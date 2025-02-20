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    Anlık Bildirim

    Jaguar'ın yeni elektrikli Type 00 modeli ilk defa görüntülendi

    Jaguar, geçtiğimiz senenin sonunda Type 00 isimli futuristik konsept elektrikli otomobilini sergilemişti. Şirketin üzerinde çalıştığı model, ilk defa gerçek hayatta videoya alındı.
    Jaguar'ın yeni elektrikli Type 00 modeli ilk defa görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz senenin sonunda yeni logosunu ve marka kimliğini açıkayan Jaguar, Type 00 isimli futuristik konsept elektrikli otomobilini sergilemişti. Şirketin üzerinde çalıştığı model, ilk defa gerçek hayatta görüntülendi.

    Konsept modelin tasarım dilini koruyor

    İspanya'da test edilirken ortaya çıkan kamuflajlı araç, konsept modelin tasarım dilini koruyor. Ancak daha geniş bir kabine ve sedan gövde tipine sahip bir araç bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise konspetten farklı olarak klasik Jaguar ızgırası korunuyor. Otomobil ağır kamuflaj içerisinde olduğu için birçok detay seçilemiyor.

    Jaguar'ın yeni elektrikli Type 00 modeli ilk defa görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Jaguar'ın yeni elektrikli Type 00 modeli ilk defa görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Jaguar, Type 00'ın teknik özelliklerini henüz yayınlamadı ancak şirket 770 km'ye kadar WLTP menzili sunmayı hedeflediğini açıkladı. Şarj hızının ise 15 dakikada 320 km sağlayacak kadar yüksek olacağı belirtiliyor. Motor gücünün ise 550 beygirin üstünde olması bekleniyor.

    Üst segmente hitap edecek otomobilin 2026'da piyasaya sürülmesi ve 150 bin ile 200 bin dolar arasında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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