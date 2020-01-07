JBL Quantum kulaklık serisi oyuncular için hazırlandı

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Oyuncular için bugün ses kalitesini yükselten ve noktasal ses sunan özel kulaklıklar önem taşıyor. Hemen her ses teknolojileri geliştiricisinin de oyunculara yönelik kulaklıklar hazırladığını görüyoruz. JBL buna son örnek.

JBL Quantum özellikleri ve fiyatı

CES 2020 fuarında tanıttığı pek çok önemli ses ürünleri arasında ilk kez oyunculara yönelik kulaklıklar da yer alıyor. JBL Quantum serisi toplamda 7 kulaklık modeli ile her segmente hitap ediyor.

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JBL Quantum One amiral gemisi seviyesinde bir kulaklık. Firmanın kendi 360 derecelik ses teknolojisi QuantumSphere ve USB üzerinden bağlandığında kafanızı çevirdiğiniz noktadaki sese odaklanabileceğiniz kafa takip teknolojisini sunuyor. Ayrıca Netflix gibi platformlarda da 5.1 surround ses imkanı mevcut. Quantum One için 300$ fiyat etiketi mevcut.

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Quantum 800 kulaklık modeli hem 2.4GHz hem de Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. 7.1 surround ses sunan QuantumSurround özellikli kulaklık 250$ fiyat etiketine sahip. Quantum 600 aynı ses teknolojisi ve 2.4GHz bağlantı ile 200$ fiyat etiketine sahip.

Quantum DUO kablosuz modeli Dolby Digital desteği, RGB aydınlatma ve temel anlamda kafa takip teknolojisi sunuyor. Fiyatı ise 150$. Quantum 300 modeli QuantunSurround sunan en ucuz kulaklık durumunda ve fiyatı 80$. Son iki kulaklık ise kablolu seçeneklerden oluşuyor ve fiyatları 40$’a kadar iniyor. JBL Quantum serisi Nisan ayında satışa sunulacak.

https://www.engadget.com/2020/01/06/jbl-quantum-gaming-headphones-speaker/

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