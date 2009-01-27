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Jetway'in DDR2 ve DDR3 destekli Soket AM3 anakartı göründü

10 yıl
19,3b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jetway'in DDR2 ve DDR3 destekli Soket AM3 anakartı göründü
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AMD'nin önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcileri için DDR2 / DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan ilk anakart göründü. Bilindiği üzere AMD'nin yeni işlemcilerinde geriye doğru uyumluluk çerçevesinde kombo bellek kontrolcüsü yer alıyor. Bu sayede DDR2 belleklere destek verecek olan işlemciler doğal olarak satılmakta olan Soket AM2 ve AM2+ anakartlarla da kullanılabilecek.

Jetway'in yeni anakartı AMD'nin 790GX + SB750 yonga setini kullanıyor. MA3-79GDG COMBO kod adını taşıyan yeni mATX anakart, siyah renkli baskılı devresi, renkli komponentleri ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Soket AM2, AM2+ ve AM3 formundaki işlemcilerle uyumlu olan anakart üzerinde ikisi 1066MHz'e kadar DDR2, diğeri ise 1333MHz'e kadar DDR3 desteği sunan toplam 4 adet DIMM slotu bulunuyor.

AMD'nin entegre grafik işlemcili en güncel ve güçlü çözümü olan 790GX çipseti üzerine inşa edilen anakart üzerinde DirectX 10 desteği sunan ayrıca HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Radeon HD 3300 IGP'si yer alıyor. Radeon HD 2400 ve 3400 serisi ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumuna da olanak tanıyabilen anakart, çift PCIe x16 slotuyla 8x + 8x konfigürasyonunda Crosfire X desteği de sunuyor.

Daha yüksek entegre grafik işlemci performansı için Sideport bellek teknolojisini destekleyen MA3-79GDG COMBO modeli pasif soğutma ile desteklenmiş. Mini-ATX form faktöründe olmasıyla HTPC'lere de göz kırpan anakart, SB700 köprüsüyle AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisini destekliyor ve bu sayede Phenom işlemci ailesiyle daha yüksek saat hızlarına çıkılmasını olanak tanıyabiliyor.

Aralarında RAID 5 olmak üzere farklı RAID kurulumlarını destekleyen ve 6x SATA-II konnektörüyle donatılan anakart eSATA portu da sahip. Kart üstü güç ve reset butonlarına da yer verilen anakart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanabiliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet desteği de sunan Jetway MA3-79GDG COMBO'nun önümüzdeki ay satışa çıkması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 8 yıl
mesela bende 2 tane ddr2 ram var onları ddr2 bölümüne taktığım zaman.ddr3 boşta kalıyo diyelim ddr3 ram taksam olurmu..yani hem ddr2 hemde ddr3 kullanabilirmiyim...
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tiger cage 8 yıl

DH Misafiri

mesela bende 2 tane ddr2 ram var onları ddr2 bölümüne taktığım zaman.ddr3 boşta kalıyo diyelim ddr3 ram taksam olurmu..yani hem ddr2 hemde ddr3 kullanabilirmiyim...


çift ram destekli hiç bir anakartı o şekilde kullanamazsın ya 2 kullancan ya 3 ü
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I3arbaR 9 yıl
sadece bilgilenmekle inceliyoruz ne kurak bir ülkedeyiz her zaman 2. kaliteleri kullanıyoruz şuan bu karta okadar ihtiyacım varki yokkk anasını satayım her özellikleriye aradıgım anakart gelde bul vede bulda al :S
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Cose Turche 9 yıl
Kabahat FX57 nin
gelmiyeceği besbelli neden haber yapıyorsun bu kartı kursağımızda bırakıyorsun,ben hazirana kadar bekledim sonra yemişim dedim anakartını kursağımda kaldı
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maviay1980 10 yıl
Asrock 790GX Hybrid CrossfireX AM3 soketiyle 2.6ghz fsb sunuyomuş,ben 1000mhz kullanıyom yetiyo artıyo AMD'nin hızına doyulmuyacak sanırım...
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e.rar 10 yıl
Eyvallah bide ikinci soruma cevap alırsam 10 numara olur?


