında ise Legion Y70’in 6,8 inç büyüklüğünde OLED panelle geleceği aktarılıyor. Panelin 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor. Pil kapasitesi tarafında Lenovo’nun oldukça agresif bir yaklaşım benimsediği görülüyor. Sızıntılara göre cihazda 8.000mAh kapasitesinde bir batarya yer alacak. Lenovo’nun bu büyük pili 90W hızlı şarj desteğiyle birlikte sunması da dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen telefonun tasarım tarafında oyuncu odaklı çizgileri koruyacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Lenovo’nun Legion Y70 modeliyle sunduğu donanım kombinasyonu, özellikle ASUS ROG Phone ve RedMagic serisi gibi güçlü rakiplere karşı nasıl bir konum elde edeceğini belirleyecek.

