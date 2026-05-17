Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Nova 16 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı

    Sosyal medyadakş yeni paylaşımlar, Huawei Nova 16 serisinin 1 Haziran’da tanıtılabileceğini öne sürdü. İşte kamera, batarya ve Kirin işlemci detaylarıyla yeni sızıntılar:

    Huawei Nova 16 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei Nova 16 serisinin çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Weibo’da paylaşılan sızıntılara göre Huawei, yeni Nova 16 ailesini 1 Haziran tarihinde tanıtabilir. Şirket tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmasa da aynı dönemde farklı kaynaklardan gelen teknik detaylar cihazların geliştirme sürecinin son aşamaya yaklaştığını gösteriyor. Özellikle Nova 16 Pro Max modeline ait kamera ve donanım iddiaları, Huawei’nin orta-üst segmentte rekabeti yeniden şekillendirmeyi hedeflediğine işaret ediyor.

    Huawei Nova 16 Pro Max kamera ve donanım tarafında dikkat çekecek

    Önceki raporlara göreyse Nova 16 ailesi üç modelden oluşacak. Bunların standart Nova 16, Nova 16 Pro ve Nova 16 Pro Max olması bekleniyor. Önceki nesilde yer alan Ultra varyantının bu kez seride bulunmayacağı belirtiliyor. Bu durum, Huawei’nin ürün gamını sadeleştirerek kullanıcıların model ayrımını daha net anlamasını hedeflediği şeklinde yorumlanıyor.

    Weibo’da paylaşılan son sızıntılardan biri, serinin en güçlü modeli olması beklenen Nova 16 Pro Max’in kamera donanımına odaklanıyor. İddiaya göre cihaz, 1/1.28 inç boyutunda büyük bir sensöre sahip 200 megapiksel ana kamera ile gelecek. Daha büyük sensörler, özellikle düşük ışık koşullarında daha fazla ışık toplayabildiği için gece çekimlerinde ve dinamik aralık performansında önemli avantaj sağlayabiliyor.

    Nova 16 Pro Max hakkında ortaya çıkan teknik detaylar yalnızca kamera ile sınırlı değil. Sızıntılara göre cihazda 6,84 inç büyüklüğünde 1,5K çözünürlüklü LTPO ekran kullanılacak. İşlemci tarafında ise Kirin 9000 serisi bir yonga setinden söz ediliyor. Huawei’nin son yıllarda ABD yaptırımları nedeniyle işlemci üretiminde yaşadığı zorluklara rağmen Kirin markasını yeniden güçlendirmeye çalıştığı görülüyor. Şirketin özellikle Mate ve Pura serilerinde kendi geliştirdiği çözümleri kullanmaya devam etmesi, Nova 16 ailesinin de benzer bir strateji izleyeceğini düşündürüyor.

    Huawei Nova 16 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tasarım tarafında ise Huawei’nin Nova serisindeki genç kullanıcı kitlesine hitap eden renk stratejisini sürdürmesi bekleniyor. Standart Nova 16 ve Nova 16 Pro modellerinin siyah, beyaz, mavi ve degrade renk seçenekleriyle piyasaya çıkacağı öne sürülüyor. Buna karşılık Pro Max modelinin daha sade bir yaklaşım benimseyerek yalnızca siyah, beyaz ve mavi renklerle sunulabileceği konuşuluyor.

    Batarya kapasitesiyle ilgili iddialar da dikkat çekici seviyede. Nova 16 Pro Max modelinde 7000 mAh kapasiteli bir pil kullanılabileceği belirtiliyor. Günümüzde birçok amiral gemisi model 5000 ila 5500 mAh aralığında batarya kapasitesi sunarken, 7000 mAh seviyesi özellikle yoğun kullanım senaryolarında ciddi bir avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte daha büyük pil kapasitesinin cihaz ağırlığı ve kalınlığı üzerinde nasıl bir etki yaratacağı henüz bilinmiyor.

    Kamera sisteminde ayrıca periskop telefoto lens ve çok spektrumlu sensör gibi ek donanımların bulunabileceği konuşuluyor. Periskop lens teknolojisi, uzun mesafeli optik yakınlaştırma performansını artırırken görüntü kaybını minimum seviyede tutuyor. Çok spektrumlu sensörler ise renk doğruluğu ve ışık algılama konusunda kameraya ek veri sağlayarak özellikle portre ve gece çekimlerinde daha dengeli sonuçlar sunabiliyor. Kablosuz şarj desteğinin de cihazda yer alabileceği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 2 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford tourneo connect 1.5 tdci titanium yorumları ps5 için monitör eminevim ev alma yorumlar fiat bravo 1.6 sx fiat egea 1.4 benzin lpg yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Ideapad Slim 3
    LENOVO Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum