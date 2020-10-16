Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre güneş enerjisi, artık kömür ve gazdan daha ucuz

Merkezi Fransa’da bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Dünyada Enerjiye Genel Bakış 2020 raporunu yayınladı. Yenilenebilir kaynaklar alanında, özellikle güneş enerjisinden elde edilen elektriğin ucuzluğuna vurgu yapılan rapora göre güneş panelleri vasıtasıyla elde edilen enerjinin artık birçok ülkede kömür ve gaz kaynaklı üretimden daha ucuz olduğu belirtildi.
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13 Ekim Salı günü yayınlanan rapor, önümüzdeki 10 yıllık süreci mercek altına alırken farklı senaryolar altında sektörün ne şekilde evrilebileceğine yönelik tahminleri içeriyor. Hükümetlerin enerji politikalarının masaya yatırıldığı raporda mevcut koşullar altındaki eğilimin devam etmesi halinde 2030 yılı itibariyle yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının %80’lere çıkacağı belirtiliyor. 2040 yılı itibariyle ise kömüre olan talebin %20’lerin altına ineceğini ön gören rapor, söz konusu oranın Sanayi Devrimi’nden bu yana ortaya çıkacak en düşük değer olacağını belirtiyor.
IEA Başkanı Dr. Fatih Birol’un “dünya elektrik pazarının yeni kralı çok yakında güneş enerjisi olabilir” sözleriyle yorumladığı gelişmede, mevcut uygulamaların devamı halinde önümüzdeki yıldan itibaren güneş enerjisi lehine yeni rekorlar gelebileceği vurgulanmış. IEA’nın açıklamalarında hidroelektrik enerjiden elde edilen elektriğin yenilenebilir kaynaklar içinde halen daha aslan payına sahip olduğu belirtilirken fotovoltaik panel fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak dengenin çok yakında güneş enerjisi lehine değişeceği de dile getirilmiş.
Dr. Fatih Birol, Dünyada Enerjiye Genel Bakış 2020 raporu kapsamındaki açıklamalarına ise şöyle devam etti:
“Eğer hükümetler ve yatırımcılar temiz enerji alanındaki adımlarını Sürdürülebilir Gelişme Senaryosuna göre atarsa güneş ve rüzgâr sektörlerindeki büyüme daha da çarpıcı hale gelir. Bu sayede, iklim değişikliğine karşı verdiğimiz mücadelede ibre insanlık tarafına dönebilir. Hükümetlerin bu savaşı sona erdirecek hem yeterli imkân ve kabiliyeti hem de sorumluluğu bulunmaktadır. Temiz enerjiye geçiş ve net sıfır hedeflerine ulaşmak bizlerin elinde.”
Ülkemizde de bu alanda ciddi yatırımlar yapılıyor. Hatırlanacağı üzere tamamlandığında dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar güneş enerjisi santralinde geçtiğimiz haftalar içinde elektrik üretimine başlanmıştı.
Kaynakça https://electrek.co/2020/10/13/egeb-solar-now-cheaper-than-coal-will-be-king-of-electricity/ https://news.yahoo.com/solar-energy-now-cheaper-coal-123600665.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
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