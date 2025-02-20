Jaguar'ın yeni elektrikli Type 00 modeli ilk defa görüntülendi

Konsept modelin tasarım dilini koruyor
İspanya'da test edilirken ortaya çıkan kamuflajlı araç, konsept modelin tasarım dilini koruyor. Ancak daha geniş bir kabine ve sedan gövde tipine sahip bir araç bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise konspetten farklı olarak klasik Jaguar ızgırası korunuyor. Otomobil ağır kamuflaj içerisinde olduğu için birçok detay seçilemiyor.
Üst segmente hitap edecek otomobilin 2026'da piyasaya sürülmesi ve 150 bin ile 200 bin dolar arasında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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