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    İklim krizi derinleşiyor: 2024 yılı rekor sıcaklıklarla dünyayı sarstı

    2024 yılının rekor sıcaklıkları ve aşırı hava olayları dünya genelinde etkisini gösterdi. WWA'nın yeni raporu, iklim değişikliğinin yol açtığı kayıpları gözler önüne serdi. İşte detaylar:
    İklim krizi derinleşiyor: 2024 rekor sıcaklıklarla dünyayı sarstı Tam Boyutta Gör
    2024 yılı, küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren rekor sıcaklıklarla tarihe geçmeye hazırlanıyor. Dünya Hava Durumu Atıfı (WWA) tarafından yayınlanan yıllık "Aşırı Hava Koşulları" raporu, insan kaynaklı ısınmanın 34.34 Fahrenheit'lik (1.3°C) rekor artışla dünya genelinde ciddi felaketlere yol açtığını ortaya koydu.

    2024, şimdiye kadarki en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor

    İklim krizinin etkilerinin her geçen gün derinleştiği 2024'te, dünya çapında yaşanan 26 ekstrem hava olayı en az 3.700 kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu. Atmosferdeki ısınma, dünya genelinde ortalama 41 ek tehlikeli sıcak güne ve rekor düzeyde yağış ile sellere yol açtı. Araştırmacılar, incelenen 16 sel olayından 15'inin doğrudan ısınan atmosferin nem tutma kapasitesindeki artışla ilişkili olduğunu belirledi. Bu değişimler, Eylül ayında Amerika'yı vuran ve Kuzey Karolina'da 53,8 milyar dolarlık hasara neden olan 4. Kategori Kasırgası Helene gibi daha şiddetli tropik fırtınaların oluşumunu da tetikledi.

    İklim krizi derinleşiyor: 2024 rekor sıcaklıklarla dünyayı sarstı Tam Boyutta Gör
    Küresel ekosistemin can damarları olan Amazon yağmur ormanı ve Pantanal Sulak Alanı, 2024'te iklim krizinden en ağır darbeyi alan bölgeler arasında yer aldı. Bu hayati önem taşıyan ekosistemler, şiddetli kuraklıklar ve orman yangınları nedeniyle benzeri görülmemiş bir biyoçeşitlilik kaybıyla karşı karşıya kaldı. Amazon'un atmosferden karbondioksit uzaklaştırma ve su döngüsünü düzenleme kapasitesi tehlike altındayken, Pantanal'ın on binlerce türe ev sahipliği yapan benzersiz ekosistemi ve bölgesel ekonomiye katkısı risk altında bulunuyor.

    WWA raporu, 2025 için acil eylem planları öneriyor ve fosil yakıtlardan hızlı bir geçiş sürecinin başlatılmasını talep ediyor. Özellikle erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, ısıya bağlı ölümlerin daha detaylı raporlanması ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen gelişmekte olan ülkelere finansal destek sağlanması, raporun öne çıkan tavsiyeleri arasında yer alıyor.

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