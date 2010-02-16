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JVC'den gürültü önleyici özellikli kafa üstü kulaklık

JVC, kulaklık ürün gamına HA-NC260 kod adlı yeni kafa üstü kulaklığını ekledi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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JVC HA-NC260 gürültü önleyici özellikli kulaklık

Birçok ses ve görüntü çözümü sunan Japon elektronik firması JVC, kulaklık ürün gamına HA-NC260 kod adlı yeni kafa üstü kulaklığını ekledi.

Kapalı yapıya sahip HA-NC260, dışarıdaki sesleri mikrofon ile dinleyerek zıt frekanslar üretme yoluyla dış sesleri %90'a kadar bloke etmeye yarayan ve Noise Canceling olarak bilinen gürültü önleyici bir özelliğe sahip. Bu özelliği ile dış sesleri bloke eden, buna ek olarak çift katlı kasası ve kulaktaki duruşa göre daha rahat şekil alan ped yapısı sayesinde daha başarılı izolasyon amaçlayan NC260, izolasyon konusunda başarısız olarak bilinen kafa üstü kulaklıklardaki bu eksikliği değiştirmeye çalışacak. Kulaklık, gürültü önleyici özelliğinin çalışabilmesi için 1 adet AAA boyutundaki pile ihtiyaç duyuyor. Bu pil ile çalışma süresi ise 50 saat olarak belirtilmiş.

NC260, 40 mm'lik neodmiyum mıknatıslı dinamik sürücülere sahip. 1,2 metre uzunluğundaki kablosu değiştirilebilir olan kulaklık(kulaklıktan ayrılabiliyor), 3,5 mm jack girişine sahip ancak uyumluluk alanını genişletmek için 6,3 mm jack çeviricisi ile beraber geliyor. NC260'ın Mart ayın içerisinde 199 Dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor.


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TELESCOPE 9 yıl
kulaklıkta bir nevi aşama olmuş,görünümde iyi
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electrogod 9 yıl

ilginç ve etkileyici bir yalıtım tekniği
kalem pili takmadan yani ses yalıtımsızda dinleyebiliyor muyuz acaba?
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