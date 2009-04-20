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Jetway'den SO-DIMM bellek destekli AMD 790GX anakart geliyor

10 yıl
9,1b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jetway'den SO-DIMM bellek destekli AMD 790GX anakart geliyor
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Hazırladığı anakart tasarımlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen ve Mart ayında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında P55 yonga setli ilk anakartını sergileyen Jetway, AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakartıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Firmanın HZ-01 kod adını taşıyan Micro-ATX formundaki yeni anakartı AMD'nin 790GX+SB750 yonga setini temel alıyor. Buraya kadar herşey normal görünmekle birlikte Jeyway HZ-01 sahip olduğu bellek desteği ile farklılık yaratmayı başarıyor.

Standart anakartlardan farklı olarak kimi Mini-ITX anakartlarda olduğu gibi Jetway'in yeni modeli de bellek olarak dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan kompakt boyutlu SO-DIMM belleklerle kullanılabiliyor. Çift SO-DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR2-800MHz bellek desteği sunduğu belirtilen anakart, AMD'nin Soket AM2 ve AM2+ formundaki güncel işlemcileriyle kullanılabiliyor. Özellikle HTPC yani oturma odalarını hedef alan medya bilgisayarlarına göz kırpan anakart tasarım detaylarıyla da merak uyandırma başarıyor.

Pasif soğutmayla desteklenen Jetway HZ-01 kullandığı yonga seti itibariyle AMD-ATi'nin Radeon HD 3300 IGP'sini de üzerinde barındırıyor. DirectX 10 desteği sunan aynı zamanda UVD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen entegre grafik işlem birimi ile Hybrid Crossfire teknolojisi de destekleniyor. Çift PCIe x16 slotuyla ve 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire kurulumlarına da olanak tanıyabilen HZ-01 daha yüksek IGP performansı için SidePort teknolojisini de destekliyor.

Güney köprüsü olarak SB750 yongasının eşlik ettiği anakart aralarında RAID 5 te dahil olmak üzere farklı RAID konfigürasyonlarına olanak tanıyan 6x SATA-II konnektörüyle geliyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak genişleme için bir PCIe x1 ve bir PCI slotunu da beraberinde getiren yeni anakart üzerinde, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabit ethernet desteği gibi detaylar da unutulmamış. Özellikle SO-DIMM bellek desteği ile öne çıkan Jetway HZ-01'in kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat bilgisi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.


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sertacaygun 10 yıl
zagor_tenay34, katılıyorum hocam sana... HTPC yapacak adam olsa bile, bi' derece ama adam anlamaz SO-DIMM bellek olsa ne, olmasa ne...
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zagor_tenay34 10 yıl
eee boyu uzamış mı bari so-dimm bellek slotu kullanınca?
yenilik diye abuk subuk şeyler işte...
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max975 10 yıl
bence bu çeşit olması gerek her ihtiyacı düşünmek gerekir..
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husNUKE 10 yıl
bence de biraz anlamsız olmus, so-dimm olmasının hiçbir artısı yok
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01Mrt 10 yıl
So Dimm kullanılmasındaki maksadı anlayamadım ben... hani extra bi soğutucu yok yer sıkıntısı yok amaç ne acaba burada... Bord mini-ıtx olsa anlıcam da... bu arada 790GX mini-itx ler çıkmayacak galiba...
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Snd 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

So Dimm kullanılmasındaki maksadı anlayamadım ben... hani extra bi soğutucu yok yer sıkıntısı yok amaç ne acaba burada... Bord mini-ıtx olsa anlıcam da... bu arada 790GX mini-itx ler çıkmayacak galiba...


Elinde So-dimm bellek kalmış olanlara hitap ediyor olabilir.
Örneğin adam lap top'un belleğini güncelledi ve elinde 2 adet so-dimm bellek kaldı
yeni bir bellek almak yada ikinci el yok fyatına satmaktansa bu kartla kullanır diye düşünmüş olabilirler.
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