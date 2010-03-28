Karşınızda 5 Mp'lik ultra küçük video kamera

Boyutlarıyla tam tersi oranda özellikler taşıyan video kamera Mini Thumb Size Spy Digital video kamera ortaya çıktı.

5 mp çözünürlüğe sahip olan ultra küçük video kamera'nın boyutlarının 4.3 x 2.8 x 1.5 cm olduğu belirtildi. Casus kamera olarak isimlendirilen video kamera 1280x960 çözünürlükte 29 FPS oranında AVI formatın video çekebiliyor ve 2048x1536 çözünürlükte fotoğraf çekme yeteneğine sahip. MicroSD/SDHC kart girişine sahip olan kameranın sarj edilebilir Li-ion pile sahip olduğu belirtildi.

5Mp çözünürlük küçük boyutlara sahip olan dijital video kameranın 51$ fiyat etiketiyle satılacağı açıklandı.