Xiaomi YU7, tek şarj ile 820 kilometre menzil sunacak

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Tam Boyutta Gör Çin’in teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil pazarındaki atılımına yeni SUV modeli ile devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tanıttığı SU7 sedan modelinin ardından, şimdi de yeni SUV modeli YU7 ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, önümüzdeki aylarda resmi bir lansman gerçekleştirecek. Ancak resmi sertifikasyon belgeleri Xiaomi YU7 hakkında merak edilen menzil bilgisini şimdiden ortaya çıkarmış durumda.

Tek şarj ile 820 km menzil

YU7, tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Tek motorlu versiyon, BYD’nin FinDreams Battery üretimi lityum demir fosfat (LFP) bataryalarını (96,3 kWh) kullanıyor. Bu model CLTC standartlarına göre 820 km’ye kadar menzil sunacak.

Tam Boyutta Gör Çift motorlu versiyon ise CATL tarafından üretilen nikel-manganez-kobalt (NMC) bataryalara (101,7 kWh) sahip. Bu modelin menzili 760 km olarak belirlenmiş. NMC bataryalar genellikle daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olsa da çift motorlu sistemin daha fazla güç tüketmesi nedeniyle menzil bir miktar daha düşük.

Tek motorlu versiyonun batarya ağırlığı 719 kg iken, çift motorlu modelin bataryası 666 kg seviyesinde. Ancak çift motorlu versiyonun toplam ağırlığı 2.405 kg ile daha yüksekken, tek motorlu versiyon 2.315 kg ağırlığında. Enerji tüketimine bakıldığında ise ilginç bir tablo ortaya çıkıyor: Tek motorlu model 100 km’de 13.38 kWh tüketirken, çift motorlu model 11.74 kWh tüketiyor.

Boyutlarıyla Tesla’ya rakip

Tam Boyutta Gör YU7’nin boyutları da netleşti: 4.999 mm uzunluk, 1.996 mm genişlik ve 1.600 mm yükseklik ile oldukça geniş bir SUV olacak. 3.000 mm dingil mesafesiyle Tesla Model X ve Model Y arasında konumlanıyor. Bu da YU7’yi, Tesla’nın hakim olduğu pazarda ciddi bir rakip haline getirebilir.

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Şimdiye kadar Xiaomi’yi akıllı telefon ve elektrikli ev aletleriyle tanımış olsak da firmanın otomotiv sektörüne girişini sadece bir yan yatırım olarak görmek yanlış olur. Şirket, EV pazarına güçlü bir şekilde girerek, teknolojik yenilikleri ve agresif fiyatlandırma stratejisiyle rekabette kendine yer edinmeye çalışıyor. SU7 sedan modeliyle elde edilen ilginin ardından, YU7 SUV’nin geniş menzili ve farklı batarya seçenekleriyle kullanıcıların beklentilerine hitap etmesi bekleniyor.

YU7’nin resmi lansmanı 2025’in Haziran veya Temmuz aylarında gerçekleştirilecek. Fiyatlandırma ve ek özellikler netleştikçe, Xiaomi’nin bu modeliyle nasıl bir konumlandırma yapacağını daha iyi göreceğiz.

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Xiaomi YU7, tek şarj ile 820 kilometre menzil sunacak