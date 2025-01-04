Kemik hastalıkları tedavisinde yeni çözüm: Görünür ışıkla sertleşen hidrojel

Hidrojel teknolojisi, kemik rejenerasyonuna yeni bir çözüm sunabilir
POSTECH (Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi) tarafından geliştirilen bu hidrojel malzeme, alglerden elde edilen aljinat, biyomühendislik ürünü midye yapıştırıcı proteini, kalsiyum iyonları ve fotoreaktif bir bilesen gibi bırçok özel bileşen içeriyor. Hidrojel, enjekte edildiği bölgede zararsız bir ışık kaynağı ile uyarıldığında, polimer zincirlerinin birbirleriyle çapraz bağlanmasıyla gözenekli bir katı maddeye dönüşüyor. Bu malzeme, biyolojik olarak kolayca parçalanabilir özelliği sayesinde hem mekanik dayanıklılık sağlıyor hem de yakın dokulardan gelen kemik hücrelerinin içine göç ederek yeni kemik oluşumunu hızlandırmasına olanak tanıyor.
Geleneksel yöntemlerin çeşitli riskleri ve sınırları düşünüldüğünde, bu yeni malzeme hem daha az invaziv hem de daha etkili bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Prof. Hyung Joon Cha, geliştirilen bu teknolojinin geleneksel tedavi yöntemlerini değiştirme ve kemik rejenerasyonu alanında büyük bir devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.Kaynakça https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142961224004836?via%3Dihub https://www.postech.ac.kr/eng/achieving-bone-regeneration-and-adhesion-with-harmless-visible-light/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: