Huawei Nova 16 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Huawei Nova 16 serisinin çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Weibo’da paylaşılan sızıntılara göre Huawei, yeni Nova 16 ailesini 1 Haziran tarihinde tanıtabilir. Şirket tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmasa da aynı dönemde farklı kaynaklardan gelen teknik detaylar cihazların geliştirme sürecinin son aşamaya yaklaştığını gösteriyor. Özellikle Nova 16 Pro Max modeline ait kamera ve donanım iddiaları, Huawei’nin orta-üst segmentte rekabeti yeniden şekillendirmeyi hedeflediğine işaret ediyor.

Samsung Galaxy M47, Geekbench testinde görüldü 1 gün önce eklendi

Huawei Nova 16 Pro Max kamera ve donanım tarafında dikkat çekecek

Önceki raporlara göreyse Nova 16 ailesi üç modelden oluşacak. Bunların standart Nova 16, Nova 16 Pro ve Nova 16 Pro Max olması bekleniyor. Önceki nesilde yer alan Ultra varyantının bu kez seride bulunmayacağı belirtiliyor. Bu durum, Huawei’nin ürün gamını sadeleştirerek kullanıcıların model ayrımını daha net anlamasını hedeflediği şeklinde yorumlanıyor.

Weibo’da paylaşılan son sızıntılardan biri, serinin en güçlü modeli olması beklenen Nova 16 Pro Max’in kamera donanımına odaklanıyor. İddiaya göre cihaz, 1/1.28 inç boyutunda büyük bir sensöre sahip 200 megapiksel ana kamera ile gelecek. Daha büyük sensörler, özellikle düşük ışık koşullarında daha fazla ışık toplayabildiği için gece çekimlerinde ve dinamik aralık performansında önemli avantaj sağlayabiliyor.

Nova 16 Pro Max hakkında ortaya çıkan teknik detaylar yalnızca kamera ile sınırlı değil. Sızıntılara göre cihazda 6,84 inç büyüklüğünde 1,5K çözünürlüklü LTPO ekran kullanılacak. İşlemci tarafında ise Kirin 9000 serisi bir yonga setinden söz ediliyor. Huawei’nin son yıllarda ABD yaptırımları nedeniyle işlemci üretiminde yaşadığı zorluklara rağmen Kirin markasını yeniden güçlendirmeye çalıştığı görülüyor. Şirketin özellikle Mate ve Pura serilerinde kendi geliştirdiği çözümleri kullanmaya devam etmesi, Nova 16 ailesinin de benzer bir strateji izleyeceğini düşündürüyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında ise Huawei’nin Nova serisindeki genç kullanıcı kitlesine hitap eden renk stratejisini sürdürmesi bekleniyor. Standart Nova 16 ve Nova 16 Pro modellerinin siyah, beyaz, mavi ve degrade renk seçenekleriyle piyasaya çıkacağı öne sürülüyor. Buna karşılık Pro Max modelinin daha sade bir yaklaşım benimseyerek yalnızca siyah, beyaz ve mavi renklerle sunulabileceği konuşuluyor.

Batarya kapasitesiyle ilgili iddialar da dikkat çekici seviyede. Nova 16 Pro Max modelinde 7000 mAh kapasiteli bir pil kullanılabileceği belirtiliyor. Günümüzde birçok amiral gemisi model 5000 ila 5500 mAh aralığında batarya kapasitesi sunarken, 7000 mAh seviyesi özellikle yoğun kullanım senaryolarında ciddi bir avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte daha büyük pil kapasitesinin cihaz ağırlığı ve kalınlığı üzerinde nasıl bir etki yaratacağı henüz bilinmiyor.

Kamera sisteminde ayrıca periskop telefoto lens ve çok spektrumlu sensör gibi ek donanımların bulunabileceği konuşuluyor. Periskop lens teknolojisi, uzun mesafeli optik yakınlaştırma performansını artırırken görüntü kaybını minimum seviyede tutuyor. Çok spektrumlu sensörler ise renk doğruluğu ve ışık algılama konusunda kameraya ek veri sağlayarak özellikle portre ve gece çekimlerinde daha dengeli sonuçlar sunabiliyor. Kablosuz şarj desteğinin de cihazda yer alabileceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Nova 16 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: