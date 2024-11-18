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    Anlık Bildirim

    İddia: Apple, akıllı TV rekabetine geri dönüyor

    Apple, bir kez daha televizyon üretme fikrini değerlendiriyor. Steve Jobs’un "çözdüm" dediği vizyon, 2025 sonrası akıllı ev stratejisine dahil olabilir. İşte detaylar...
    İddia: Apple, akıllı TV rekabetine geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Apple, televizyon pazarına geri dönme fikrini yeniden masaya yatırmış olabilir. Bloomberg’den Mark Gurman, Power On adlı bülteninde Apple'ın bu alana dair planlarını gündeme getirerek, şirketin tekrar televizyon pazarına adım atabileceğine dair sinyaller verdi. Ancak 2025 ve sonrası için planlanıyor. 

    Apple, televizyon pazarına geri mi dönüyor?

    Bloomberg’in aktardığı bir iddiaya göre, Apple, yeniden bir televizyon çıkarma fikrini değerlendiriyor. Gurman'a göre bu cihazlar, Apple’ın 2025 ve sonrası için planlanan yeni akıllı ekran ürünlerinin ardından piyasaya çıkacak. Bu da Apple televizyonları görmek için bir süre daha beklenmesi gerektiğine işaret ediyor ve bildiklerimiz bununla sınırlı. 

    İlginç olan şu ki, Apple zaten Apple TV 4K kutusuyla birçok akıllı televizyonla uyumlu bir deneyim sunuyor. Dolayısıyla, bu ürünün piyasaya nasıl yenilik getireceği ve tüketiciyi neden cezbetmesi gerektiği önemli bir tartışma konusu. Üstelik Apple’ın televizyon pazarında fiyat rekabetine girmesi de beklenmiyor. Ancak markanın güçlü imajı, potansiyel bir ortaklıkla bu projeyi hayata geçirme olasılığını artırabilir.

    Kaçıranlar için Apple’ın on yıl önce televizyon üretme fikrinden vazgeçerek Apple TV set üstü kutusuna yönelmesi, teknoloji dünyasında hâlâ hatırlanan bir hikâye. Steve Jobs’un 2010 yılında biyografi yazarı Walter Isaacson’a, "Televizyonu çözdüm," diyerek bu alanda bir devrim yaratabileceğini söylediği biliniyor. Ancak Jobs’un bu vizyonu, o dönem sadece bir "hobi" olarak kaldı.

    Ayrıca Apple’ın daha önce televizyon fikrine mesafeli durduğunu biliyoruz. Dahası, Apple TV+ yayın hizmetinin 2022’de yalnızca %3 pazar payına ulaşması, bu alandaki mevcut performansın da sınırlı kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla Apple’ın akıllı ev stratejisinde televizyon önemli bir rol oynayabilir mi, yoksa bu fikir rafa mı kalkacak? Bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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