Jaguar’ın yeni elektrikli otomobili yapay zeka ile tasarlanmış kadar ilginç görünüyor

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Jaguar, yeni elektrikli konsept aracı Type 00 ile otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı. Radikal tasarımıyla dikkat çeken bu model, Paris’teki halka açık tanıtımında hem beğeni hem de eleştiri topladı. Kimileri aracın fütüristik görünümünü övgüyle karşılarken, bazıları ise aşırı deneysel buldu.

Markanın yeni elektrikli çağını temsil eden Type 00, köşeli hatları ve cesur tasarımıyla otomobil severleri ikiye böldü. Özellikle pembe rengi ve sıra dışı görünümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tesla CEO’su Elon Musk ve Lucid Motors yöneticileri bile bu tasarım hakkında yorum yapmadan geçmedi.

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Paris sokaklarında görücüye çıkan Type 00, ünlü isimleri de ağırladı. Barry Keoghan, Jamie Dornan ve Zoë Saldaña gibi yıldızlar, konsept aracı yakından inceleyerek test etti. Dijital bir çizim gibi görünen model, Jaguar’ın elektrikli araç vizyonunun somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

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Jaguar CEO’su Adrian Mardell, yeni elektrikli serinin başlangıç fiyatının yaklaşık 200.000 dolar olacağını açıkladı. İlk model, lüks bir dört kapılı Grand Tourer (GT) olacak ve şirketin yönetici kadrosuna göre bu araç şu anda yoğun testlerden geçiyor.

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Type 00’un en güçlü versiyonunun 986 beygir gücüne sahip olması bekleniyor. Ayrıca, en verimli versiyonun yaklaşık 430 mil (692 km) menzil sunacağı belirtiliyor. Jaguar, yeni dört kapılı elektrikli GT modelini bu yıl tanıtacak ve 2026’nın ortalarında üretime başlamayı planlıyor. Bu modelin ardından bir sedan ve bir SUV’un da seriye katılması bekleniyor.

Marka, yalnızca yeni modellerle değil, aynı zamanda logo ve tasarım anlayışında da köklü değişikliklere giderek modern çağa uyum sağlamayı hedefliyor. Elektrikli araç pazarında güçlü bir konum elde etmek için mühendislik ve elektronik altyapı çalışmalarına hız veriyor.

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Jaguar Type 00 tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekiyor