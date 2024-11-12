TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Kasım 2024)

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Tam Boyutta Gör Televizyon veya akıllı televizyonlar, günümüz ev elektroniğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dolayısıyla televizyon satın alma süreci de kullanıcıları gerçekten çok zorlayan bir süreç. Peki ama yüzlerce televizyon marka ve modeli arasından hangisini seçmelisiniz? veya en iyi akıllı televizyon modelleri neler? Bu televizyon tavsiye & tv tavsiye yazımızda, bütün sorulara ve hatta fazlasına cevap vereceğiz.

Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Kasım ayının en iyi televizyon modelleri.

En iyi televizyon modelleri (Kasım 2024) 📺 Marka/Model 📺 Fiyat 🏷️ 55 inç TV JVC LT-55VA7405T LED 15.300 TL TCL 55C755 QD-Mini LED 35.000 TL Samsung 55QN90D QD-Mini LED 54.300 TL 65 inç TV JVC LT-65VA7405T LED 20.000 TL TCL 65C755 QD-Mini LED 47.000 TL Samsung 65QN90D QD-Mini LED 69.000 TL OLED TV LG OLED55B46LA OLED 46.700 TL LG OLED65B46LA OLED 63.500 TL

55" televizyon tavsiyeleri

1️⃣JVC LT-55VA7405T

Tam Boyutta Gör F/P odaklı en iyi akıllı televizyon modelleri listemizde ilk sırada yer alan JVC LT-65VA7405T, 55 inç UHD BOE IPS paneli ve 60Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Bu televizyon 8ms GtG tepki süresi, %1 AG ile yansıma önleyici kaplama, 350 nit parlaklık ve FRC 10bit renk derinliği özelliklerine sahip.

Öte yandan Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG ve MEMC destekleriyle zengin bir görüntü ve ses deneyimi vaat ediyor. Ayrıca 2x10W gücünde hoparlörler ve DTS VirtualX teknolojisiyle donatılmış. Çeşitli bağlantı seçenekleri arasında 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 bulunuyor. MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 2GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G31 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Aydınlatma: Edge-lit

Edge-lit İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: IPS/VA 350 nit

IPS/VA 350 nit Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W

24W Boyut: 55 inç

JVC LT-55VA7405T kullanıcı yorumları 💭

👨 YouTube dan 4k video görüntülerini attım. Panelin parlaklık, kontrast, renk, görüntü kalitesi çok hoşuma gitti. Hd kanallardada görüntü koreli tv lerden aşağı kalır yanı yok. Tavsiye ederim.

👩 Ürün beklediğim gibiydi. Görüntü ve ses kalitesi gayet güzel (ses önceki tvme göre biraz tiz geldi fakat problem değil gayet kaliteli) 👍 kumandası basit tam sevdiğim gibi. andorid tv akıcı çalışıyor.

2️⃣TCL 55C755

Tam Boyutta Gör TCL 55C755, UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve DLED QD panel teknolojisi ile dikkat çekiyor. 640 lokal karartma bölgesi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunan bu model, özellikle oyun oynarken ve yüksek kaliteli video içeriklerini izlerken üstün bir deneyim vaat ediyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 55C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile geliyor. Ancak bir sinema deneyimi arıyorsanız harici ses çözümlerine yönelmeniz gerekebilir. Bunun dışında Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Aydınlatma: Full Array Local Dimming (FALD) 384 aydınlatma bölgesi

Full Array Local Dimming (FALD) 384 aydınlatma bölgesi İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED

QLED Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W

30W Boyut: 55 inç

TCL 55C755 kullanıcı yorumları 💭

👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.

👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.

65" televizyon tavsiyeleri

3️⃣JVC LT-65VA7405T

Tam Boyutta Gör JVC LT-65VA7405T, 65 inç UHD BOE IPS paneli ve 60Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 8ms GtG tepki süresi, 1200:1 kontrast oranı ve %99 sRGB renk gamı kapsamı gibi özellikler yer alıyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği sayesinde yüksek dinamik aralıkta içerikleri desteklerken, DTS VirtualX ile de genişletilmiş ses deneyimi sunuyor. Ayrıca 2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile Lisanslı Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Aydınlatma: Edge-lit

Edge-lit İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 3x HDMI, 2x USB

3x HDMI, 2x USB Ekran Türü: IPS LED 350 nit parlaklık

IPS LED 350 nit parlaklık Toplam Ses Çıkış Gücü: 24W

24W Boyut: 65 inç

JVC LT-65VA7405T kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün fiyatına göre çok iyi, tavsiye ederim. Sadece kanal gecisleri biraz yavas ama daha ne olsun.

👩Bu fiyata bu performans gerçekten harika. Görüntü çok akıcı özellikle ps5 oynarken çok keyifli oluyor. Filmlerde ve maçlarda da standart ve güzel bir görüntü sagliyor .

4️⃣ TCL 65C755

Tam Boyutta Gör TCL 65C755, 65 inç UHD CSOT VA paneli 144Hz yenileme hızı ve QD Mini LED teknolojisi ile geliyor. 512 lokal aydınlatma bölgesi, VRR desteği ve anti-glare kaplaması gibi özellikleriyle oyun ve multimedya kullanımı için ideal bir seçenek sunuyor. HDMI 2.1 bağlantısı ve düşük gecikme süresi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı ile birlikte geliyor.

