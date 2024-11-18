İddia: Apple, akıllı TV rekabetine geri dönüyor

Apple, televizyon pazarına geri mi dönüyor?
Bloomberg’in aktardığı bir iddiaya göre, Apple, yeniden bir televizyon çıkarma fikrini değerlendiriyor. Gurman'a göre bu cihazlar, Apple’ın 2025 ve sonrası için planlanan yeni akıllı ekran ürünlerinin ardından piyasaya çıkacak. Bu da Apple televizyonları görmek için bir süre daha beklenmesi gerektiğine işaret ediyor ve bildiklerimiz bununla sınırlı.
İlginç olan şu ki, Apple zaten Apple TV 4K kutusuyla birçok akıllı televizyonla uyumlu bir deneyim sunuyor. Dolayısıyla, bu ürünün piyasaya nasıl yenilik getireceği ve tüketiciyi neden cezbetmesi gerektiği önemli bir tartışma konusu. Üstelik Apple’ın televizyon pazarında fiyat rekabetine girmesi de beklenmiyor. Ancak markanın güçlü imajı, potansiyel bir ortaklıkla bu projeyi hayata geçirme olasılığını artırabilir.
Kaçıranlar için Apple’ın on yıl önce televizyon üretme fikrinden vazgeçerek Apple TV set üstü kutusuna yönelmesi, teknoloji dünyasında hâlâ hatırlanan bir hikâye. Steve Jobs’un 2010 yılında biyografi yazarı Walter Isaacson’a, "Televizyonu çözdüm," diyerek bu alanda bir devrim yaratabileceğini söylediği biliniyor. Ancak Jobs’un bu vizyonu, o dönem sadece bir "hobi" olarak kaldı.
Ayrıca Apple’ın daha önce televizyon fikrine mesafeli durduğunu biliyoruz. Dahası, Apple TV+ yayın hizmetinin 2022’de yalnızca %3 pazar payına ulaşması, bu alandaki mevcut performansın da sınırlı kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla Apple’ın akıllı ev stratejisinde televizyon önemli bir rol oynayabilir mi, yoksa bu fikir rafa mı kalkacak? Bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir