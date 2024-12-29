İklim krizi derinleşiyor: 2024 yılı rekor sıcaklıklarla dünyayı sarstı

2024, şimdiye kadarki en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor
İklim krizinin etkilerinin her geçen gün derinleştiği 2024'te, dünya çapında yaşanan 26 ekstrem hava olayı en az 3.700 kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu. Atmosferdeki ısınma, dünya genelinde ortalama 41 ek tehlikeli sıcak güne ve rekor düzeyde yağış ile sellere yol açtı. Araştırmacılar, incelenen 16 sel olayından 15'inin doğrudan ısınan atmosferin nem tutma kapasitesindeki artışla ilişkili olduğunu belirledi. Bu değişimler, Eylül ayında Amerika'yı vuran ve Kuzey Karolina'da 53,8 milyar dolarlık hasara neden olan 4. Kategori Kasırgası Helene gibi daha şiddetli tropik fırtınaların oluşumunu da tetikledi.
WWA raporu, 2025 için acil eylem planları öneriyor ve fosil yakıtlardan hızlı bir geçiş sürecinin başlatılmasını talep ediyor. Özellikle erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, ısıya bağlı ölümlerin daha detaylı raporlanması ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen gelişmekte olan ülkelere finansal destek sağlanması, raporun öne çıkan tavsiyeleri arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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