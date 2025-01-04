Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kemik hastalıkları tedavisinde yeni çözüm: Görünür ışıkla sertleşen hidrojel

    Hidrojel teknolojisi, kemik dokusunun doğal yenilenmesini destekleyerek kemik eksikliklerinin tedavisine yeni bir soluk getiriyor. İşte ışığa maruz kaldığında sertleşerek çalışan tedavinin detayları:
    Kemik tedavisinde yeni çözüm: Görünür ışıkla sertleşen hidrojel Tam Boyutta Gör
    Kemik eksikliklerinin tedavisi, gerek yaralanmalar gerekse hastalıklar nedeniyle gündeme gelen önemli bir tıbbi sorun olarak öne çıkıyor. Geleneksel yöntemler invaziv ve zahmetli olurken yeni geliştirilen bir hidrojel bu süreçleri kökten değiştirme potansiyeline sahip. Görünür ışığa maruz kaldığında sertleşen bu hidrojel, kemik dokusunun doğal şekilde yenilenmesini destekliyor.

    Hidrojel teknolojisi, kemik rejenerasyonuna yeni bir çözüm sunabilir

    POSTECH (Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi) tarafından geliştirilen bu hidrojel malzeme, alglerden elde edilen aljinat, biyomühendislik ürünü midye yapıştırıcı proteini, kalsiyum iyonları ve fotoreaktif bir bilesen gibi bırçok özel bileşen içeriyor. Hidrojel, enjekte edildiği bölgede zararsız bir ışık kaynağı ile uyarıldığında, polimer zincirlerinin birbirleriyle çapraz bağlanmasıyla gözenekli bir katı maddeye dönüşüyor. Bu malzeme, biyolojik olarak kolayca parçalanabilir özelliği sayesinde hem mekanik dayanıklılık sağlıyor hem de yakın dokulardan gelen kemik hücrelerinin içine göç ederek yeni kemik oluşumunu hızlandırmasına olanak tanıyor.

    Kemik tedavisinde yeni çözüm: Görünür ışıkla sertleşen hidrojel Tam Boyutta Gör
    Kemik eksiklikleri genellikle hastadan alınan kemik dokusu parçaları ile dolduruluyor. Ancak bu yöntem hem ağrılı hem de hastanın vücudunda başka bir sorun yaratma riskini taşıyor. Hidrojel teknolojisi, bu gibi geleneksel tedavilerin yerini alabilecek yenilikçi bir çözüm sunuyor. İlk testler, femoral kemik eksiklikleri bulunan sıçanlar üzerinde başarıyla gerçekleştirildi. Bu deneylerde hidrojelin, eksik dokuyu yeni kemik dokusuyla değiştirebildiği gözlendi.

    Geleneksel yöntemlerin çeşitli riskleri ve sınırları düşünüldüğünde, bu yeni malzeme hem daha az invaziv hem de daha etkili bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Prof. Hyung Joon Cha, geliştirilen bu teknolojinin geleneksel tedavi yöntemlerini değiştirme ve kemik rejenerasyonu alanında büyük bir devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

    Kaynakça https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142961224004836?via%3Dihub https://www.postech.ac.kr/eng/achieving-bone-regeneration-and-adhesion-with-harmless-visible-light/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda civic yakıt tüketimi en sessiz lastik 77 kw kaç beygir inverter motor nedir yapay vajina caiz mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 - X1504ZA-NJ566
    ASUS Vivobook 15 - X1504ZA-NJ566
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız