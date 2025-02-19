Xiaomi YU7, tek şarj ile 820 kilometre menzil sunacak

Tek şarj ile 820 km menzil
YU7, tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Tek motorlu versiyon, BYD’nin FinDreams Battery üretimi lityum demir fosfat (LFP) bataryalarını (96,3 kWh) kullanıyor. Bu model CLTC standartlarına göre 820 km’ye kadar menzil sunacak.
Tek motorlu versiyonun batarya ağırlığı 719 kg iken, çift motorlu modelin bataryası 666 kg seviyesinde. Ancak çift motorlu versiyonun toplam ağırlığı 2.405 kg ile daha yüksekken, tek motorlu versiyon 2.315 kg ağırlığında. Enerji tüketimine bakıldığında ise ilginç bir tablo ortaya çıkıyor: Tek motorlu model 100 km’de 13.38 kWh tüketirken, çift motorlu model 11.74 kWh tüketiyor.
Boyutlarıyla Tesla’ya rakip
Şimdiye kadar Xiaomi’yi akıllı telefon ve elektrikli ev aletleriyle tanımış olsak da firmanın otomotiv sektörüne girişini sadece bir yan yatırım olarak görmek yanlış olur. Şirket, EV pazarına güçlü bir şekilde girerek, teknolojik yenilikleri ve agresif fiyatlandırma stratejisiyle rekabette kendine yer edinmeye çalışıyor. SU7 sedan modeliyle elde edilen ilginin ardından, YU7 SUV’nin geniş menzili ve farklı batarya seçenekleriyle kullanıcıların beklentilerine hitap etmesi bekleniyor.
YU7’nin resmi lansmanı 2025’in Haziran veya Temmuz aylarında gerçekleştirilecek. Fiyatlandırma ve ek özellikler netleştikçe, Xiaomi’nin bu modeliyle nasıl bir konumlandırma yapacağını daha iyi göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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