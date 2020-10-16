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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre güneş enerjisi, artık kömür ve gazdan daha ucuz

    Uluslararası Enerji Ajansı, 2020 yılı Dünyada Enerjiye Genel Bakış raporunu yayınladı. Buna göre yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji, 10 yıl içinde %80 seviyelerine çıkacak.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre güneş enerjisi, artık kömür ve gazdan daha ucuz
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    Merkezi Fransa’da bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Dünyada Enerjiye Genel Bakış 2020 raporunu yayınladı. Yenilenebilir kaynaklar alanında, özellikle güneş enerjisinden elde edilen elektriğin ucuzluğuna vurgu yapılan rapora göre güneş panelleri vasıtasıyla elde edilen enerjinin artık birçok ülkede kömür ve gaz kaynaklı üretimden daha ucuz olduğu belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Facebook, yenilenebilir enerjinin çok daha etkin depolanması için yapay zekâyı devreye soktu"

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    13 Ekim Salı günü yayınlanan rapor, önümüzdeki 10 yıllık süreci mercek altına alırken farklı senaryolar altında sektörün ne şekilde evrilebileceğine yönelik tahminleri içeriyor. Hükümetlerin enerji politikalarının masaya yatırıldığı raporda mevcut koşullar altındaki eğilimin devam etmesi halinde 2030 yılı itibariyle yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının %80’lere çıkacağı belirtiliyor. 2040 yılı itibariyle ise kömüre olan talebin %20’lerin altına ineceğini ön gören rapor, söz konusu oranın Sanayi Devrimi’nden bu yana ortaya çıkacak en düşük değer olacağını belirtiyor.

    Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre güneş enerjisi, artık kömür ve gazdan daha ucuz
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    IEA Başkanı Dr. Fatih Birol’un “dünya elektrik pazarının yeni kralı çok yakında güneş enerjisi olabilir” sözleriyle yorumladığı gelişmede, mevcut uygulamaların devamı halinde önümüzdeki yıldan itibaren güneş enerjisi lehine yeni rekorlar gelebileceği vurgulanmış. IEA’nın açıklamalarında hidroelektrik enerjiden elde edilen elektriğin yenilenebilir kaynaklar içinde halen daha aslan payına sahip olduğu belirtilirken fotovoltaik panel fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak dengenin çok yakında güneş enerjisi lehine değişeceği de dile getirilmiş.

    Dr. Fatih Birol, Dünyada Enerjiye Genel Bakış 2020 raporu kapsamındaki açıklamalarına ise şöyle devam etti:

    Eğer hükümetler ve yatırımcılar temiz enerji alanındaki adımlarını Sürdürülebilir Gelişme Senaryosuna göre atarsa güneş ve rüzgâr sektörlerindeki büyüme daha da çarpıcı hale gelir. Bu sayede, iklim değişikliğine karşı verdiğimiz mücadelede ibre insanlık tarafına dönebilir. Hükümetlerin bu savaşı sona erdirecek hem yeterli imkân ve kabiliyeti hem de sorumluluğu bulunmaktadır. Temiz enerjiye geçiş ve net sıfır hedeflerine ulaşmak bizlerin elinde.”

    Ülkemizde de bu alanda ciddi yatırımlar yapılıyor. Hatırlanacağı üzere tamamlandığında dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar güneş enerjisi santralinde geçtiğimiz haftalar içinde elektrik üretimine başlanmıştı.



