Tam Boyutta Gör Samsung, Ekim ayının başlarında düzenlenen geliştiriciler konferansında One UI arayüzünün Tizen işletim sistemli TV’lerine getireceğini duyurmuştu. One UI temalı Tizen 8 güncellemesi çok geçmeden belirli 2023 Smart TV modellerine verilmeye başlandı. Şimdi de Avrupa’daki kullanıcılar yeni One UI arayüzüne kavuşmaya başladı.

Yapay zeka destekli Samsung TV'ler 7 yıl güncelleme alacak 2 ay önce eklendi

Tizen 8 One UI güncellemesi, Galaxy telefonlardaki arayüze benzer bir arayüz değişikliği getiriyor; özelikle uygulama simgeleri ve renkler hemen fark edilebiliyor. Bu güncellemeyle gelen büyük değişikliklerden biri, SmartThing, harita görünümü, telefonumu çaldır, fitness uygulamaları ve egzersizleri ve Philips Hue akıllı ev sistemleri gibi özelliklere hızlı erişim sunan yeni Samsung Daily+ sekmesi. Bunun dışında, hızlı ayarlar ve bağlı cihazlar paneli de tamamen yeniden tasarlandı.

One UI arayüzünü içeren yeni Tizen 8 güncellemesinin televizyonuna gelip gelmediğine bakmak için, Ayarlar - Destek - Yazılım Güncellemesi - Şimdi Güncelle yolunu izleyin.

Tizen 8 One UI güncellemesiyle gelecek bazı yenilikler

Samsung Tizen OS sürümü 7’den 8’e çıkarıldı

Ana ekrana Sizin için, Canlı ve Uygulamalar sekmesi eklendi

İçerik ayrıntıları ekranına Daha Sonra İzle seçeneği eklendi

Samsung Daily+

Son arananlar ve ilgili içerikler öneri olarak uygulandı

Aynı Samsung hesabıyla oturum açmış birden fazla Samsung cihazı kontrol etme

Antrenman takipçisi

Kişisel özel kanal ve ayar önerileri

IoT kameraları mobil cihazlardaki SmartThings uygulamasından kontrol edilebilir

Erişilebilirlik Kısayolu kullanım sıklığına göre seçenekleri yeniden düzenleyebiliyor

Yayın akışı tasarımı güncellendi ve Samsung TV Plus kategorisi eklendi

Oyun Çubuğu arayüzü yenilendi

Güzel duvar kağıtları ve kullanışlı widget’lar içeren Daily Board

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Samsung TV'ler Tizen 8 One UI güncellemesini almaya başladı