TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Aralık 2024)

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Tam Boyutta Gör Televizyon veya akıllı televizyonlar, günümüz ev elektroniğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dolayısıyla yüzlerce model arasından tercih yapmak, zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Peki bu marka ve modeller arasından hangisini seçmelisiniz? veya Aralık 2024'te satın alınabilecek en iyi akıllı televizyon modelleri neler? Bu televizyon tavsiye & tv tavsiye yazımızda, bütün sorulara ve hatta fazlasına cevap vereceğiz.

Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Aralık ayının en iyi televizyon modelleri.

En iyi televizyon modelleri (Aralık 2024) 📺 Marka/Model 📺 Fiyat 🏷️ 55 inç TV JVC LT-55VA7405T LED 19.000 TL 65 inç TV JVC LT-65VA7405T 25.400 TL 70 inç ve üzeri TV Toshiba 70UA5D63DT 31.800 TL TCL 75P755 41.000 TL MiniLED TV TCL 55C755 37.600 TL TCL 65C755 49.999 TL TCL 75C755 57.999 TL Samsung 55QN90D 52.900 TL Samsung 65QN90D 69.000 TL OLED TV Samsung 55S85D 48.900 TL LG OLED65B46LA 61.200 TL

55 inç televizyon tavsiyeleri

1️⃣JVC LT-55VA7405T

Tam Boyutta Gör F/P odaklı en iyi akıllı televizyon modelleri listemizde ilk sırada yer alan JVC LT-65VA7405T, 55 inç UHD BOE IPS paneli ve 60Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Bu televizyon 8ms GtG tepki süresi, %1 AG ile yansıma önleyici kaplama, 350 nit parlaklık ve FRC 10bit renk derinliği özelliklerine sahip.

Öte yandan Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG ve MEMC destekleriyle zengin bir görüntü ve ses deneyimi vaat ediyor. Ayrıca 2x10W gücünde hoparlörler ve DTS VirtualX teknolojisiyle donatılmış. Çeşitli bağlantı seçenekleri arasında 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 bulunuyor. MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 2GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G31 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor.

55" UHD BOE F70/F20 IPS, HKC VA 60Hz

8ms GtG, 12 COF, %1 AG, 3H, 350nit, FRC 10bit

Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC

2x10W hoparlör, DTS VirtualX

3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5

MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama

MB185G31, Lisanslı Android 11

JVC LT-55VA7405T kullanıcı yorumları 💭

👨 YouTube dan 4k video görüntülerini attım. Panelin parlaklık, kontrast, renk, görüntü kalitesi çok hoşuma gitti. Hd kanallardada görüntü koreli tv lerden aşağı kalır yanı yok. Tavsiye ederim.

👩 Ürün beklediğim gibiydi. Görüntü ve ses kalitesi gayet güzel (ses önceki tvme göre biraz tiz geldi fakat problem değil gayet kaliteli) 👍 kumandası basit tam sevdiğim gibi. andorid tv akıcı çalışıyor.

65 inç televizyon tavsiyeleri

2️⃣JVC LT-65VA7405T

Tam Boyutta Gör JVC LT-65VA7405T, 65 inç UHD BOE IPS paneli ve 60Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 8ms GtG tepki süresi, 1200:1 kontrast oranı ve %99 sRGB renk gamı kapsamı gibi özellikler yer alıyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği sayesinde yüksek dinamik aralıkta içerikleri desteklerken, DTS VirtualX ile de genişletilmiş ses deneyimi sunuyor. Ayrıca 2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile Lisanslı Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

65" UHD BOE IPS 60Hz panel

8ms GtG, 12 COF, %1 AG, 1200:1, 3H

350nit, FRC 10bit, %99 sRGB, %76 P3

Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC

2x12W hoparlör, DTS VirtualX

3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5

MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama

MB185G31, Lisanslı Android 11

JVC LT-65VA7405T kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün fiyatına göre çok iyi, tavsiye ederim. Sadece kanal gecisleri biraz yavas ama daha ne olsun.

👩Bu fiyata bu performans gerçekten harika. Görüntü çok akıcı özellikle ps5 oynarken çok keyifli oluyor. Filmlerde ve maçlarda da standart ve güzel bir görüntü sagliyor .

70 inç ve üstü televizyon tavsiyeleri

3️⃣Toshiba 70UA5D63DT

Tam Boyutta Gör Toshiba 70UA5D63DT, büyük ekranı ve 4K çözünürlüğü ile geniş bir izleme alanı sunuyor. Ayrıca Dolby Vision ve HDR gibi yenilikçi görüntü teknolojileri unutulmamış. Multimedya bölümünde ise Android TV işletim sistemi üzerinden aradığınız tüm uygulamalara ulaşabiliyorsunuz.

