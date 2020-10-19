Japonya, Fukuşima’dan çıkarılan radyoaktif suyu okyanusa pompalamaya hazırlanıyor

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Japonya’da 2011 yılında meydana gelen ve yaklaşık 6 dakika süren 9.1 şiddetindeki deprem, ülkenin altyapı ve tesislerine çok ciddi hasarlar vermişti. Depremden etkilenen en önemli tesislerden biri de Fukuşima Daiichi nükleer enerji santraliydi. Deprem sonucu oluşan tsunaminin ardından, santralin üç reaktöründe erime meydana gelmiş ve reaktörlerden çevreye radyoaktif su sızmıştı.

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Depremin üzerinden geçen yaklaşık dokuz yıllık süre zarfında kirli suyu belli ölçüde temizleyen ve santral bölgesinde bulunan tanklarda depolayan Tokyo Elektrik Şirketi, ilave kapasite artırıma rağmen kirli su depolamanın 2022 yılı ortalarından sonra mümkün olmayacağını ifade etmişti. Radyoaktif suyun Pasifik Okyanusuna pompalanması, buharlaştırılması veya yerin derinliklerine verilmesi alternatifleri arasında en uygun hareket tarzının ise suyu okyanusa pompamla fikri olduğu konuşulmuştu.

Görünüşe göre yetkililer, radyoaktif suyu Pasifik Okyanusuna pompalama fikrini yakında gerçeğe dönüştürecek. Henüz bir açıklama gelmemiş de olsa resmi duyurunun Ekim ayı sonu itibariyle yapılması bekleniyor.

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Radyoaktif suyun aslında ciddi bir filtrasyon işleminden geçtiğini ifade eden yetkililer, bu işlem sırasında sudan ayrıştırılamayan trityum izotopu yüzünden depolama faaliyetine girişildiğini belirtiyor. Çevreci ve balıkçı grupların şiddetle karşı çıktığı eylemin çevreye olan zararı ise birçok bilim insanına göre düşünüldüğü gibi yıkıcı olmayacak.

Söz konusu bilim insanları, kirli suyun tanklarda seyreltilerek normalden 40 kat daha az yoğun hale getirilmesiyle birlikte zararın en aza ineceği görüşünde. Ayrıca bir milyon tonun üzerindeki radyoaktif suyun 30 yıllık bir sürede okyanusa verilmesi de zararı azaltacak.

Toplumsal uzlaşma konusunda ortak bir ses çıkmasının zor olduğu süreç, bakalım nasıl yönetilecek?

https://interestingengineering.com/japan-plans-to-release-treated-radioactive-water-from-fukushima-into-sea

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