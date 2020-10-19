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    Japonya, Fukuşima’dan çıkarılan radyoaktif suyu okyanusa pompalamaya hazırlanıyor

    2011 yılında meydana gelen deprem sonrası ciddi zarar gören Fukuşima nükleer santralinde depolanan radyoaktif su, büyük bir ihtimalle 2022 yılından itibaren okyanusu pompalanacak.
    4 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    12

    Japonya, Fukuşima’dan çıkarılan radyoaktif suyu okyanusa pompalamaya hazırlanıyor
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    Japonya’da 2011 yılında meydana gelen ve yaklaşık 6 dakika süren 9.1 şiddetindeki deprem, ülkenin altyapı ve tesislerine çok ciddi hasarlar vermişti. Depremden etkilenen en önemli tesislerden biri de Fukuşima Daiichi nükleer enerji santraliydi. Deprem sonucu oluşan tsunaminin ardından, santralin üç reaktöründe erime meydana gelmiş ve reaktörlerden çevreye radyoaktif su sızmıştı.

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    Depremin üzerinden geçen yaklaşık dokuz yıllık süre zarfında kirli suyu belli ölçüde temizleyen ve santral bölgesinde bulunan tanklarda depolayan Tokyo Elektrik Şirketi, ilave kapasite artırıma rağmen kirli su depolamanın 2022 yılı ortalarından sonra mümkün olmayacağını ifade etmişti. Radyoaktif suyun Pasifik Okyanusuna pompalanması, buharlaştırılması veya yerin derinliklerine verilmesi alternatifleri arasında en uygun hareket tarzının ise suyu okyanusa pompamla fikri olduğu konuşulmuştu.

    Görünüşe göre yetkililer, radyoaktif suyu Pasifik Okyanusuna pompalama fikrini yakında gerçeğe dönüştürecek. Henüz bir açıklama gelmemiş de olsa resmi duyurunun Ekim ayı sonu itibariyle yapılması bekleniyor.

    Japonya, Fukuşima’dan çıkarılan radyoaktif suyu okyanusa pompalamaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Radyoaktif suyun aslında ciddi bir filtrasyon işleminden geçtiğini ifade eden yetkililer, bu işlem sırasında sudan ayrıştırılamayan trityum izotopu yüzünden depolama faaliyetine girişildiğini belirtiyor. Çevreci ve balıkçı grupların şiddetle karşı çıktığı eylemin çevreye olan zararı ise birçok bilim insanına göre düşünüldüğü gibi yıkıcı olmayacak.

    Söz konusu bilim insanları, kirli suyun tanklarda seyreltilerek normalden 40 kat daha az yoğun hale getirilmesiyle birlikte zararın en aza ineceği görüşünde. Ayrıca bir milyon tonun üzerindeki radyoaktif suyun 30 yıllık bir sürede okyanusa verilmesi de zararı azaltacak.  

    Toplumsal uzlaşma konusunda ortak bir ses çıkmasının zor olduğu süreç, bakalım nasıl yönetilecek?



    https://interestingengineering.com/japan-plans-to-release-treated-radioactive-water-from-fukushima-into-sea Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

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    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
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    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

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    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

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    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tobepeople 4 gün en beğenilen
    Adamları eleştirmenin hiçbir mantığı yok , mecbur kaldıkları için bunu yapıyorlar ve ada ülkesi. Asıl biz ne bok yiyeceğiz; ben onu düşünüyorum, depreme dayanıklı bir altyapıya sahip ülkeler bile buna dayanamıyor. Biz de deprem ülkesiyiz ve cidden 9 şiddetinde depreme dayanacağına inanıyor musunuz Akkuyu Nükleer Santralinin? Bizim santrali yapan ülke deprem ülkesi değil, bulunduğu konum Rusya'daki gibi soğuk bir bölgede değil. Sızıntı olursa da Çernobil'den beter olacağına eminim. ''Çernobil'' adlı filmi şiddetle izleyin aynısını, hatta daha beterini yaşayacağımıza eminim!
    Adamları eleştirmenin hiçbir mantığı yok , mecbur kaldıkları için bunu yapıyorlar ve ada ülkesi. Asıl biz ne bok yiyeceğiz; ben onu düşünüyorum, depreme dayanık...
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    3 Yanıt Yanıtla +26
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    khytr89 (Hakan ) 4 gün (düzenlendi)
    O zehirli su buharlaşıp yağmur olarak japonlara geri döner inşallah. Şerefsizleri adam sanardım , denizin icindeki milyarlarca canlıya ne olacak ?







    Bunlari söylesen ama biz elektirikli arabalarimiz ile çevreciligimize ok kondurmayiz derler,



    Boykotu hakediyorlar aslinda....



    Haa su ama sempatiklik olarak algilanmasin , bilgiyi paylasmalari kismi iyi birsey abd, rusya falan olsa sessiz sedasiz bosaltmisti bile.
    O zehirli su buharlaşıp yağmur olarak japonlara geri döner inşallah. Şerefsizleri adam sanardım , denizin icindeki milyarlarca canlıya ne olacak ?
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    Yanıtla +19
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    monacomen 3 gün (düzenlendi) tobepeople
    Avrupanın, Asyanın en zengin ülkeleri bile Nükleer Santralleri olmadan enerji üretemiyor, ekonomilerini ayakta tutamıyor iken, görece fakir Türkiye'nin Nükleer Santrallerini kapatmasını isteyen birinin ne gibi bir çözümü var ben çok merak ediyorum. Aynı kişilerin ekonomi berbat niye Avrupalılar gibi sanayimiz ve üretimimiz yok diye eleştirmesi ise tamamen çelişkiler yumağı. Ülkenin alternatif bir enerji kaynağı var da kullanmıyor ise lütfen söyleyin nedir o?
    Avrupanın, Asyanın en zengin ülkeleri bile Nükleer Santralleri olmadan enerji üretemiyor, ekonomilerini ayakta tutamıyor iken, görece fakir Türkiye'nin Nükleer ...
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    Yanıtla +10
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    1
    dımmışali (durmuş bahça) 21 sa.
    Adamlar pompalamayı seviyor.
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    WatchAndLearnn 1 gün
    2022 de göreceğiz bakalım. Bu arada ne yaparsak yapalım dünya yokoluşa gidiyor. Insanlık tarafından çok yakında bir kıyamet olacak. Belki birkaç asır sonra belki 50 sene sonra.
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    djoz (djoz djoz) 1 gün
    Radyasyon seyrelince sorun olmaz.
    Zaten normal hayatımızı yaşarken birçok farklı yerde iyonize edici zararlı radyasyona maruz kalıyoruz. (röntgen vb)
    Önemli olan maruz kalınan süre ve miktardır.
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    darkaura 1 gün
    Bu sey degil mi... Godzilla filminin giris bolumu.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün (düzenlendi)
    en ufak hatada sorumluluk alıp istifa eden adamların bile düştüğü duruma bakın.biz daha bir kömür ocağını bile güvenli işletmeyi beceremezken,iş kazası sıralamasında dünyanın en kötülerinin arasındayken bu özgüven neyin nesi?

    ayrıca dünyada nükleer santraller atom bombasıyla biten 2inci dünya savaşı sonrası 1950'lerde faaliyete alınmaya başlandı.o yıllarda en yeni teknolojiydi ve yenilenebilir temiz enerji icad edilmemişti.şimdi bu pis ve tehlikeli yatırıma girmenin gereği yok.
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    HeraldOfDİSASTER (Doktor Ruh) 2 gün
    su buharlaştırılırsa belki bu radyoaktif su COVİD19 virüsünü öldürür
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    DH Misafiri 3 gün
    aç bak wikipedi dünyanin her yerinde nükleer var adamlar artik santral bile üretmiyorlar nükller pil üreteceklermis
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    mczaga 3 gün
    Güneşe yollansa bu atıklar daha mantıklı değil mi?Madem uzay teknolojisi bu kadar gelişti?
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    HeraldOfDİSASTER (Doktor Ruh) 3 gün
    Suyun buharlaştırılıp bütün Dünya atmosferine yayılması taraftarıyım böylece ölen ölür kalan kalır bunun sonucunda sürü bağışıklığı ile olası bir Nükleer serpintiye dayanıklılığı artar insanoğlunun


    nasıl fikir?
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    Denamint 3 gün
    Bir şekilde elden çıkaracaklar.
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    5393 kez okundu.
    32 kişi, toplam 33 yorum yazdı.

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