70" UHD CHOT VA 60Hz DLED panel

8.5ms, 5000:1, %1 AG, 12+8 COF, 3H

350nit, FRC 10bit, %88 SRGB, %72 P3

Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC

2x12W Onkyo box hoparlör, Subwoofer

3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5

MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama

MB185G31, Lisanslı Android 11

Toshiba 70UA5D63DT kullanıcı yorumları 💭

👨Ekran görüntüsü beklediğimden daha iyi. Parlak ve canlı renkler. Sağdan ya da soldan bakıldığında renkler solmuyor. Kumanda basit, ses konutları eklenmiş olsa iyi olurdu. Duvara askı aparatı çıkmadı. Servis de getirmedi. Televizyonun sesi duvara astıktan sonra daha güzel oldu. Menu geçiş hızları tatminkar.

👩 Galatasaray ve Euro 2024 maçlarını izlemek için aldım TV yi gayet güzel renkler canlı ses düzeyi çok iyi android işletim sistemi gayet güzel ve akıcı ve üstüne yerli üretim almak isteyenler için ideal bir ürün bence

4️⃣TCL 75P755

Tam Boyutta Gör TCL 75P755, 75 inçlik devasa bir ekranıyla 4K çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Google TV işletim sistemiyle desteklenen model, hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketine sahip. En büyük handikabı ise, nispeten sınırlı bir parlaklığa sahip olması. Ancak uygun fiyatı nedeniyle en iyi televizyonlar listemizde, gözden kaçırılmayacak bir model.

75" UHD VA 60Hz DLED panel

350nit, 6000:1, AG kaplama

FRC 10bit, %93 P3, WCG

Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC

2x15W hoparlör, Doby Atmos

802.11n 5GHz, Bluetooth, ALLM, eARC

3x HDMI 2.0, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0

Arayüz Google TV, Lisanslı Android 12

TCL 75P755 kullanıcı yorumları 💭

👨Ses kalitesi görüntü kalitesi çok iyi, qled teknolojisi var renkler daha doygun aldık çok mutluyuz asla pişman olmazsınız

👩Görüntü kalitesi güzel, ses de fazlasıyla yeterli. Öyle donma kasma falan da yok.

Mini Led TV Tavsiyesi

5️⃣ TCL 55C755, 65C755 ve 75C755

Tam Boyutta Gör TCL 55C755, UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve DLED QD panel teknolojisi ile dikkat çekiyor. 640 lokal karartma bölgesi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı sunan bu model, özellikle oyun oynarken ve yüksek kaliteli video içeriklerini izlerken üstün bir deneyim vaat ediyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği ile zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 55C755, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile geliyor. Ancak bir sinema deneyimi arıyorsanız harici ses çözümlerine yönelmeniz gerekebilir. Bunun dışında Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

75" UHD CSOT VA 144Hz DLED QD panel

Mini Led, 144Hz VRR, AG kaplama, Aydınlatma Bölgesi (75'' 640) (65'' 512) (55'' 384)

HDMI 2.1, 6.5ms, 6000:1, 10bit, %93 P3

En yüksek 600nit, Tepe parlaklık 1300nit

Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC, IMAX Enhanced

Dolby Vision IQ, Freesync, ALLM, VRR, eARC

2x15W Onkyo hoparlör, Dolby Atmos, DTS VirtualX

4x HDMI,1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi6, BT

MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama

Arayüz Google TV, Lisanslı Android

TCL C755 kullanıcı yorumları 💭

👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.

👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.

6️⃣Samsung 55QN90D ve 65QN90D

Tam Boyutta Gör Samsung'un tepe model TV seçeneklerinden QN90D 4K QLED TV, aynı boyuttaki 4K OLED veya 8K LED alternatiflerine kıyasla çok daha cazip bir fiyat ve çok sayıda özellikle geliyor. 55 inç BOE IPS QLED ekranıyla 4K çözünürlük ve 120Hz gerçek yenileme hızı sunan QN90D, aynı zamanda 2.000 nitlik göz alıcı bir parlaklığa sahip. Üstelik HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM 60W ses sistemiyle hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketi sunuyor. En büyük handikabı ise, rakiplerine kıyasla sınırlı uygulamaya sahip Tizen platformu.

Öte yandan 55 inç ve 65 inçlik modeller arasında panel farkı bulunduğunu belirtrmekte fayda var. 55QN90D yukarıda da belirttiğimiz gibi Mini Led tabanlı 120Hz BOE IPS QLED ekranla gelirken, 65 inçlik sürümde 144Hz VA Mini LED panel bulunuyor.

