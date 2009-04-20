Jetway'den SO-DIMM bellek destekli AMD 790GX anakart geliyor

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Hazırladığı anakart tasarımlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen ve Mart ayında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında P55 yonga setli ilk anakartını sergileyen Jetway, AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakartıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın HZ-01 kod adını taşıyan Micro-ATX formundaki yeni anakartı AMD'nin 790GX+SB750 yonga setini temel alıyor. Buraya kadar herşey normal görünmekle birlikte Jeyway HZ-01 sahip olduğu bellek desteği ile farklılık yaratmayı başarıyor.

Standart anakartlardan farklı olarak kimi Mini-ITX anakartlarda olduğu gibi Jetway'in yeni modeli de bellek olarak dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan kompakt boyutlu SO-DIMM belleklerle kullanılabiliyor. Çift SO-DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR2-800MHz bellek desteği sunduğu belirtilen anakart, AMD'nin Soket AM2 ve AM2+ formundaki güncel işlemcileriyle kullanılabiliyor. Özellikle HTPC yani oturma odalarını hedef alan medya bilgisayarlarına göz kırpan anakart tasarım detaylarıyla da merak uyandırma başarıyor.

Pasif soğutmayla desteklenen Jetway HZ-01 kullandığı yonga seti itibariyle AMD-ATi'nin Radeon HD 3300 IGP'sini de üzerinde barındırıyor. DirectX 10 desteği sunan aynı zamanda UVD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen entegre grafik işlem birimi ile Hybrid Crossfire teknolojisi de destekleniyor. Çift PCIe x16 slotuyla ve 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire kurulumlarına da olanak tanıyabilen HZ-01 daha yüksek IGP performansı için SidePort teknolojisini de destekliyor.

Güney köprüsü olarak SB750 yongasının eşlik ettiği anakart aralarında RAID 5 te dahil olmak üzere farklı RAID konfigürasyonlarına olanak tanıyan 6x SATA-II konnektörüyle geliyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak genişleme için bir PCIe x1 ve bir PCI slotunu da beraberinde getiren yeni anakart üzerinde, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabit ethernet desteği gibi detaylar da unutulmamış. Özellikle SO-DIMM bellek desteği ile öne çıkan Jetway HZ-01'in kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat bilgisi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.