Dolby Vision ve HDR10+ gibi yüksek dinamik aralık formatlarını destekleyen bu model, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile zengin bir ses deneyimi vaat ediyor. Google TV arayüzü yanında Mediatek 9653 platformu, 3GB RAM ve 32GB depolama gibi özellikler sunuyor.

Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840x2160)

4K Ultra HD (3840x2160) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Aydınlatma: Full Array Local Dimming (FALD) 512 aydınlatma bölgesi

Full Array Local Dimming (FALD) 512 aydınlatma bölgesi İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Giriş Sayısı: 4x HDMI, 2x USB

4x HDMI, 2x USB Ekran Türü: QLED- Mini LED

QLED- Mini LED Toplam Ses Çıkış Gücü: 30W

30W Boyut: 65 inç

TCL 65C755 kullanıcı yorumları 💭

👨 Çok araştırdım xbox kullanıyorum oyun performansı olsun netflix youtube miniled teknolojisi şaşırtıcı arayüz hızı olsun açılış hızı gerçekten f/p bir tv yapmışlar ben çok beğendim

👩 Bilgisayar ve konsol bağlantısı yapacaksanız kesinlikle doğru televizyon. Sd yayını yüksek kalitede çevirebiliyor. Netflix,disney vb. paralı yayınlarda film ve dizi izlemek için alıyorsanız bu tv biçilmiş kaftan.

5️⃣ Samsung 55QN90D ve 65QN90D

Tam Boyutta Gör Samsung'un tepe model TV seçeneklerinden QN90D 4K QLED TV, aynı boyuttaki 4K OLED veya 8K LED alternatiflerine kıyasla çok daha cazip bir fiyat ve çok sayıda özellikle geliyor. 55 inç BOE IPS QLED ekranıyla 4K çözünürlük ve 120Hz gerçek yenileme hızı sunan QN90D, aynı zamanda 2.000 nitlik göz alıcı bir parlaklığa sahip. Üstelik HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM 60W ses sistemiyle hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketi sunuyor. En büyük handikabı ise, rakiplerine kıyasla sınırlı uygulamaya sahip Tizen platformu.

Öte yandan 55 inç ve 65 inçlik modeller arasında panel farkı bulunduğunu belirtrmekte fayda var. 55QN90D yukarıda da belirttiğimiz gibi Mini Led tabanlı 120Hz BOE IPS QLED ekranla gelirken, 65 inçlik sürümde 144Hz VA Mini LED panel bulunuyor.

Çözünürlük: 4K

4K Yenileme Hızı: 120Hz (55 inç) 144Hz (65 inç)

120Hz (55 inç) 144Hz (65 inç) Aydınlatma: Full Array Local Dimming (FALD) 720 aydınlatma bölgesi

Full Array Local Dimming (FALD) 720 aydınlatma bölgesi İşletim Sistemi: Tizen 8.0

Tizen 8.0 Giriş Sayısı: 4x HDMI 2.1, 2x USB

4x HDMI 2.1, 2x USB Ekran Türü: 55 inç BOE IPS QLED 120Hz, 65 inç VA Mini LED 144Hz

55 inç BOE IPS QLED 120Hz, 65 inç VA Mini LED 144Hz Toplam Ses Çıkış Gücü: 60W

60W Boyut: 55, 65 inç

👨 Görüntü kalitesi çok güzel. Kullanımı gayet kolay. İçerikler yeterli. Fiyat olarak OLEDleri aratmayacak performansa sahip. Kumandası gayet güzel tuşsuz kullanımı kolay. 10 günlük kullanımda bir sorun görmedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

👩 Ürün çok güzel görüntü ve ses kaliteli. Arayüz akıcı ve kullanışlı özellikle kumandası çok tatlı. Kurulumu ertesi gün yapıldı. Üründen genel olarak memnun kaldım.

OLED TV Tavsiyesi

6️⃣LG OLED55B46LA ve LG OLED65B46LA

Tam Boyutta Gör LG OLED55B46LA ve LG OLED65B46LA karanlık ortamlarda derin ve zengin siyahlar sunan mükemmel bir kontrast oranına sahip.120Hz OLED panel ile ve dört adet HDMI 2.1 portu ile donatılmış televizyon yeni Alpha 8 AI işlemci ile geliyor. Ancak ses kalitesi güçlü bir yönü olmadığı için harici bir ses sistemi mantıklı olacaktır.

Çözünürlük: 4K

4K Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşletim Sistemi: WebOS 24

WebOS 24 Giriş Sayısı: 4x HDMI 2.1, 2x USB

4x HDMI 2.1, 2x USB Ekran Türü: LG OLED, 680 nit parlaklık

LG OLED, 680 nit parlaklık Toplam Ses Çıkış Gücü: 20W

20W Boyut: 55, 65 inç

👨 Çok beğendim tavsiye ederim oldukça kaliteli bir ekran görüntüsüne sahip ve ses sistemi mükemmel.

👩 Görüntü kalitesi harika, lg uhd tv den geçtim olede renk ve siyahlar çok daha kaliteli. Oled tv de zirve noktası bence.

Akıllı televizyon alırken nelere dikkat edilmeli?

İnç-Cm Dönüştürmeleri

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TV Tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Kasım 2024)