@scheitann teşekkürler,
yani anlayacağımız bu anakartın hiçbirimize fayda sağlamayacağı yoruma devam o zaman

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scheitann 10 yıl
jetway ın şu anda faal bi tr distribütörü yok.
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e.rar 10 yıl
şimdi bu anakartta AM2+ işlemcileri DDR3 ramlerle kullanabilecekmiyiz!
AM2+ lar DDR3 desteklemiyo diye biliyordum!Bide bunun fiyatı nasıl olur TR'ye gelirmi acaba??
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scheitann 10 yıl

Orjinalden alıntı: e.rar

şimdi bu anakartta AM2+ işlemcileri DDR3 ramlerle kullanabilecekmiyiz!

AM2+ lar DDR3 desteklemiyo diye biliyordum!Bide bunun fiyatı nasıl olur TR'ye gelirmi acaba??


hayır am2 / am2+ yada am3 işlemcilerle ddr2 kullanabileceksin
ddr3 leri sadece am3 işlemcilerle kullanabileceksin
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musandia 10 yıl

Orjinalden alıntı: e.rar

şimdi bu anakartta AM2+ işlemcileri DDR3 ramlerle kullanabilecekmiyiz!

AM2+ lar DDR3 desteklemiyo diye biliyordum!Bide bunun fiyatı nasıl olur TR'ye gelirmi acaba??


Phenom 2 ler ve yeni çıkacak AMD X4 ler DDR3 ile kullanılabilir.

Böyle kırma bir board ı ilk olarak Asrock'tan beklerdim
Ayrıca SB750 de 7 sata ilk defa çıkıyor sanırım haydi hayırlısı...
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resler 10 yıl
DDR2 ve DDR3 destekleyen anakartı ilk Asrock tan bekliyordum.
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scheitann 10 yıl

Orjinalden alıntı: resler

DDR2 ve DDR3 destekleyen anakartı ilk Asrock tan bekliyordum.



benim de beklentim aynı şekildeydi asrock tam bi combo mucizesiydi yaa

pci-ex agp ddrI-II li 775 socket anakartları wardı
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maviay1980 10 yıl
ddr2 ile ddr3 ü aynı anda kullanamazsın ki ya ddr2 ya ddr3 kullanacan mhzler uyumsuz olduğundan çakışma olur benim bildiğim böyle...
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marvinous 10 yıl
Peki AM3 tabanlı bir işlemciyi bu anakartla (ve ddr3 ram) kullanmak ile AM3 tabanlı bi anakartla (ve ddr3 ram) kullanmak arasında ne gibi fark vardır?!?
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sampiyon bilo 10 yıl
Yok yok.

Micro-ATX ve crossfire,gerçekten harika.Hem DDR2 hem DDR3 ram desteği dahili ekran kartı ve 790GX ve SB750 güney köprüsü var.Üst seviye kartlarla yarışabilecek bir ürün.DDR2 desteğide olduğu için AM3 olmasına rağmen AM2 ve AM2+ işlemciler kullanılabilecek.Dikkat ettiyseniz kartta çift BIOS yongası var.Ve kart tamamen katı kapasitör.



Eksilerine gelecek olursam SATA'lardan biri çok köşede durmuş.
Micro-ATX anakartları çok seviyorum.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/521485/401BF68BE441407D88E54E62D975618B.jpg[/image]
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StreamRolleR 10 yıl
0 asalet 0 kas candyland e benzio :D
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scheitann 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

0 asalet 0 kas candyland e benzio :D


çalışıp çalışmaması daha önemli diye düşünmek lazım yoksa üstündeki boruların bizi ilgilendirmemesi lazım
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scheitann 10 yıl
süper kart süper özellikler.. takip etmek lazım bu kartın incelemelerini.
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