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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, televizyonlar için uygun fiyatlı ses sistemlerini tanıttı

    Xiaomi, uygun fiyatlı ses sistemlerini tanıttı. Xiaomi TV Speaker 2.1 ve Xiaomi TV Speaker 2.0, 120W'a kadar güçlü ses, NFC ile hızlı eşleştirme, farklı modlar ve fazlasını sunuyor.
    xiaomi tv speaker 2.0 & 2.1 soundbar  Tam Boyutta Gör
    Xiaomi iki yeni soundbar'ı tanıttı: Xiaomi TV Speaker 2.0 ve TV Speaker 2.1. Her iki ses sistemi de siyah kaplamalı ince dikdörtgen bir tasarıma sahip ve medya ünitesine yerleştirilebiliyor veya duvara monte edilebiliyor.

    Xiaomi TV Speaker 2 özellikleri neler?

    Xiaomi TV Speaker 2.0, maksimum 84w çıkışa sahip iki dahili subwoofer, iki tweeter ile donatılmış ve dengeli ses profili sunuyor. 120w güç çıkışına sahip Xiaomi TV Speaker 2.1’de de iki orta-yüksek frekans sürücü, iki tweeter, ayrı subwoofer ile güçlü ses deneyimi sunuyor.

    Soundbar’lar, NFC üzerinden hızlı cihaz eşleştirme ve HDMI (ARC), optik ve koaksiyel girişler gibi bir dizi bağlantı noktasıyla birlikte Bluetooth bağlantısını destekliyor. Kullanıcıya film, müzik ve oyun gibi farklı dinleme modları sunuyor. TV ses sistemi, uzaktan kumanda ve HDMI kablosu gibi aksesuarlarla birlikte geliyor. Xiaomi TV Speaker 2.0 840 x 87 x 60 mm ölçülerinde ve 2.3 kg ağırlığındayken, TV Speaker 2.1 biraz daha uzun (1070 x 87 x 60 mm) daha ağır (3 kg) yapıda.

    Xiaomi TV Speaker 2 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi, yeni soundbar’ları Çin’de satışa sundu. TV Speaker 2.0 fiyatı 55 dolar, TV Speaker 2.1 modelinin fiyatı ise 83 dolar. Ses sistemlerinin Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı belirsiz.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 18 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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