    Kaynakça https://electrek.co/2020/10/13/egeb-solar-now-cheaper-than-coal-will-be-king-of-electricity/ https://news.yahoo.com/solar-energy-now-cheaper-coal-123600665.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    denizari82 6 gün en beğenilen
    Evet evet, çok ucuz. Bunu söyleyenler Türkiye'de ki en düşük Watt değerine sahip panel fiyatlarına bir baksınlar da, ondan sonra tekrar konuşuruz. Akü fiyatlarına hiç bakmasınlar yalnız, yoksa tekrar konuşamayız.
    Evet evet, çok ucuz. Bunu söyleyenler Türkiye'de ki en düşük Watt değerine sahip panel fiyatlarına bir baksınlar da, ondan sonra tekrar konuşuruz. Akü fiyatları...
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    Yanıtla +14
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 6 gün
    Tamamen boş ve popülist söylemler. Gelişmiş ülkelerin reklamlarına kanmayın. Bu yollardan enerji elde etmek cidden verimli olsaydı "füzyon"a deli gibi para gömmezlerdi...
    Tamamen boş ve popülist söylemler. Gelişmiş ülkelerin reklamlarına kanmayın. Bu yollardan enerji elde etmek cidden verimli olsaydı "füzyon"a deli gibi para gömm...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Alperk87 (alper kutlu) 6 gün
    Akpnin donanımhaberdeki faliyetlerinin başında mokoko var :D kalyonu aklamaya çalışıyor yalnız adam işini iyi yapıyor :D helal olsun sana mokoko kalyonu kimselere yedirme bastır askjdhasjkdgashd şaka maka böyle bi kaç adam yüzünden siteden soğudum ne kadar komik bi site adamı engelliyorum ama yine karşıma çıkıyo
    Akpnin donanımhaberdeki faliyetlerinin başında mokoko var :D kalyonu aklamaya çalışıyor yalnız adam işini iyi yapıyor :D helal olsun sana mokoko kalyonu kimsele...
    Devamını Gör
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün
    250m2 sanayide dukkanimvar catıda ges proje cıkarmı devlete satabılirmiyım bılgisi olanvarmi
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    berkandinçay 5 gün
    elektrik atmosferde yüklü elektrik pilonlara asılı kablolardan çekilerek üretiliyor. yüzbinlerce şehir milyonlarca fabrikanın elektriğini kesintisiz olarak kömür gazdan üretmek imkansız.füzyon zaten 50 yıl var deniliyor, o 50 yıl hiçbir zaman olmayacak demek. güneş enerjisi de hiçbir zaman şehirlere yetmez.
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    joven 6 gün
    Yıllardır bu teknoleji var zaten bir işe yarasaydı çoktan geniş bir kitle tarafından rağbet görürdü bence işe yaramaz hatta öyleki eskiden çatı üzerinde sıcak su üretimi kullanılıyordu doğal gazla çoğu insan çatısında bunları söktürdü
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    Alperk87 (alper kutlu) 6 gün
    Akpnin donanımhaberdeki faliyetlerinin başında mokoko var :D kalyonu aklamaya çalışıyor yalnız adam işini iyi yapıyor :D helal olsun sana mokoko kalyonu kimselere yedirme bastır askjdhasjkdgashd şaka maka böyle bi kaç adam yüzünden siteden soğudum ne kadar komik bi site adamı engelliyorum ama yine karşıma çıkıyo
    Yanıtla +10
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    classf2re (Emre Mendelyev) 6 gün
    Kalyon grubu mu finanse ediyor bunları acaba. Türkiyedeki kurulum maliyetlerinden haber yok anlaşılan.
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    interwap (Volkan ) 6 gün
    Konya daki tesisi sanırım kalyon kurmuştu. Kalyon'un güneş paneli tesisi için 2 milyar TL ye yakın teşfiği vs. vs. si var.
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 6 gün
    Tamamen boş ve popülist söylemler. Gelişmiş ülkelerin reklamlarına kanmayın. Bu yollardan enerji elde etmek cidden verimli olsaydı "füzyon"a deli gibi para gömmezlerdi...
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    gun (Gün Oksay) 6 gün EagleTibet
    Füzyon sonsuz ve sınırsız enerji. Güneş panelleri zor üretmesi dizmesi vs. Sınırsız ve temiz enerji varken niye böyle zor şeylerle uğraşalım ki.
    1 Yanıt Yanıtla
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    denizari82 6 gün en beğenilen
    Evet evet, çok ucuz. Bunu söyleyenler Türkiye'de ki en düşük Watt değerine sahip panel fiyatlarına bir baksınlar da, ondan sonra tekrar konuşuruz. Akü fiyatlarına hiç bakmasınlar yalnız, yoksa tekrar konuşamayız.
    Yanıtla +14
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    Normandia_06 (Yalçın ) 6 gün (düzenlendi)
    HEEEEEE DİYİP GEÇİN
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    mokoko_TR 6 gün
    kalyon enerji ile daha ucuz olacak ve çok önemli döviz girdisi sağlayacak
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    4620 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    güneş enerjisi, güneş enerjisi paneli ve
    2 etiket daha fotovoltaik paneller Bilim ve Teknoloji
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