Arda Güler’e veda: Saran Medya yayınları durduruyor, S Sport abonelerine şok

Fatura yine vatandaşa kesildi
Avrupa liglerinde ülkemiz gibi katı bahis işletmeciliği kuralları olmadığı için pek çok bahis şirketi faaliyet gösteriyor. Lig ve Avrupa kupası maçlarında da saha kenarı panolarına veya maç istatistik pencerelerine sık sık reklam veriliyor.
Ülkemizde bu maçların yayıncıları için bu reklamlar sıkıntı. Dijital reklam olduğu için ülkeye göre filtreleme imkânı var ancak Saran Medya, ülke yayıncı kuruluşlarının taleplerini reddettiğini ve reklamları olduğu şekilde verdiğini belirtiyor.
Eğer RTÜK ikinci kez soruşturma açarsa bu kez lisans iptaline varan cezalar söz konusu olduğu için Saran Medya sorun çözülene kadar La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamayacağını açıkladı. RTÜK ile görüşmeler devam ediyor ve ilerideki günlerde daha detaylı bilgiler paylaşılacak. Arda Güler, Kenan Yıldız veya Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarımızı izlemek için abonelik satın alan kullanıcıların ne olacağı merak konusu.
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.