55" UHD BOE IPS 144Hz Mini LED panel

LDZ 720, 10bit, P3 %100, AG 2.0

600nit sürekli, 2000nit tepe parlaklık

HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM, eARC

4.2.2 60W ses sistemi, Dolby Atmos

4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5.2

NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi

Samsung 55QN90D ve 65QN90D kullanıcı yorumları 💭

👨 Görüntü kalitesi çok güzel. Kullanımı gayet kolay. İçerikler yeterli. Fiyat olarak OLEDleri aratmayacak performansa sahip. Kumandası gayet güzel tuşsuz kullanımı kolay. 10 günlük kullanımda bir sorun görmedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

👩 Ürün çok güzel görüntü ve ses kaliteli. Arayüz akıcı ve kullanışlı özellikle kumandası çok tatlı. Kurulumu ertesi gün yapıldı. Üründen genel olarak memnun kaldım.

OLED TV Tavsiyesi

7️⃣LG OLED65B46LA

Tam Boyutta Gör LG OLED55B46LA ve LG OLED65B46LA karanlık ortamlarda derin ve zengin siyahlar sunan mükemmel bir kontrast oranına sahip.120Hz OLED panel ile ve dört adet HDMI 2.1 portu ile donatılmış televizyon yeni Alpha 8 AI işlemci ile geliyor. Ancak ses kalitesi güçlü bir yönü olmadığı için harici bir ses sistemi mantıklı olacaktır.

65" UHD LG OLED 120Hz panel

Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme

240-680nit değişken parlaklık

Dolby Vision, HDR10+, HLG

ALLM, VRR, HFR, eARC

2x10W hoparlör, Dolby Atmos

Wi-Fi5, BT5.1, 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0

α8 AI Processor 4K, WebOS 24

LG OLED65B46LA kullanıcı yorumları 💭

👨 Çok beğendim tavsiye ederim oldukça kaliteli bir ekran görüntüsüne sahip ve ses sistemi mükemmel.

👩 Görüntü kalitesi harika, lg uhd tv den geçtim olede renk ve siyahlar çok daha kaliteli. Oled tv de zirve noktası bence.

Akıllı televizyon alırken nelere dikkat edilmeli?

8️⃣ Samsung 55S85D

Tam Boyutta Gör Samsung 55S85D, küçük sınırlamalara kıyasla her açıdan iyi görünen bir model. Televizyon ilk nesil LG üretimi bir panele sahip. Ancak fiyatına kıyasla derin siyahlar, renkler ve geniş görüş açılarına sahip oluyorsunuz. Üstelik 120Hz yenileme hızı ve yenilikçi görüntü teknolojilerini (Dolby Vision, HDR10, HLG) unutmamak gerek. Son olarak tüm Samsung TV'lerde olduğu gibi modelin Dolby Vision desteği bulunmuyor.

55" LG OLED 120Hz panel

Anlık maksimum 643nit, AG

Gerçek 10bit, P3 %100

HDR10+ Adaptive/Gaming

VRR, ALLM, HFR, VRR, eARC

2x10W hoparlör, Dolby Atmos

4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT 5.2

NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi

Samsung 55S85D kullanıcı yorumları 💭

👨 Canlılığı ve ekran renkleri harika. hareketli ve aksiyon filmlerini 120 hz den dolayı izlemeniz daha keyifli oluyor. ayrıca harika özellikler sunuluyor. Tam bir F/P ürünü

👩 Çok uzun bir araştırma sonrası aldım. Sorunsuz ve hızlı olarak çalışıyor. Görüntü kalitesi beklediğimden iyi. Ses kalitesi güzel. Bağlantı ve menülerde sorun yok.

İnç-Cm Dönüştürmeleri

17 inç kaç cm 18 inç kaç cm 19 inç kaç cm 20 inç kaç cm 21 inç kaç cm 22 inç kaç cm 24 inç kaç cm 27 inç kaç cm 30 inç kaç cm 32 inç kaç cm 40 inç kaç cm 42 inç kaç cm 43 inç kaç cm 48 inç kaç cm 50 inç kaç cm 55 inç kaç cm 58 inç kaç cm 60 inç kaç cm 65 inç kaç cm 70 inç kaç cm 1 inç kaç cm 10 inç kaç cm 11 inç kaç cm 12 inç kaç cm 13 inç kaç cm 14 inç kaç cm 15 inç kaç cm 16 inç kaç cm 2 inç kaç cm 3 inç kaç cm 4 inç kaç cm 5 inç kaç cm 6 inç kaç cm 7 inç kaç cm 8 inç kaç cm 9 inç kaç cm

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TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Aralık 2024)