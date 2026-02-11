Kia EV2'den gerçek kış menzil testinde dikkat çekici performans

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Kia, en küçük elektrikli modeli olarak piyasaya süreceği EV2’nin bir prototipini, Norveç Otomobil Federasyonu’nun (NAF) düzenlediği El Prix Kış Test Sürüşüne dahil etti. Büyük batarya seçeneğiyle teste katılan Kia EV2, kış testleri sırasında dikkat çekici bir performans sergiledi.

448 km menzil hedefi

Tam Boyutta Gör Teste katılan 61 kWsa bataryalı Kia EV2'nin temmuz ayında Slovakya’da üretime girmesi planlanıyor. Kia, Avrupa için geçerli WLTP menzil değerinin henüz kesinleşmediğini ancak 17 inç jantlarla 448 km, 19 inç jantlarla ise 413 km menzil sunmasının beklendiğini belirtiyor.

Prototip, test boyunca 310 km yol kat etti. Bu da WLTP menzil değerine kıyasla 103 km’lik bir kayba, yani yaklaşık %24,8’lik bir düşüşe karşılık geliyor. Test koşulları dikkate alındığında bu sonuç oldukça etkileyici. Zira test boyunca sıcaklıklar -8°C’nin üzerine çıkmadı ve en düşük sıcaklık -31°C olarak ölçüldü.

Aşırı soğuk havalarda şarj performansı da testin önemli bir parçasıydı ve EV2 bu alanda da güçlü bir performans sergiledi. Araç, %8’den %80’e şarj edilirken bataryaya 45,4 kWsa enerji aktarıldı. Bu işlem yaklaşık 37 dakikadan kısa sürede tamamlandı. Şarj sırasında 97 kW tepe güç, 74 kW ortalama güç elde edildi.

Hyundai-Kia grubu başarısıyla öne çıktı

Tam Boyutta Gör Kia, EV2’nin normal koşullarda %10’dan %80’e tam 30 dakikada şarj olmasının beklendiğini belirtiyor. Tepe şarj gücü net olarak açıklanmasa da Norveç’teki aşırı soğuk koşullarda elde edilen bu sonuçlar dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

Grup menzil testinde EV2’nin ardından en iyi performansı gösteren model Hyundai Inster oldu. 360 km menzil değerine sahip olan Inster, soğuk koşullarda 104 km menzil kaybı yaşadı. Bu, toplam menzilin yaklaşık %28,9’una karşılık geliyor. Buna rağmen Inster, testte güçlü bir performans ortaya koydu.

Slovakya’da üretilen bir diğer model olan Kia EV4 hatchback de teste katıldı. 81,4 kWsa kapasiteli uzun menzil bataryaya sahip EV4, 594 km’ye kadar menzil sunuyor. Ancak testte 204 km menzil kaybı yaşadı.

