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    ABD’li batarya şirketinden Türkiye’de dev ortak üretim anlaşması

    ABD’nin en büyük bağımsız batarya üreticisi Our Next Energy, batarya hücrelerinin bir kısmını Türkiye’de, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri ile üreteceğini duyurdu.

    ABD’li batarya şirketinden Türkiye’de dev ortak üretim anlaşması Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli batarya girişimi Our Next Energy (ONE), batarya hücrelerinin bir bölümünün üretimini Türkiye'de gerçekleştirmek üzere Pomega Enerji Depolama Teknolojileri ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Pomega, 2026 yılında Ankara yakınlarındaki tesisinde ilk etapta 2 GWh kapasiteli lityum-demir fosfat (LFP) batarya hücresi üretecek. Bu kapasitenin 2027 yılında 5 GWh seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

    Yatırım meyvesini verdi

    Pomega, Türkiyenin enerji alanındaki öncü şirketlerinden Kontrolmatik’in bir iştiraki olarak faaliyet gösteriyor. Anlaşma, ONE’ın Michigan’da inşası süren ve 2027’de faaliyete geçmesi planlanan 1.6 milyar dolarlık fabrikasının üretimini tamamlayıcı nitelikte olacak. Şirketin “çift kaynaklı üretim” stratejisi kapsamında Türkiye’deki bu iş birliği, arz güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

    ABD’li batarya şirketinden Türkiye’de dev ortak üretim anlaşması Tam Boyutta Gör
    Planlanan 314 Ah LFP üretim, şu anda 3 GWh kurulu kapasiteye sahip olan ve küresel ihracat pazarlarına hizmet vermek üzere kalifikasyon sürecinden geçen Pomega'nın 2023'te açtığı Ankara’daki Lityum-Demir Fosfat Pil Hücresi gigafabrikasında gerçekleştirilecek.

    Yapılan açıklamaya göre Kontrolmatik’ten temin edilecek batarya hücrelerinin, şirketin batarya modüllerini pazara en az bir yıl daha erken sunmasına olanak tanıyacağı belirtildi. Aynı zamanda ONE ve Pomega’nın, Michigan’daki fabrikanın mühendislik, tedarik ve inşaat süreçlerinde daha kapsamlı bir ortaklık yapısı üzerinde de görüştükleri bildirildi.

    Türkiye için eşsiz fırsat

    Çin, batarya ve enerji depolama alanında dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda. Ancak başta ABD olmak üzere Batı dünyası Çin’e olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Bu bağlamda İstanbul merkezli Kontrolmatik, bataryadan robotik sistemlere ve uydu teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermesiyle önemli bir alternatif haline geliyor. Şirket, batarya üretiminde Çin dışı alternatiflere yönelik artan küresel talebi karşılamayı hedefliyor. Aynı zamanda hem batı ülkeleriyle iş birlikleri geliştiriyor hem de iç pazarda Çinli üreticilerle ortak projelere imza atıyor. Yapılan teşvikler ve yatırımlar ile Avrupa ve Asya pazarlarına yakınlığıyla dikkat çeken Türkiye, batarya endüstrisinde bölgesel bir merkez olma yolunda ilerliyor.

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    TheLuBu 2 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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