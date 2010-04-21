Karşınızda 3D gözlük olmaksızın 3D görüntü sunan 70 inç'lik HDTV

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Son dönemlerde 3D teknolojisi ile ilgili kaydedilen gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Bilindiği üzere Sharp ve Hitachi firmaları 3D gözlük gereksinimi ortadan kaldırmaya yöneli girişmlerde bulunmuş ve bu doğrultuda küçük boyutlara sahip prototip olarak nitelendirilebilecek LCD panellerini tanıtmışlardı. Günümüzde 3D desteğinin 3D gözlükler ile sağlandığını biliyoruz fakat 3D gözlükle desteklenen teknolojinin zamanla yetersiz olacağı su götürmez bir gerçek olarak görünüyor. Gerek kişisel kullanım nedeniyle birden fazla 3D gözlük ihityacından kaynaklanan 3D gözlüklerin maliyeti gerekse bu teknolojinin günlük kullanıma hitap etmeyişi, 3D gözlüklerin ortadan kaldırılması gerekliliğini ortaya çıkardı.

Sitemizde de yayınladığımız haberlerde Sharp ve Hitachi, bu konudaki yapılacak olan hareketlerin öncüsü olarak kabul ediliyor. Her ne kadar tanıtımını yaptıkları paneller taşınabilir cihazlar için üretiliyor olsa da diğer firmaların bu konuda bulunacağı girişimlere kaynak olarak kabul edilebilir. Ev elektroniği ve evlerde kullanılacak LCD TV'lerde 3D gözlük olmaksızın 3D görüntü sağlayabilecek ilk HDTV tanıtıldı.

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Japonya merkezli bir firma olan Newsight 70 inç boyutlu 3D gözlüklere ihtiyaç duymadan 3D görüntü verebilen HDTV'lerini duyurdu. Newsight'ın duyurduğu 70 inç'lik HDTV ile çıplak gözle 3D keyfinin yaşanabileceği iddia ediliyor. Newsight firmasının üreteceği HDTV'lerde "Parallax Barrier" adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknolojiye kısa değinmek gerekirse,Parallax Barrier, LDC TV'nin panelinin önüne yerleştirilen fazladan bir panel ile 3D etkisini yaratan bir teknoloji olarak nitelendirilebilir.

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Parallax Barrier teknoloji sayesinde LCD panelin önüne yerleştirilen bir diğer panel ile 3D etkisi ve derinlik hissi sağlanıyor. Normal şartlarda sağ ve sol göz için tek bir görüntü işlenirken, bu teknoloji ile sağ ve sol göz için ayrı ayrı görüntü oluşturuyor ve beyin bu ekrandaki görüntüde derinlik hissini algılıyor.

Newsight firmasının 70 inç boyutunda üreteceği 3D gözlük gereksinimi ortadan kaldıran HDTV'sinin teknik özellikleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Çıplak gözle 3D görüntüyü sağlayacak olan TV'ler sadece tek bir açıdanmı bu etkiyi yaratacak yoksa serbest oturma imkanımı sağlayacak henüz bilinmiyor fakat bu bilgilerinde önümüzdeki haftalarda açıklığa kavuşması bekleniyor.

Sonuç olarak 3D teknolojisinin 3D gözlüklerden kurtulması için yapılan hamleler gün geçtikçe artıyor. Öncelikle küçük boyutlu panellerle başlayan bu girişimlerin aradan çok uzun bir süre geçmeden 70 inç boyutuna taşınması çıplak gözle 3D keyfinin yakın zaman içerisinde yaygınlaşacağına işaret olarak görünüyor.