Jaguar, sıra dışı elektrikli konseptini tanıttı: Type 00 ile tanışın

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta yeni logosunu ve marka kimliğini açıkayan Jaguar, Type 00 isimli elektrikli konsept otomobilini Miami Art Week etkinliğinde tanıttı.

Jaguar Type 00 elektrikli konsept

Jaguar'ın "hiçbir şeyi kopyalama" prensibiyle şekillendirdiği yeni tasarım felsefesine uygun olarak geliştirdiği konsept otomobili, iki kapılı coupe tarzında bir araç. Bazı açılardan tam olarak tamamlanmamış bir bilgisayar render görüntülerine benzeyen Type 00, uzun burnu, alçak tavanı, köşeli ve kaslı tasarımı, ince farları, arka cama sahip olmaması gibi detaylarla oldukça fütüristik görünüyor.

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İç mekana baktığımızda, ortada ve yanlarda uzanan pirinç çubuklar, oval direksiyon simidi, katlanabilir iç ekranlar, kelebek kapılar ve yolcu ve sürücü bölmelerini ayıran traverten taş "kaide" gibi oldukça ilginç detaylar yer alıyor.

Jaguar'ın baş kreatif sorumlusu Gerry McGovern yeni konsept aracıyla ilgili şunları söylüyor: "Jaguar en iyi zamanlarında, otomobil tasarım kurallarını bir kenara attı ve E-Type ile XJS gibi arzu nesnelerini yarattı. Bu araç, o yönelimi yeniden canlandırma çabamızın bir parçası."

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Jaguar, otomobilin üretim versiyonunun 690 km'ye kadar menzile sahip olacağını ve sadece 15 dakikada 320 km menzil kazanabilecek kadar yüksek hızlı şarjı destekleyeceğini söylüyor. Aracın motor gücü ve hızlanma değerleri ise paylaşılmadı. Otomobilin 2026 yılında 130 bin doların üstünde bir fiyatla piyasaya çıkması bekleniyor.

Jaguar, 2025 yılından itibaren tamamen elektrikli bir marka olma hedefine sahip. Bu amaçla yeniden yapılanan şirketin Type 00 konsepti, markanın yeni tasarım dilini ve teknolojilerini ortaya koyan bir platform olma özelliği taşıyor.

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Jaguar, sıra dışı elektrikli konseptini tanıttı: Type 00