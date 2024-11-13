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    Samsung TV'ler Tizen 8 One UI güncellemesini almaya başladı

    Samsung, 2023 akıllı TV modellerine One UI temalı Tizen 8 güncellemesini sunmaya devam ediyor. İşte Samsung Smart TV'lere gelecek yeni özellikler:               
    samsung smart tv tizen 8 one ui güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Ekim ayının başlarında düzenlenen geliştiriciler konferansında One UI arayüzünün Tizen işletim sistemli TV’lerine getireceğini duyurmuştu. One UI temalı Tizen 8 güncellemesi çok geçmeden belirli 2023 Smart TV modellerine verilmeye başlandı. Şimdi de Avrupa’daki kullanıcılar yeni One UI arayüzüne kavuşmaya başladı.

    Tizen 8 One UI güncellemesi, Galaxy telefonlardaki arayüze benzer bir arayüz değişikliği getiriyor; özelikle uygulama simgeleri ve renkler hemen fark edilebiliyor. Bu güncellemeyle gelen büyük değişikliklerden biri, SmartThing, harita görünümü, telefonumu çaldır, fitness uygulamaları ve egzersizleri ve Philips Hue akıllı ev sistemleri gibi özelliklere hızlı erişim sunan yeni Samsung Daily+ sekmesi. Bunun dışında, hızlı ayarlar ve bağlı cihazlar paneli de tamamen yeniden tasarlandı.

    One UI arayüzünü içeren yeni Tizen 8 güncellemesinin televizyonuna gelip gelmediğine bakmak için, Ayarlar - Destek - Yazılım Güncellemesi - Şimdi Güncelle yolunu izleyin.

    Tizen 8 One UI güncellemesiyle gelecek bazı yenilikler

    • Samsung Tizen OS sürümü 7’den 8’e çıkarıldı
    • Ana ekrana Sizin için, Canlı ve Uygulamalar sekmesi eklendi
    • İçerik ayrıntıları ekranına Daha Sonra İzle seçeneği eklendi
    • Samsung Daily+
    • Son arananlar ve ilgili içerikler öneri olarak uygulandı
    • Aynı Samsung hesabıyla oturum açmış birden fazla Samsung cihazı kontrol etme
    • Antrenman takipçisi
    • Kişisel özel kanal ve ayar önerileri
    • IoT kameraları mobil cihazlardaki SmartThings uygulamasından kontrol edilebilir
    • Erişilebilirlik Kısayolu kullanım sıklığına göre seçenekleri yeniden düzenleyebiliyor
    • Yayın akışı tasarımı güncellendi ve Samsung TV Plus kategorisi eklendi
    • Oyun Çubuğu arayüzü yenilendi
    • Güzel duvar kağıtları ve kullanışlı widget’lar içeren Daily Board
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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