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    Yeni ÖTV düzenlemesi Togg’u vurdu: Tüm modeller zamlanacak!

    Elektrikli otomobillerde ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseldi. Togg bu artıştan etkilendi. Togg T10X'in tüm versiyonlarına ÖTV zammı geliyor. Togg T10X fiyatı ne kadar olacak?

    Yeni ÖTV düzenlemesi Togg’u vurdu: Tüm modeller zamlanacak! Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile elektrikli otomobillerin ÖTV’si yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseldi. Yerli otomobil Togg bu düzenlemeden etkilendi. Togg T10X’in tüm versiyonlarına zam geliyor!

    Vergisiz fiyatta artış olmazsa Togg'a yüzde 13,64 oranında zam gelecek

    Vergisiz fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda Togg’un başlangıç versiyonu olan Togg T10X V1 Standart Menzil’in fiyatı 1.505.000 TL’den 1.710.226 TL’ye yükselecek. Togg T10X V1 Uzun Menzil 1.745.000 TL’den 1.982.953 TL’ye, Togg T10X V2 Uzun Menzil 1.880.000 TL’den 2.136.363 TL’ye çıkacak.

    Togg T10X V2 Uzun Menzil’i tüm opsiyonlarla birlikte (Akıllı Destek Paketi, Meridian Ses Sistemi ve Panoramik Cam Tavan) satın almak istediğinizde yüzde 40 ÖTV dilimine giriyor ve 2.541.091 TL ödemeniz gerekiyordu. ÖTV matrahının artması ile birlikte tamamen dolu T10X V2’nin ÖTV’si yüzde 40’tan yüzde 25’e düşecek. 2.268.831 TL’ye satın alabileceksiniz.

    Togg T10X Zamlanacak mı? Togg T10X Fiyatı Ne Kadar Olacak?
    Marka Model Vergisiz Fiyat Eski Fiyat Yeni Fiyat Eski ÖTV Yeni ÖTV Fiyat Değişimi
    Togg T10X V1 Standart Menzil 1.140.151 TL 1.505.000 TL 1.710.226 TL %10 %25 +205.226 TL
    Togg T10X V1 Uzun Menzil 1.321.969 TL 1.745.000 TL 1.982.953 TL %10 %25 +237.953 TL
    Togg T10X V2 Uzun Menzil 1.424.242 TL 1.880.000 2.136.363 TL %10 %25 +256.363 TL
    Togg T10X V2 Uzun Menzil (Akıllı Destek Paketi, Meridian Ses Sistemi ve Panoramik Cam Tavan) 1.512.554 TL 2.541.091 TL 2.268.831 TL %40 %25 -272.260 TL

    Togg bir buçuk sene zam yapmadı

    Yerli otomobil Togg'un fiyatına Aralık 2023'ten beri herhangi bir zam yapılmadı. Döviz kurunndaki yükseliş ve maliyetlerdeki artışa rağmen fiyatını korumayı başardı. Yeni ÖTV düzenlemesi ise 200 bin TL'den 250 bin TL'ye kadar artış getiriyor. Togg T10X'in fiyatları güncellenirken vergisiz fiyatta artışa gidilebilir. Bu konuda şirketten henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Togg sipariş verenler zamdan etkilenecek

    Togg siparişi veren ve aracını Ağustos ayında teslim alacak kullanıcılar ÖTV artışından etkilenecek. Temmuz ayındaki sipariş ekranında "Vermek olduğunuz sipariş Ağustos ayında üretilip Ağustos ayında geçerli olacak ticari ve vergi koşullarına göre işleme alınacaktır" uyarısına yer veriliyordu. Bu müşteriilerden ek ücret talep edilecek.

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    V
    vixx 15 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 18 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 23 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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