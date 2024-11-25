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    Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı: Karşınızda Redmi Smart TV X serisi

    Xiaomi, Google TV ile çalışan yeni Redmi akıllı TV'lerini resmen duyurdu. Redmi Smart TV X serisi 55 inç ve 85 inç arasında dört farklı boyut ve 4K HDR ekranla sunuluyor.
    Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı: Karşınızda Redmi Smart TV X Tam Boyutta Gör
    Tüketici elektroniği pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, akıllı televizyon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu yıl pek çok farklı model ile karşımıza çıkan marka, şimdi de Redmi Smart TV X TV serisini duyurdu. Dört farklı ekran boyutundan oluşan yeni Redmi TV'ler, 240Hz yenileme hızı ve yenilikçi görüntü teknolojilerini beraberinde getiriyor.

    Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı

    Redmi Smart TV X serisi, 55 inç (139 cm) 85 inç (215,5 cm) arasında değişen dört farklı ekran boyutunda geliyor. Televizyonlar 4K çözünürlüğe sahip LED panellerin yanı sıra HDR10+, Dolby Vision IQ ve Vivid Picture Engine 2 desteğine sahip. En önemli özelliği 240Hz yenileme hızı. Böylece hem oyun hem de multimedya deneyiminde çok daha akıcı görüntüler hedefleniyor.

    Seri, Xiaomi'nin en yeni HyperOS 2 işletim sistemiyle geliyor. Yapay zeka destekli platform, evdeki diğer akıllı cihazlarla sorunsuz entegrasyona sahip ve İçerik önerileri, sesli kontrol ve ailelere özel minimalist mod gibi çok sayıda özellikle geliyor. Ayrıca sesli asistan üzerinden sesi kısma veya içerik türüne göre aydınlatmayı ayarlama gibi yeteneklere sahip.

    Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı: Karşınızda Redmi Smart TV X Tam Boyutta Gör
    Performans açısından, Redmi Smart TV X TV serisi MediaTek imzalı MT9655 yonga setinden güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 4GB RAM ve 64GB depolamaya yer verilmiş. TV'lerin diğer öne çıkan özellikleri arasında, WiFi 6 ve FreeSync Premium sertifikası, 4ms giriş gecilkmesi, HDMI 2.1 desteği, ALLM ve VRR bulunuyor. Ayrıca 25W stereo hoparlör sistemi ve DTS:X sertifikası ile sunulacak. 

    Redmi Smart TV X serisi fiyatı

    Redmi Smart TV X serisi, şu an için yalnızca Çin'de satışta. 55 inçlik model yaklaşık 301 dolar, 85 inçlik model ise yaklaşık 663 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor. Küresel lansman henüz doğrulanmasa da Xiaomi’nin önceki modelleri göz önüne alındığında, ilerleyen dönemde global pazara da sunulması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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