Yeni ÖTV düzenlemesi Togg’u vurdu: Tüm modeller zamlanacak!

Vergisiz fiyatta artış olmazsa Togg'a yüzde 13,64 oranında zam gelecek
Vergisiz fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda Togg’un başlangıç versiyonu olan Togg T10X V1 Standart Menzil’in fiyatı 1.505.000 TL’den 1.710.226 TL’ye yükselecek. Togg T10X V1 Uzun Menzil 1.745.000 TL’den 1.982.953 TL’ye, Togg T10X V2 Uzun Menzil 1.880.000 TL’den 2.136.363 TL’ye çıkacak.
Togg T10X V2 Uzun Menzil’i tüm opsiyonlarla birlikte (Akıllı Destek Paketi, Meridian Ses Sistemi ve Panoramik Cam Tavan) satın almak istediğinizde yüzde 40 ÖTV dilimine giriyor ve 2.541.091 TL ödemeniz gerekiyordu. ÖTV matrahının artması ile birlikte tamamen dolu T10X V2’nin ÖTV’si yüzde 40’tan yüzde 25’e düşecek. 2.268.831 TL’ye satın alabileceksiniz.
|Marka Model
|Vergisiz Fiyat
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Eski ÖTV
|Yeni ÖTV
|Fiyat Değişimi
|Togg T10X V1 Standart Menzil
|1.140.151 TL
|1.505.000 TL
|1.710.226 TL
|%10
|%25
|+205.226 TL
|Togg T10X V1 Uzun Menzil
|1.321.969 TL
|1.745.000 TL
|1.982.953 TL
|%10
|%25
|+237.953 TL
|Togg T10X V2 Uzun Menzil
|1.424.242 TL
|1.880.000
|2.136.363 TL
|%10
|%25
|+256.363 TL
|Togg T10X V2 Uzun Menzil (Akıllı Destek Paketi, Meridian Ses Sistemi ve Panoramik Cam Tavan)
|1.512.554 TL
|2.541.091 TL
|2.268.831 TL
|%40
|%25
|-272.260 TL
Togg bir buçuk sene zam yapmadı
Yerli otomobil Togg'un fiyatına Aralık 2023'ten beri herhangi bir zam yapılmadı. Döviz kurunndaki yükseliş ve maliyetlerdeki artışa rağmen fiyatını korumayı başardı. Yeni ÖTV düzenlemesi ise 200 bin TL'den 250 bin TL'ye kadar artış getiriyor. Togg T10X'in fiyatları güncellenirken vergisiz fiyatta artışa gidilebilir. Bu konuda şirketten henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Togg sipariş verenler zamdan etkilenecek
Togg siparişi veren ve aracını Ağustos ayında teslim alacak kullanıcılar ÖTV artışından etkilenecek. Temmuz ayındaki sipariş ekranında "Vermek olduğunuz sipariş Ağustos ayında üretilip Ağustos ayında geçerli olacak ticari ve vergi koşullarına göre işleme alınacaktır" uyarısına yer veriliyordu. Bu müşteriilerden ek ücret talep edilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya