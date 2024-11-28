Xiaomi TV Speaker 2 özellikleri neler?
Xiaomi TV Speaker 2.0, maksimum 84w çıkışa sahip iki dahili subwoofer, iki tweeter ile donatılmış ve dengeli ses profili sunuyor. 120w güç çıkışına sahip Xiaomi TV Speaker 2.1’de de iki orta-yüksek frekans sürücü, iki tweeter, ayrı subwoofer ile güçlü ses deneyimi sunuyor.
Soundbar’lar, NFC üzerinden hızlı cihaz eşleştirme ve HDMI (ARC), optik ve koaksiyel girişler gibi bir dizi bağlantı noktasıyla birlikte Bluetooth bağlantısını destekliyor. Kullanıcıya film, müzik ve oyun gibi farklı dinleme modları sunuyor. TV ses sistemi, uzaktan kumanda ve HDMI kablosu gibi aksesuarlarla birlikte geliyor. Xiaomi TV Speaker 2.0 840 x 87 x 60 mm ölçülerinde ve 2.3 kg ağırlığındayken, TV Speaker 2.1 biraz daha uzun (1070 x 87 x 60 mm) daha ağır (3 kg) yapıda.
Xiaomi TV Speaker 2 fiyatı ne kadar?
Xiaomi, yeni soundbar’ları Çin’de satışa sundu. TV Speaker 2.0 fiyatı 55 dolar, TV Speaker 2.1 modelinin fiyatı ise 83 dolar. Ses sistemlerinin Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.