Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı: Karşınızda Redmi Smart TV X serisi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniği pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, akıllı televizyon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu yıl pek çok farklı model ile karşımıza çıkan marka, şimdi de Redmi Smart TV X TV serisini duyurdu. Dört farklı ekran boyutundan oluşan yeni Redmi TV'ler, 240Hz yenileme hızı ve yenilikçi görüntü teknolojilerini beraberinde getiriyor.

Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı

Redmi Smart TV X serisi, 55 inç (139 cm) 85 inç (215,5 cm) arasında değişen dört farklı ekran boyutunda geliyor. Televizyonlar 4K çözünürlüğe sahip LED panellerin yanı sıra HDR10+, Dolby Vision IQ ve Vivid Picture Engine 2 desteğine sahip. En önemli özelliği 240Hz yenileme hızı. Böylece hem oyun hem de multimedya deneyiminde çok daha akıcı görüntüler hedefleniyor.

TV Tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Kasım 2024) 1 hf. önce eklendi

Seri, Xiaomi'nin en yeni HyperOS 2 işletim sistemiyle geliyor. Yapay zeka destekli platform, evdeki diğer akıllı cihazlarla sorunsuz entegrasyona sahip ve İçerik önerileri, sesli kontrol ve ailelere özel minimalist mod gibi çok sayıda özellikle geliyor. Ayrıca sesli asistan üzerinden sesi kısma veya içerik türüne göre aydınlatmayı ayarlama gibi yeteneklere sahip.

Tam Boyutta Gör Performans açısından, Redmi Smart TV X TV serisi MediaTek imzalı MT9655 yonga setinden güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 4GB RAM ve 64GB depolamaya yer verilmiş. TV'lerin diğer öne çıkan özellikleri arasında, WiFi 6 ve FreeSync Premium sertifikası, 4ms giriş gecilkmesi, HDMI 2.1 desteği, ALLM ve VRR bulunuyor. Ayrıca 25W stereo hoparlör sistemi ve DTS:X sertifikası ile sunulacak.

Redmi Smart TV X serisi fiyatı

Redmi Smart TV X serisi, şu an için yalnızca Çin'de satışta. 55 inçlik model yaklaşık 301 dolar, 85 inçlik model ise yaklaşık 663 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor. Küresel lansman henüz doğrulanmasa da Xiaomi’nin önceki modelleri göz önüne alındığında, ilerleyen dönemde global pazara da sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı: Karşınızda Redmi Smart TV X