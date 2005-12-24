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JVC'den 32x optik yakınlaştırmalı mini DV kamera; GR-D350

13 yıl (Son Güncelleme: 13 yıl)
6,9b
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Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Dünyanın önde gelen elektronik cihaz üreticilerinden JVC, bu sene içersinde çıkarttığı mini kameralarla adından oldukça fazla söz ettirdi. Firma sabit diski bulunan ve bilgileri MPEG-2 formatında kayıt altına alan GZ-MC500 gibi modellerle kullanıcıların ilgi odağı oldu. JVC şimdi sabit diski veya çözünürlüğü ile değil ama optik yakınlaştırma oranı ile iştahınızı kabartacak bir ürünle geliyor. JVC'nin 2006 yılının Ocak ayında piyasaya sürmeyi planladığı GR-D350 kod isimli dijital kamerası, 32x gibi oldukça yüksek bir optik yakınlaştırma kabiliyetine sahip.

JVC'den 32x optik yakınlaştırmalı mini DV kamera; GR-D350
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59 x 94 x 114 mm boyutlarında ve 480 gram ağırlığındaki kamera 1/6 inch 680.000 piksel çözünürlükte (resim çekerken 340.000 piksel) CCD resim sensörü kullanmakta. Gece görüş ile 1 lux ışık altında dahi çekim yapma kabiliyeti bulunan JVC GR-D350, gece moduna geçmeden 20 lux ışığa kadar renkli çekim yapabilmekte. F2.0-F4.5 lensi, 2.5" lik 110.300 piksel çözünürlükte dış ön izleme ekranı ve 0.3" lik 110.200 piksel çözünürlükte vizör ekranı bulunan JVC GR-D350'de PC bağlantısı için mini IEEE1394 portu kullanılmakta. Cihaz seçime bağlı pillerle 50 dakikadan 6 saate kadar tekrar şarj gerektirmeden sürekli çekim yapabilmekte. Ses kaydı için ise ön tarafa yerleştirilmiş olan stereo mikrofonlara sahip.

JVC'den 32x optik yakınlaştırmalı mini DV kamera; GR-D350
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JVC'nin GR-D350 mini DV kamerası teknik özellikler bakımından açıkçası pek ilgi çekici bir ürün değil. Şu an JVC'ninde aralarında bulunduğu bir çok markanın çok daha üstün özelliklere sahip el kameraları mevcut. GR-D350'nin fiyatı henüz açıklanmamış durumda ve Japonya dışında satılacağıda kesinlik kazanmış değil fakat 32x optik (dijitalle birlikte 200x) yakınlaştırma yeteneği olması, ürünü doğa gezginleri ve optik yakınlaştırma ihtyacı olan herkez için ilgi çekici kılmakta.

Bu boyutlardaki kameralarda 10x optik yakınlaştırmanın üzerine çıkabilen ürünler bulmak oldukça zor. 10x in üzerinde kullanıcılara ender olarak 20x optik yakınlaştırma sunulmakta. JVC sanırım piyasadaki en yüksek optik yakınlaştırma oranına sahip mini DV kamera olacak GR-D350'de teknik özellikler çok üstün olmasada kullanıcıların ilgisini optik yakınlaştırma kabiliyetiyle çekebileceğini düşünmekte ve bu konuda haksız değil gibi.


http://www.jvc-victor.co.jp/press/2005/gr-d350.html Yorum Yaz
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Resident 13 yıl
Yüksek optik zoom iyi birşey değil.Hem kalite düşüyor hem de ışık almak zorlaşıyor.Sadece insanları kandırmaya yönelik bir ürün.Bir de ürünün üstünde victor yazıyor.Victor yine MD üreten bir japon firması .JVC ile ortak mı çalışmış yoksa haberde mi yanlışlık var?Linkteki bilgilerden de anlaşılmıyor japonca çünkü.
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[escobar] 13 yıl
yazıdada dediği gibi bu JVC nin hard diskli modelleri var türkiyede satılıyormu acaba internetten falan sağlam bi makinaya benziyor hard diskli modeli.
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Speed-Step 13 yıl

Orjinalden alıntı: Resident

Yüksek optik zoom iyi birşey değil.Hem kalite düşüyor hem de ışık almak zorlaşıyor.Sadece insanları kandırmaya yönelik bir ürün.Bir de ürünün üstünde victor yazıyor.Victor yine MD üreten bir japon firması .JVC ile ortak mı çalışmış yoksa haberde mi yanlışlık var?Linkteki bilgilerden de anlaşılmıyor japonca çünkü.


Merhaba, 20x optik yakınlaştırmaya sahip kameralar kullandım... Görüntüde bozulma veya ışık alamama gibi problem gözlemlemedim ilginç. Ürün direk olarka JVC nini sitesinde sergilenmekte. Bazı firmalar değişik ülkelerde değişik isimlerle satış yapabiliyorlar.
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aGGr3ss1v3 13 yıl

Orjinalden alıntı: Resident

Yüksek optik zoom iyi birşey değil.Hem kalite düşüyor hem de ışık almak zorlaşıyor.Sadece insanları kandırmaya yönelik bir ürün.Bir de ürünün üstünde victor yazıyor.Victor yine MD üreten bir japon firması .JVC ile ortak mı çalışmış yoksa haberde mi yanlışlık var?Linkteki bilgilerden de anlaşılmıyor japonca çünkü.


kardeş sen digital zoom ile karıştırmışsın...
optik zoom iyidir...
digital zoom insanları kandırmaya yöneliktir...bi halta yaramaz...
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