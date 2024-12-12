TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Aralık 2024)

- En iyi televizyon modelleri (Aralık 2024) 📺
- 55 inç televizyon tavsiyeleri
- 1️⃣JVC LT-55VA7405T
- 65 inç televizyon tavsiyeleri
- 2️⃣JVC LT-65VA7405T
- 70 inç ve üstü televizyon tavsiyeleri
- 3️⃣Toshiba 70UA5D63DT
- 4️⃣TCL 75P755
- Mini Led TV Tavsiyesi
- 5️⃣ TCL 55C755, 65C755 ve 75C755
- 6️⃣Samsung 55QN90D ve 65QN90D
- OLED TV Tavsiyesi
- 7️⃣LG OLED65B46LA
- 8️⃣ Samsung 55S85D
- İnç-Cm Dönüştürmeleri
- Yorumlar
Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 55 inç LED TV'lerden 65 inç ve üzeri OLED TV'lere kadar çok sayıda tv tavsiyesi bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Aralık ayının en iyi televizyon modelleri.
|Marka/Model 📺
|Fiyat 🏷️
|55 inç TV
|JVC LT-55VA7405T LED
|19.000 TL
|65 inç TV
|JVC LT-65VA7405T
|25.400 TL
|70 inç ve üzeri TV
|Toshiba 70UA5D63DT
|31.800 TL
|TCL 75P755
|41.000 TL
|MiniLED TV
|TCL 55C755
|37.600 TL
|TCL 65C755
|49.999 TL
|TCL 75C755
|57.999 TL
|Samsung 55QN90D
|52.900 TL
|Samsung 65QN90D
|69.000 TL
|OLED TV
|Samsung 55S85D
|48.900 TL
|LG OLED65B46LA
|61.200 TL
55 inç televizyon tavsiyeleri
1️⃣JVC LT-55VA7405T
Öte yandan Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG ve MEMC destekleriyle zengin bir görüntü ve ses deneyimi vaat ediyor. Ayrıca 2x10W gücünde hoparlörler ve DTS VirtualX teknolojisiyle donatılmış. Çeşitli bağlantı seçenekleri arasında 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 bulunuyor. MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 2GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G31 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor.
- 55" UHD BOE F70/F20 IPS, HKC VA 60Hz
- 8ms GtG, 12 COF, %1 AG, 3H, 350nit, FRC 10bit
- Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC
- 2x10W hoparlör, DTS VirtualX
- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
- MB185G31, Lisanslı Android 11
JVC LT-55VA7405T kullanıcı yorumları 💭
👨 YouTube dan 4k video görüntülerini attım. Panelin parlaklık, kontrast, renk, görüntü kalitesi çok hoşuma gitti. Hd kanallardada görüntü koreli tv lerden aşağı kalır yanı yok. Tavsiye ederim.
👩 Ürün beklediğim gibiydi. Görüntü ve ses kalitesi gayet güzel (ses önceki tvme göre biraz tiz geldi fakat problem değil gayet kaliteli) 👍 kumandası basit tam sevdiğim gibi. andorid tv akıcı çalışıyor.
65 inç televizyon tavsiyeleri
2️⃣JVC LT-65VA7405T
- 65" UHD BOE IPS 60Hz panel
- 8ms GtG, 12 COF, %1 AG, 1200:1, 3H
- 350nit, FRC 10bit, %99 sRGB, %76 P3
- Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC
- 2x12W hoparlör, DTS VirtualX
- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
- MB185G31, Lisanslı Android 11
JVC LT-65VA7405T kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün fiyatına göre çok iyi, tavsiye ederim. Sadece kanal gecisleri biraz yavas ama daha ne olsun.
👩Bu fiyata bu performans gerçekten harika. Görüntü çok akıcı özellikle ps5 oynarken çok keyifli oluyor. Filmlerde ve maçlarda da standart ve güzel bir görüntü sagliyor .
70 inç ve üstü televizyon tavsiyeleri
3️⃣Toshiba 70UA5D63DT
- 70" UHD CHOT VA 60Hz DLED panel
- 8.5ms, 5000:1, %1 AG, 12+8 COF, 3H
- 350nit, FRC 10bit, %88 SRGB, %72 P3
- Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC
- 2x12W Onkyo box hoparlör, Subwoofer
- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
- MB185G31, Lisanslı Android 11
Toshiba 70UA5D63DT kullanıcı yorumları 💭
👨Ekran görüntüsü beklediğimden daha iyi. Parlak ve canlı renkler. Sağdan ya da soldan bakıldığında renkler solmuyor. Kumanda basit, ses konutları eklenmiş olsa iyi olurdu. Duvara askı aparatı çıkmadı. Servis de getirmedi. Televizyonun sesi duvara astıktan sonra daha güzel oldu. Menu geçiş hızları tatminkar.
👩 Galatasaray ve Euro 2024 maçlarını izlemek için aldım TV yi gayet güzel renkler canlı ses düzeyi çok iyi android işletim sistemi gayet güzel ve akıcı ve üstüne yerli üretim almak isteyenler için ideal bir ürün bence
4️⃣TCL 75P755
- 75" UHD VA 60Hz DLED panel
- 350nit, 6000:1, AG kaplama
- FRC 10bit, %93 P3, WCG
- Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC
- 2x15W hoparlör, Doby Atmos
- 802.11n 5GHz, Bluetooth, ALLM, eARC
- 3x HDMI 2.0, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- Arayüz Google TV, Lisanslı Android 12
TCL 75P755 kullanıcı yorumları 💭
👨Ses kalitesi görüntü kalitesi çok iyi, qled teknolojisi var renkler daha doygun aldık çok mutluyuz asla pişman olmazsınız
👩Görüntü kalitesi güzel, ses de fazlasıyla yeterli. Öyle donma kasma falan da yok.
Mini Led TV Tavsiyesi
5️⃣ TCL 55C755, 65C755 ve 75C755
- 75" UHD CSOT VA 144Hz DLED QD panel
- Mini Led, 144Hz VRR, AG kaplama, Aydınlatma Bölgesi (75'' 640) (65'' 512) (55'' 384)
- HDMI 2.1, 6.5ms, 6000:1, 10bit, %93 P3
- En yüksek 600nit, Tepe parlaklık 1300nit
- Dolby Vision, HDR10+, HLG, MEMC, IMAX Enhanced
- Dolby Vision IQ, Freesync, ALLM, VRR, eARC
- 2x15W Onkyo hoparlör, Dolby Atmos, DTS VirtualX
- 4x HDMI,1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi6, BT
- MT9653 platform, 3GB RAM, 32GB depolama
- Arayüz Google TV, Lisanslı Android
TCL C755 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu kadar parlak beklemiyordum. Görüntü kalitesi canlı ve ayrıntılar keskinlik çok iyi.
👩 Görüntü kalitesi muazzam çok beğenerek aldım herkese tavsiye ederim. Google tv kısmı gayet akıcı ve güzel çalışıyor uygulamalar kolay yükleniyor.. İçindeki işlemci standart bir çok android boxta bulunan işlemcilerden gayet iyi.
6️⃣Samsung 55QN90D ve 65QN90D
Öte yandan 55 inç ve 65 inçlik modeller arasında panel farkı bulunduğunu belirtrmekte fayda var. 55QN90D yukarıda da belirttiğimiz gibi Mini Led tabanlı 120Hz BOE IPS QLED ekranla gelirken, 65 inçlik sürümde 144Hz VA Mini LED panel bulunuyor.
- 55" UHD BOE IPS 144Hz Mini LED panel
- LDZ 720, 10bit, P3 %100, AG 2.0
- 600nit sürekli, 2000nit tepe parlaklık
- HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM, eARC
- 4.2.2 60W ses sistemi, Dolby Atmos
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5.2
- NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi
Samsung 55QN90D ve 65QN90D kullanıcı yorumları 💭
👨 Görüntü kalitesi çok güzel. Kullanımı gayet kolay. İçerikler yeterli. Fiyat olarak OLEDleri aratmayacak performansa sahip. Kumandası gayet güzel tuşsuz kullanımı kolay. 10 günlük kullanımda bir sorun görmedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
👩 Ürün çok güzel görüntü ve ses kaliteli. Arayüz akıcı ve kullanışlı özellikle kumandası çok tatlı. Kurulumu ertesi gün yapıldı. Üründen genel olarak memnun kaldım.
OLED TV Tavsiyesi
7️⃣LG OLED65B46LA
- 65" UHD LG OLED 120Hz panel
- Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms gecikme
- 240-680nit değişken parlaklık
- Dolby Vision, HDR10+, HLG
- ALLM, VRR, HFR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi5, BT5.1, 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
- α8 AI Processor 4K, WebOS 24
LG OLED65B46LA kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok beğendim tavsiye ederim oldukça kaliteli bir ekran görüntüsüne sahip ve ses sistemi mükemmel.
👩 Görüntü kalitesi harika, lg uhd tv den geçtim olede renk ve siyahlar çok daha kaliteli. Oled tv de zirve noktası bence.
Akıllı televizyon alırken nelere dikkat edilmeli?
8️⃣ Samsung 55S85D
- 55" LG OLED 120Hz panel
- Anlık maksimum 643nit, AG
- Gerçek 10bit, P3 %100
- HDR10+ Adaptive/Gaming
- VRR, ALLM, HFR, VRR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT 5.2
- NQ4 AI Gen2, Tizen 8.0 işletim sistemi
Samsung 55S85D kullanıcı yorumları 💭
👨 Canlılığı ve ekran renkleri harika. hareketli ve aksiyon filmlerini 120 hz den dolayı izlemeniz daha keyifli oluyor. ayrıca harika özellikler sunuluyor. Tam bir F/P ürünü
👩 Çok uzun bir araştırma sonrası aldım. Sorunsuz ve hızlı olarak çalışıyor. Görüntü kalitesi beklediğimden iyi. Ses kalitesi güzel. Bağlantı ve menülerde sorun yok.
İnç-Cm Dönüştürmeleri
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