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Kendi SSD'nizi (Katı Disk) kendiniz yapın; SD to SSD Convertor

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
5,4b
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Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gelişen flash bellek üretim teknolojileri sayesinde eskisine göre düşen fiyatlarıyla katı diskler de (Solid State Disk) yavaş yavaş mağazalarda yer almaya başladılar. Asnet'in ülkemize getirdiği Bigboy marka SSD'lerin 16GB ve 32GB kapasiteye sahip modellerini, çeşitli online satış mağazalarından sipariş vererek satın alabilmek mümkün.

Tabi MB başına düşen maliyetleri, manyetik plakalara sahip akrabalarına göre oldukça fazla olan SSD'ler her ne kadar eskiye göre ucuzladı desek de en azından genel kullanım için hâlâ pek makul fiyatlara sahip değiller. Fakat Japon dostlarımız, Katı Diskimsileri ile (kabul ediyorum garip bir isim oldu) şu an için olmasa da yakın bir zamanda fiyat sorununu çözebilirler.

Gerçek ismi SD to SSD Convertor yani SD'den SSD'ye dönüştürücü olan cihaz, üzerine takacağınız 4 adet SD kartı depolama alanı olarak kullanarak 2.5" lik bir SSD gibi IDE arabirimi ile bilgisayarınıza bağlayabilmenize olanak veriyor. SDHC yani 2GB ve üzeri depolama alanına sahip olan SD kartlara destek vermediği için en fazla 8GB (4 x 2GB) depolama alanı sunabilen dönüştürücünün, üzerine takılacak olan SD kartların aynı marka ve aynı model olmaları gerekiyor. Ayrıca cihaza takacağınız kartları 2'li veya 4'lü gruplar halinde takmanız da gerekmekte. Ürün özelliklerinde belirtilmemiş fakat SD kartları 2'li ve 4'lü gruplar halinde takmamız gerekiyor olmasının altında, SD kartların cihaz içerisinde RAID 0 modunda çalıştırılarak veri aktarım ve yazma hızlarının arttırılmak isteniyor olması olabilir.

2.5" lik SD to SSD Convertor her ne kadar yeni bir ürün olsa da üreticisi Century bu işte yeni değil. Firmanın 3.5" lik disk yuvasına takılmaya uygun boyutlarda 4 adet CF kartı SSD disk olarak kullanmanızı sağlayan dönüştürücüleri de bulunuyor. Cihazın fiyatına gelirsek işte bu kısım hayallerinizi suya düşürebilir. Yaklaşık 260$ fiyat etiketi taşıyan dönüştürücünün yanında 4 adet 2GB SD kart da satın alındığı zaman, maliyet yaklaşık olarak 16GB'lık SSD disklerin ülkemizdeki satış fiyatıyla eş seviyeye geliyor. SD to SSD convertor, şu an için yüksek fiyatı nedeniyle alınabilir bir ürün olmayabilir fakat ileriki modellerinde, daha uygun fiyat etiketi ve SDHC desteği bir araya getirilirse 32GB ve üzeri kapasitelerdeki SSD disklere çok mantıklı fiyatlarla sahip olma şansı yakalayabiliriz.


http://www.century.co.jp/e_index.html Yorum Yaz
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hareketliperde 2 yıl
bu aleti nerden bulabiliriz acaba
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Serdarkekik 12 yıl
Raid ile ilgili detaylı bilgiyi BURADAN alabilirsin gercekperest



edit : nicki yanlış almışım
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Serdarkekik 12 yıl
Bunları alacağıma 16GBlık ssd disk alırım.Bu ürünü ssd disklerden daha cazip kılan birşeylerin olması gerekiyor,umarım fiyat konusunda birşeyler yaparlar,yoksa boşyere çıkan bir ürün olmuş olur.Haber için teşekkürler Speed-Step
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gercekperest 12 yıl
Speed-step kardeş bu raid sıfır modu ne ola ki?
İyi ki varsınız donanimhaber.com olarak, kimse kimseye yardım etmio bu devirde.. Bizse birilerine bi şey öğretsek de bi faydamız olsa diye can atardık eskiden... Bilio musunuz bi ark ne dedi bana bunu sorduğum zaman, git forumlardan filan bak diye başından savdı beni... Ner'de o eski zamanlar...
Ne diyordum, hah: bu raid sıfır moduyla çift sayıda takılı olması gereken kartların n eilişkisi vardır biraz açabilir misiniz...

Şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar...
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DraGonS 12 yıl
ssd ler ne öyle ya öyle :S 1 milyara 32 gb anasını satam. Gider laptop alrım o fiyata!
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