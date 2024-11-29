Arda Güler’e veda: Saran Medya yayınları durduruyor, S Sport abonelerine şok

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de İspanya La Liga ve İtalya Serie A maçlarının yayıncısı konumunda olan Saran Medya’nın başı yasa dışı bahis reklamlarıyla dertte. Maçlarda kenar panolarında yayınlanan bahis reklamlarının engellenmemesi nedeniyle RTÜK üst sınırdan para cezası verince Saran Medya yayınları durdurma kararı aldı.

Fatura yine vatandaşa kesildi

Avrupa liglerinde ülkemiz gibi katı bahis işletmeciliği kuralları olmadığı için pek çok bahis şirketi faaliyet gösteriyor. Lig ve Avrupa kupası maçlarında da saha kenarı panolarına veya maç istatistik pencerelerine sık sık reklam veriliyor.

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Ülkemizde bu maçların yayıncıları için bu reklamlar sıkıntı. Dijital reklam olduğu için ülkeye göre filtreleme imkânı var ancak Saran Medya, ülke yayıncı kuruluşlarının taleplerini reddettiğini ve reklamları olduğu şekilde verdiğini belirtiyor.

Eğer RTÜK ikinci kez soruşturma açarsa bu kez lisans iptaline varan cezalar söz konusu olduğu için Saran Medya sorun çözülene kadar La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamayacağını açıkladı. RTÜK ile görüşmeler devam ediyor ve ilerideki günlerde daha detaylı bilgiler paylaşılacak. Arda Güler, Kenan Yıldız veya Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarımızı izlemek için abonelik satın alan kullanıcıların ne olacağı merak konusu.



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Yasa dışı bahis reklamları futbola darbe vuruyor