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Karşınızda 3D gözlük olmaksızın 3D görüntü sunan 70 inç'lik HDTV

Newsight adlı Japon firması, 3D gözlük gereksinimini ortadan kaldıran 70 inç boyutlu HDTV'sini tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Karşınızda 3D gözlük olmaksızın 3D görüntü sunan 70 inç'lik HDTV
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Son dönemlerde 3D teknolojisi ile ilgili kaydedilen gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Bilindiği üzere Sharp ve Hitachi firmaları 3D gözlük gereksinimi ortadan kaldırmaya yöneli girişmlerde bulunmuş ve bu doğrultuda küçük boyutlara sahip prototip olarak nitelendirilebilecek LCD panellerini tanıtmışlardı. Günümüzde 3D desteğinin 3D gözlükler ile sağlandığını biliyoruz fakat 3D gözlükle desteklenen teknolojinin zamanla yetersiz olacağı su götürmez bir gerçek olarak görünüyor. Gerek kişisel kullanım nedeniyle birden fazla 3D gözlük ihityacından kaynaklanan 3D gözlüklerin maliyeti gerekse bu teknolojinin günlük kullanıma hitap etmeyişi, 3D gözlüklerin ortadan kaldırılması gerekliliğini ortaya çıkardı.

Sitemizde de yayınladığımız haberlerde Sharp ve Hitachi, bu konudaki yapılacak olan hareketlerin öncüsü olarak kabul ediliyor. Her ne kadar tanıtımını yaptıkları paneller taşınabilir cihazlar için üretiliyor olsa da diğer firmaların bu konuda bulunacağı girişimlere kaynak olarak kabul edilebilir. Ev elektroniği ve evlerde kullanılacak LCD TV'lerde 3D gözlük olmaksızın 3D görüntü sağlayabilecek ilk HDTV tanıtıldı.

Karşınızda 3D gözlük olmaksızın 3D görüntü sunan 70 inç'lik HDTV
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Japonya merkezli bir firma olan Newsight 70 inç boyutlu 3D gözlüklere ihtiyaç duymadan 3D görüntü verebilen HDTV'lerini duyurdu. Newsight'ın duyurduğu 70 inç'lik HDTV ile çıplak gözle 3D keyfinin yaşanabileceği iddia ediliyor. Newsight firmasının üreteceği HDTV'lerde "Parallax Barrier" adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknolojiye kısa değinmek gerekirse,Parallax Barrier, LDC TV'nin panelinin önüne yerleştirilen fazladan bir panel ile 3D etkisini yaratan bir teknoloji olarak nitelendirilebilir.

Karşınızda 3D gözlük olmaksızın 3D görüntü sunan 70 inç'lik HDTV
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Parallax Barrier teknoloji sayesinde LCD panelin önüne yerleştirilen bir diğer panel ile 3D etkisi ve derinlik hissi sağlanıyor. Normal şartlarda sağ ve sol göz için tek bir görüntü işlenirken, bu teknoloji ile sağ ve sol göz için ayrı ayrı görüntü oluşturuyor ve beyin bu ekrandaki görüntüde derinlik hissini algılıyor.

Newsight firmasının 70 inç boyutunda üreteceği 3D gözlük gereksinimi ortadan kaldıran HDTV'sinin teknik özellikleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Çıplak gözle 3D görüntüyü sağlayacak olan TV'ler sadece tek bir açıdanmı bu etkiyi yaratacak yoksa serbest oturma imkanımı sağlayacak henüz bilinmiyor fakat bu bilgilerinde önümüzdeki haftalarda açıklığa kavuşması bekleniyor.

Sonuç olarak 3D teknolojisinin 3D gözlüklerden kurtulması için yapılan hamleler gün geçtikçe artıyor. Öncelikle küçük boyutlu panellerle başlayan bu girişimlerin aradan çok uzun bir süre geçmeden 70 inç boyutuna taşınması çıplak gözle 3D keyfinin yakın zaman içerisinde yaygınlaşacağına işaret olarak görünüyor.

 

 

 

 


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gagafan 8 yıl
gözlüksüz 3D lcd tv yi seyrettim hiç de memnun kalmadım. en azından gelecek 5-10 sene için gözlüksüz 3D iyi bir performans yakalayamaz.
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hak_an 8 yıl
3 d için hala epey yol var gibi daha emekleme aşamasında
5 yıl içerisinde bu hız ile giderse vir çok eve girecek ve hepimizi 3 d ile tanıştıracaktır bu teknoloji
fakat artıl tv kanallarınında kendisinı yenileme zamanı geldi hala 640-480 yayında ısrarcılar
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DH Misafiri 9 yıl
Bu teknoloji güzel gibi ama yinede tam işlevini yapabilecek gibi görünüyor. Sadece bir açıdan izlenebilecek, 2 kişi aynı izleyemeyecek gibime geliyor. Yine böyle kısıtlamalar olacaksa gözlükten ne farkı kaldı. Gözlük teknolojisine çalışsınlar iyileştirsinler. birini bitirmeden diğerine başlamanın anlamı da yok.
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son123 9 yıl
İmkansız.
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sotoxs 9 yıl
iki yıl önce fuarda görmüştüm. 1 dakika izledim sadece. başınız ağrıyacak, bir süre etrafı normal algılayamayacaksınız, hatta kontrolü kaybetme hissi uyandıracak. belki birgün bu etkileri azaltacaklar ancak ilk yapılan 50 Hz tvlerin zararının bugün anlaşıldığı gibi 3D lerin de gelecekte bilinecek.
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DH Misafiri 9 yıl
Aslıdan Byle Birşey İyi Olmuş Hatta Ben Bile Gozlüksüz Yapsalar Süper Olur Diyordum ve Yaptılar Güzel Oldu.Ama Ülkemize Gelirmi Belirsiz Çünkü Daha 3D Sinemalar bile Azken TV ler mi Gelecek??
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DiciQ 9 yıl
70'' olması son kullanıcı için alınabilir olmasını yitiriyor bana kalırsa tabi fiyatıda en önemli etken
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El_domingo 9 yıl
bu teknoloji ilgili guzel bi acıklama...
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hak_an 9 yıl
çok güzel haberler hatırlarmısınız bilmiyorum visa kart reklamı vardı çölde iki sevgili sinemaya gidelip deyip
taktıkları dijital gözlüklerle sanki filmin içindeymiş gibi film izliyorlardı.. şimdilik bilim kurgu gibi sanırım ama
sonuçta varılacak nokta o olacak inç falan hükmünü yitirecek takacağımız bir gözlük ile sınırsız inç ve derinlikle film ve görüntü izleyebileceğiz
ama bunu için epey daha zamana ihtiyaç var ......
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screaaam 9 yıl

El_domingo

bu teknoloji ilgili guzel bi acıklama...

stuff.com.tr/...


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fotifoti 9 yıl
ben real 3d teknolojisini beğendim, gözlükle katlanılabilir. ama o da feci göz yoruyor. bi 5 yıl lazım sanıyorum adam gibi oturması, göz yormaması ,yan etkilerinin olmaması için..
haber için let. ve bilgiler için albaniye teşekkürler ++ :)
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aspirin_00 9 yıl
işde beklediğim bir durumdu bir anda bayağı bir basamak atlandı.
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blackzeros 9 yıl
herkes gözlük olmasın istiyoda ,gözlük olmadan pencereden bakiyomussunuz hissi verebilir anca,yani sinemadaki 3d'ler gibi olmaz,elinizi uzatsaniz dokunacakmissiniz gibi algilayamazsiniz.
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artenis 9 yıl
yakında bombelı ekranlar yıne cıkabilir ancak bunlar daire seklınde bombelı olabır, ornegın arkada duz duvar warsa kenarlar temas edip orta kısım 10 cm uzakta olabılır
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Ju1i@~ 9 yıl
Başta fotoğraflara baktığımda neden 3B göremiyorum diye bir yanılgıya düşmüştüm :) Ama bunun gerçekleşmesi için ilk önce çekilen fotoğrafların / görüntülerin de 3B çekilmesi gerektiğini anladım. Yani 3B görüntüleri çekecek kamerada 2 tane lens olması gerekiyor. Tabi benim ekranımın da 3B olması şart. Gözlüksüz 3B'nin yaygınlaşmasıyla 3B çekim yapabilen kompakt fotoğraf makineleriyle de tanışacağız galiba.
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