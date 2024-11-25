Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı: Karşınızda Redmi Smart TV X serisi

Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı
Redmi Smart TV X serisi, 55 inç (139 cm) 85 inç (215,5 cm) arasında değişen dört farklı ekran boyutunda geliyor. Televizyonlar 4K çözünürlüğe sahip LED panellerin yanı sıra HDR10+, Dolby Vision IQ ve Vivid Picture Engine 2 desteğine sahip. En önemli özelliği 240Hz yenileme hızı. Böylece hem oyun hem de multimedya deneyiminde çok daha akıcı görüntüler hedefleniyor.
Seri, Xiaomi'nin en yeni HyperOS 2 işletim sistemiyle geliyor. Yapay zeka destekli platform, evdeki diğer akıllı cihazlarla sorunsuz entegrasyona sahip ve İçerik önerileri, sesli kontrol ve ailelere özel minimalist mod gibi çok sayıda özellikle geliyor. Ayrıca sesli asistan üzerinden sesi kısma veya içerik türüne göre aydınlatmayı ayarlama gibi yeteneklere sahip.
Redmi Smart TV X serisi fiyatı
Redmi Smart TV X serisi, şu an için yalnızca Çin'de satışta. 55 inçlik model yaklaşık 301 dolar, 85 inçlik model ise yaklaşık 663 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor. Küresel lansman henüz doğrulanmasa da Xiaomi’nin önceki modelleri göz önüne alındığında, ilerleyen dönemde global pazara da sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.