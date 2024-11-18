İddia: Apple, akıllı TV rekabetine geri dönüyor

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Tam Boyutta Gör Apple, televizyon pazarına geri dönme fikrini yeniden masaya yatırmış olabilir. Bloomberg’den Mark Gurman, Power On adlı bülteninde Apple'ın bu alana dair planlarını gündeme getirerek, şirketin tekrar televizyon pazarına adım atabileceğine dair sinyaller verdi. Ancak 2025 ve sonrası için planlanıyor.

Apple, televizyon pazarına geri mi dönüyor?

Bloomberg’in aktardığı bir iddiaya göre, Apple, yeniden bir televizyon çıkarma fikrini değerlendiriyor. Gurman'a göre bu cihazlar, Apple’ın 2025 ve sonrası için planlanan yeni akıllı ekran ürünlerinin ardından piyasaya çıkacak. Bu da Apple televizyonları görmek için bir süre daha beklenmesi gerektiğine işaret ediyor ve bildiklerimiz bununla sınırlı.

İlginç olan şu ki, Apple zaten Apple TV 4K kutusuyla birçok akıllı televizyonla uyumlu bir deneyim sunuyor. Dolayısıyla, bu ürünün piyasaya nasıl yenilik getireceği ve tüketiciyi neden cezbetmesi gerektiği önemli bir tartışma konusu. Üstelik Apple’ın televizyon pazarında fiyat rekabetine girmesi de beklenmiyor. Ancak markanın güçlü imajı, potansiyel bir ortaklıkla bu projeyi hayata geçirme olasılığını artırabilir.

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Kaçıranlar için Apple’ın on yıl önce televizyon üretme fikrinden vazgeçerek Apple TV set üstü kutusuna yönelmesi, teknoloji dünyasında hâlâ hatırlanan bir hikâye. Steve Jobs’un 2010 yılında biyografi yazarı Walter Isaacson’a, "Televizyonu çözdüm," diyerek bu alanda bir devrim yaratabileceğini söylediği biliniyor. Ancak Jobs’un bu vizyonu, o dönem sadece bir "hobi" olarak kaldı.

Ayrıca Apple’ın daha önce televizyon fikrine mesafeli durduğunu biliyoruz. Dahası, Apple TV+ yayın hizmetinin 2022’de yalnızca %3 pazar payına ulaşması, bu alandaki mevcut performansın da sınırlı kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla Apple’ın akıllı ev stratejisinde televizyon önemli bir rol oynayabilir mi, yoksa bu fikir rafa mı kalkacak? Bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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İddia: Apple, akıllı TV rekabetine geri dönüyor