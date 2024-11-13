Samsung TV'ler Tizen 8 One UI güncellemesini almaya başladı

Tizen 8 One UI güncellemesi, Galaxy telefonlardaki arayüze benzer bir arayüz değişikliği getiriyor; özelikle uygulama simgeleri ve renkler hemen fark edilebiliyor. Bu güncellemeyle gelen büyük değişikliklerden biri, SmartThing, harita görünümü, telefonumu çaldır, fitness uygulamaları ve egzersizleri ve Philips Hue akıllı ev sistemleri gibi özelliklere hızlı erişim sunan yeni Samsung Daily+ sekmesi. Bunun dışında, hızlı ayarlar ve bağlı cihazlar paneli de tamamen yeniden tasarlandı.
One UI arayüzünü içeren yeni Tizen 8 güncellemesinin televizyonuna gelip gelmediğine bakmak için, Ayarlar - Destek - Yazılım Güncellemesi - Şimdi Güncelle yolunu izleyin.
Tizen 8 One UI güncellemesiyle gelecek bazı yenilikler
- Samsung Tizen OS sürümü 7’den 8’e çıkarıldı
- Ana ekrana Sizin için, Canlı ve Uygulamalar sekmesi eklendi
- İçerik ayrıntıları ekranına Daha Sonra İzle seçeneği eklendi
- Samsung Daily+
- Son arananlar ve ilgili içerikler öneri olarak uygulandı
- Aynı Samsung hesabıyla oturum açmış birden fazla Samsung cihazı kontrol etme
- Antrenman takipçisi
- Kişisel özel kanal ve ayar önerileri
- IoT kameraları mobil cihazlardaki SmartThings uygulamasından kontrol edilebilir
- Erişilebilirlik Kısayolu kullanım sıklığına göre seçenekleri yeniden düzenleyebiliyor
- Yayın akışı tasarımı güncellendi ve Samsung TV Plus kategorisi eklendi
- Oyun Çubuğu arayüzü yenilendi
- Güzel duvar kağıtları ve kullanışlı widget’lar içeren Daily Board
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir