Jetway'in DDR2 ve DDR3 destekli Soket AM3 anakartı göründü

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AMD'nin önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcileri için DDR2 / DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan ilk anakart göründü. Bilindiği üzere AMD'nin yeni işlemcilerinde geriye doğru uyumluluk çerçevesinde kombo bellek kontrolcüsü yer alıyor. Bu sayede DDR2 belleklere destek verecek olan işlemciler doğal olarak satılmakta olan Soket AM2 ve AM2+ anakartlarla da kullanılabilecek.

Jetway'in yeni anakartı AMD'nin 790GX + SB750 yonga setini kullanıyor. MA3-79GDG COMBO kod adını taşıyan yeni mATX anakart, siyah renkli baskılı devresi, renkli komponentleri ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Soket AM2, AM2+ ve AM3 formundaki işlemcilerle uyumlu olan anakart üzerinde ikisi 1066MHz'e kadar DDR2, diğeri ise 1333MHz'e kadar DDR3 desteği sunan toplam 4 adet DIMM slotu bulunuyor.

AMD'nin entegre grafik işlemcili en güncel ve güçlü çözümü olan 790GX çipseti üzerine inşa edilen anakart üzerinde DirectX 10 desteği sunan ayrıca HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Radeon HD 3300 IGP'si yer alıyor. Radeon HD 2400 ve 3400 serisi ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumuna da olanak tanıyabilen anakart, çift PCIe x16 slotuyla 8x + 8x konfigürasyonunda Crosfire X desteği de sunuyor.

Daha yüksek entegre grafik işlemci performansı için Sideport bellek teknolojisini destekleyen MA3-79GDG COMBO modeli pasif soğutma ile desteklenmiş. Mini-ATX form faktöründe olmasıyla HTPC'lere de göz kırpan anakart, SB700 köprüsüyle AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisini destekliyor ve bu sayede Phenom işlemci ailesiyle daha yüksek saat hızlarına çıkılmasını olanak tanıyabiliyor.

Aralarında RAID 5 olmak üzere farklı RAID kurulumlarını destekleyen ve 6x SATA-II konnektörüyle donatılan anakart eSATA portu da sahip. Kart üstü güç ve reset butonlarına da yer verilen anakart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanabiliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet desteği de sunan Jetway MA3-79GDG COMBO'nun önümüzdeki ay satışa çıkması beklenirken fiyatı henüz açıklanmadı.