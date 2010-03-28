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Karşınızda 5 Mp'lik ultra küçük video kamera

5 mp kameraya sahip HD video çekebilen ultra küçük video kamera görüntülendi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Boyutlarıyla tam tersi oranda özellikler taşıyan video kamera Mini Thumb Size Spy Digital video kamera ortaya çıktı.

5 mp çözünürlüğe sahip olan ultra küçük video kamera'nın boyutlarının 4.3 x 2.8 x 1.5 cm olduğu belirtildi. Casus kamera olarak isimlendirilen video kamera 1280x960 çözünürlükte 29 FPS oranında AVI formatın video çekebiliyor ve 2048x1536 çözünürlükte fotoğraf çekme yeteneğine sahip. MicroSD/SDHC kart girişine sahip olan kameranın sarj edilebilir Li-ion pile sahip olduğu belirtildi.

5Mp çözünürlük küçük boyutlara sahip olan dijital video kameranın 51$ fiyat etiketiyle satılacağı açıklandı.


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mavizaman 9 yıl
hey maşallahh!
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olağan_şüpheli 9 yıl
30 karenin altı neden akıcı sayılmasın ki?
24 kare /saniye bile akıcıdır...
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sotoxs 9 yıl
neredeyse gizli kamera gibi olmuş
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akakivanc 9 yıl
51 dolar çok ucuz geldi webcam olarak da kullanılabiliyorsa iyidir ama 29 FPS oranında AVI formatın video biraz can sıkıcı 30 karenin altı akıcı sayılmadıgına göre yaorumu siz yapın
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