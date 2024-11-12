TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Kasım 2024)

- En iyi televizyon modelleri (Kasım 2024) 📺
- 55" televizyon tavsiyeleri
- 1️⃣JVC LT-55VA7405T
- 2️⃣TCL 55C755
- 65" televizyon tavsiyeleri
- 3️⃣JVC LT-65VA7405T
- 4️⃣ TCL 65C755
- 5️⃣ Samsung 55QN90D ve 65QN90D
- OLED TV Tavsiyesi
- 6️⃣LG OLED55B46LA ve LG OLED65B46LA
- İnç-Cm Dönüştürmeleri
- Yorumlar
Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Kasım ayının en iyi televizyon modelleri.
|Marka/Model 📺
|Fiyat 🏷️
|55 inç TV
|JVC LT-55VA7405T LED
|15.300 TL
|TCL 55C755 QD-Mini LED
|35.000 TL
|Samsung 55QN90D QD-Mini LED
|54.300 TL
|65 inç TV
|JVC LT-65VA7405T LED
|20.000 TL
|TCL 65C755 QD-Mini LED
|47.000 TL
|Samsung 65QN90D QD-Mini LED
|69.000 TL
|OLED TV
|LG OLED55B46LA OLED
|46.700 TL
|LG OLED65B46LA OLED
|63.500 TL
55" televizyon tavsiyeleri
1️⃣JVC LT-55VA7405T
Öte yandan Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG ve MEMC destekleriyle zengin bir görüntü ve ses deneyimi vaat ediyor. Ayrıca 2x10W gücünde hoparlörler ve DTS VirtualX teknolojisiyle donatılmış. Çeşitli bağlantı seçenekleri arasında 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 bulunuyor. MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 2GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G31 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor.
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- Aydınlatma: Edge-lit
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: IPS/VA 350 nit
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W
- Boyut: 55 inç
JVC LT-55VA7405T kullanıcı yorumları 💭
👨 YouTube dan 4k video görüntülerini attım. Panelin parlaklık, kontrast, renk, görüntü kalitesi çok hoşuma gitti. Hd kanallardada görüntü koreli tv lerden aşağı kalır yanı yok. Tavsiye ederim.
👩 Ürün beklediğim gibiydi. Görüntü ve ses kalitesi gayet güzel (ses önceki tvme göre biraz tiz geldi fakat problem değil gayet kaliteli) 👍 kumandası basit tam sevdiğim gibi. andorid tv akıcı çalışıyor.
2️⃣TCL 55C755
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- Aydınlatma: Full Array Local Dimming (FALD) 384 aydınlatma bölgesi
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W
- Boyut: 55 inç
TCL 55C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.
👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.
65" televizyon tavsiyeleri
3️⃣JVC LT-65VA7405T
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- Aydınlatma: Edge-lit
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: IPS LED 350 nit parlaklık
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W
- Boyut: 65 inç
JVC LT-65VA7405T kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün fiyatına göre çok iyi, tavsiye ederim. Sadece kanal gecisleri biraz yavas ama daha ne olsun.
👩Bu fiyata bu performans gerçekten harika. Görüntü çok akıcı özellikle ps5 oynarken çok keyifli oluyor. Filmlerde ve maçlarda da standart ve güzel bir görüntü sagliyor .
4️⃣ TCL 65C755
Dolby Vision ve HDR10+ gibi yüksek dinamik aralık formatlarını destekleyen bu model, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile zengin bir ses deneyimi vaat ediyor. Google TV arayüzü yanında Mediatek 9653 platformu, 3GB RAM ve 32GB depolama gibi özellikler sunuyor.
- Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)
- Yenileme Hızı: 144Hz
- Aydınlatma: Full Array Local Dimming (FALD) 512 aydınlatma bölgesi
- İşletim Sistemi: Android TV
- Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB
- Ekran Türü: QLED- Mini LED
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W
- Boyut: 65 inç
TCL 65C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok araştırdım xbox kullanıyorum oyun performansı olsun netflix youtube miniled teknolojisi şaşırtıcı arayüz hızı olsun açılış hızı gerçekten f/p bir tv yapmışlar ben çok beğendim
👩 Bilgisayar ve konsol bağlantısı yapacaksanız kesinlikle doğru televizyon. Sd yayını yüksek kalitede çevirebiliyor. Netflix,disney vb. paralı yayınlarda film ve dizi izlemek için alıyorsanız bu tv biçilmiş kaftan.
5️⃣ Samsung 55QN90D ve 65QN90D
Öte yandan 55 inç ve 65 inçlik modeller arasında panel farkı bulunduğunu belirtrmekte fayda var. 55QN90D yukarıda da belirttiğimiz gibi Mini Led tabanlı 120Hz BOE IPS QLED ekranla gelirken, 65 inçlik sürümde 144Hz VA Mini LED panel bulunuyor.
- Çözünürlük: 4K
- Yenileme Hızı: 120Hz (55 inç) 144Hz (65 inç)
- Aydınlatma: Full Array Local Dimming (FALD) 720 aydınlatma bölgesi
- İşletim Sistemi: Tizen 8.0
- Giriş Sayısı: 4x HDMI 2.1, 2x USB
- Ekran Türü: 55 inç BOE IPS QLED 120Hz, 65 inç VA Mini LED 144Hz
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 60W
- Boyut: 55, 65 inç
👨 Görüntü kalitesi çok güzel. Kullanımı gayet kolay. İçerikler yeterli. Fiyat olarak OLEDleri aratmayacak performansa sahip. Kumandası gayet güzel tuşsuz kullanımı kolay. 10 günlük kullanımda bir sorun görmedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
👩 Ürün çok güzel görüntü ve ses kaliteli. Arayüz akıcı ve kullanışlı özellikle kumandası çok tatlı. Kurulumu ertesi gün yapıldı. Üründen genel olarak memnun kaldım.
OLED TV Tavsiyesi
6️⃣LG OLED55B46LA ve LG OLED65B46LA
- Çözünürlük: 4K
- Yenileme Hızı: 120Hz
- İşletim Sistemi: WebOS 24
- Giriş Sayısı: 4x HDMI 2.1, 2x USB
- Ekran Türü: LG OLED, 680 nit parlaklık
- Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W
- Boyut: 55, 65 inç
👨 Çok beğendim tavsiye ederim oldukça kaliteli bir ekran görüntüsüne sahip ve ses sistemi mükemmel.
👩 Görüntü kalitesi harika, lg uhd tv den geçtim olede renk ve siyahlar çok daha kaliteli. Oled tv de zirve noktası bence.
Akıllı televizyon alırken nelere dikkat edilmeli?
İnç-Cm Dönüştürmeleri
17 inç kaç cm 18 inç kaç cm 19 inç kaç cm 20 inç kaç cm 21 inç kaç cm 22 inç kaç cm 24 inç kaç cm 27 inç kaç cm 30 inç kaç cm 32 inç kaç cm 40 inç kaç cm 42 inç kaç cm 43 inç kaç cm 48 inç kaç cm 50 inç kaç cm 55 inç kaç cm 58 inç kaç cm 60 inç kaç cm 65 inç kaç cm 70 inç kaç cm 1 inç kaç cm 10 inç kaç cm 11 inç kaç cm 12 inç kaç cm 13 inç kaç cm 14 inç kaç cm 15 inç kaç cm 16 inç kaç cm 2 inç kaç cm 3 inç kaç cm 4 inç kaç cm 5 inç kaç cm 6 inç kaç cm 7 inç kaç cm 8 inç kaç cm 9 inç kaç cmBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir