Xiaomi, güncellenmiş SU7'yi tanıttı: 900 km menzil, daha güçlü motorlar ve gelişmiş otonom sürüş

Tam Boyutta Gör Xiaomi, güncellenmis Xiaomi SU7 modelini resmen tanıttı. Önemli teknik güncellemelerle gelen sedan, 902 kilometreye varan CLTC menzili, tüm donanım seviyelerinde standart hale getirilen LiDAR sensörü ve üst versiyonda sunulan 897V’luk gelişmiş şarj mimarisiyle dikkat çekiyor.

Güncellenmiş sedanın başlangıç ​​fiyatı 229.900 yuan (33.000 dolar) olup, önceki modele göre 10.000-14.000 yuanlık bir fiyat artışına rağmen, Çin'deki Tesla Model 3'ün yaklaşık 5.600 yuan (800 dolar) altında kalıyor. Xiaomi, Ocak ayında rezervasyonların açılmasının ardından ilk 24 saatte yaklaşık 89.000 ön sipariş aldığını açıkladı.

İlk kez iki yıl önce piyasaya çıkan SU7, kısa sürede Çin’in en çok satan premium elektrikli modellerinden biri haline gelmişti. Xiaomi, 2025’in sonlarına doğru Tesla Model 3’ü geride bırakarak önemli bir eşik aşarken, toplam teslimat sayısı 21 ayda 360.000 adedi geçti. Yeni nesil modelin amacı ise bu farkı daha da açmak.

2026 Xiaomi SU7 neler sunuyor?

Teknik tarafta en büyük değişim altyapıda gerçekleşti. Standart ve Pro versiyonlar 400V sistemden 752V mimariye yükseltilirken, Max versiyon da 900V sınıfına ulaşıyor. Bu gelişim, doğrudan şarj performansına yansıyor. Xiaomi’ye göre Max versiyon sadece 15 dakikada 670 kilometre menzil ekleyebiliyor. Ayrıca 5C hızlı şarj desteği sayesinde batarya seviyesi yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 11 dakikada çıkabiliyor.

Menzil tarafında da kayda değer artışlar söz konusu. Giriş seviyesi versiyon 720 kilometreye ulaşırken, Pro versiyon 902 kilometre ile serinin en dikkat çekici modeli oluyor. Max versiyon ise 835 kilometre menzil sunuyor.

Performans tarafında tüm versiyonlar Xiaomi’nin yeni V6s Plus motorunu standart olarak alıyor. Bu sayede tek motorlu versiyonların gücü 320 beygire yükselirken, çift motorlu Max versiyonu 690 beygire ulaşıyor.

Model Fiyat (dolar) Güç Batarya Menzil (CLTC) SU7 Standard 33.000 dolar 235 kW 73 kWh (LFP) 720 km SU7 Pro 37.100 dolar 235 kW 96,3 kWh (LFP) 902 km SU7 Maks 44.300 dolar 508 kW 101,7 kWh (NMC) 835 km

Şasi tarafında da önemli iyileştirmeler yapılmış durumda. Daha önce yalnızca üst donanımda sunulan çift odacıklı havalı süspansiyon artık Pro modelde de yer alıyor. Genişletilmiş lastik yapısı ve dört pistonlu fren sistemi tüm seride standart hale gelirken, Max versiyon Brembo frenlerle daha yüksek performans sunuyor. Aerodinamik yapı da geliştirilerek 0.21 sürtünme katsayısına ulaşılmış.

Yeni nesil SU7’nin en agresif hamlelerinden biri ise otonom sürüş donanımında geliyor. Daha önce yalnızca üst donanımla sınırlı olan LiDAR sensörü artık tüm versiyonlarda standart. Buna ek olarak 4D milimetre dalga radar ve 700 TOPS işlem gücüne sahip yeni nesil hesaplama platformu da tüm modellere entegre edilmiş. Xiaomi'nin HAD (Otoyolda Otonom Sürüş) sistemi artık her SU7 modelinde standart olarak sunuluyor.

Güvenlik tarafında da kapsamlı iyileştirmeler yapılmış. Gövde yapısında kullanılan ultra yüksek dayanımlı çelik seviyesi artırılırken, batarya paketi daha güçlü koruma elemanlarıyla desteklenmiş. Hava yastığı sayısı 7’den 9’a çıkarılmış ve arka yolcular için yeni yan hava yastıkları eklenmiş. Daha önce eleştirilen gizli kapı kolları ise artık elektrik kesintilerinde dahi çalışabilen mekanik yedek sistemle destekleniyor.

Tasarım tarafında büyük değişiklikler olmasa da ince dokunuşlar dikkat çekiyor. Yeni Capri Blue renk seçeneği, güncellenmiş far grafikleri ve yeni jant tasarımları dış görünümü tazeliyor. İç mekanda ise “Dark Night Black” teması, yenilenen direksiyon tasarımı ve geliştirilmiş ambiyans aydınlatma sistemi öne çıkıyor.

Fiyatlandırma tarafında Standard versiyon 229.900 yuan (33.000 dolar), Pro versiyon 259.900 yuan (37.100 dolar) ve Max versiyon 309.900 yuan (44.300 dolar) seviyesinde konumlanıyor. Karşılaştırma açısından Çin’de satılan Tesla Model 3’ün başlangıç fiyatı 235.500 yuan (34.200 dolar) ve 634 kilometre menzil sunuyor. Yeni SU7 ise daha uzun menzil ve daha gelişmiş donanımı daha düşük fiyatla sunarak rekabeti ciddi şekilde kızıştırıyor.

Xiaomi, yeni modelin tanıtımıyla birlikte teslimatlara hemen başlanacağını açıkladı. Yalnızca Mart ayı için 16.000’in üzerinde üretim hedefleniyor.

