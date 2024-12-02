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    Acer’in yeni akıllı televizyonu oyun tutkunlarını kendine hayran bırakabilir

    Daha çok bilgisayar dünyasındaki başarıları ile ön plana çıkan Acer, bu defa akıllı televizyon kullanıcıları için teknoloji harikası bir cihaz ile karşımıza çıktı.

    Acer’in yeni akıllı televizyonu özellikleri ile dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör

    Yeni bir teknoloji harikası olarak tanıtılan Acer M-Series Hybrid MiniLED televizyonlar, dikkat çekici özellikleri ve üstün performansıyla teknoloji severlerin ilgisini çekiyor. 65 ve 75 inç boyutlarındaki bu televizyonlar, zarif tasarımı ve güçlü teknik donanımıyla öne çıkıyor. "Yaprak Kavis Tasarımı" olarak adlandırılan ve yüzde 98 ekran-gövde oranı sunan bu televizyonlar, hem estetik hem de fonksiyonellik açısından fark yaratıyor.

    Bu seride, MiniLED teknolojisi ile QLED 4K ekranın bir araya gelmesi, görsel deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. 3840 x 2160 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1400 nitlik maksimum parlaklık sayesinde kullanıcılar canlı, keskin ve akıcı bir görüntü deneyimi yaşıyor. Dolby Vision desteği, DCI-P3 yüzde 98 renk gamı ve üstün siyah seviyeleri, televizyonun renk doğruluğu ve kontrast açısından iddialı olduğunu gösteriyor.

    Oyun tutkunları için özel olarak optimize edilen televizyonlar, 144 Hz değişken yenileme hızı, Otomatik Düşük Gecikme Modu ve Hareket Telafisi Teknolojisi ile oyun deneyimini daha akıcı ve keyifli hale getiriyor. Ayrıca, 2.1 kanal hoparlör sistemi, 60W çıkış gücü ve arka woofer ile ses kalitesine de önem verilmiş. Dolby Atmos desteği sayesinde, televizyon yalnızca görsel değil, aynı zamanda işitsel bir şölen sunuyor.

    Kullanım kolaylığı açısından da donatılan televizyonlarda, Google Asistan ile uyumlu eller serbest mikrofonlar yer alıyor. Bu özellik, sesli komutlarla hızlı bir şekilde arama yapmayı ve televizyonu kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Yüksek performanslı A77 ve A55 çekirdeklerinin bir araya geldiği Realtek DynamIQ işlemci mimarisi, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla kesintisiz bir deneyim sağlıyor. Çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2, üç HDMI 2.1 girişi, USB bağlantı noktaları ve Ethernet girişi, bağlantı seçeneklerini tamamlıyor.

    Fiyatlandırma açısından, 65 inç modeli 1.080 dolar, 75 inç modeli ise 1.680 dolardan satışa sunuluyor. Yüksek teknolojiye sahip bu televizyonlar, kullanıcılarına hem eğlence hem de performans açısından üst düzey bir deneyim vadediyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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    orta boy pizza kaç dilim multimetre ile pil ölçme 0232 neden arar sente atlaması gözümün içinde bir şey yok ama batıyor

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