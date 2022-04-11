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    Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Chery, yeni sedan modelinin tasarımını gösterdi

    Çin'de sedan modeller hala popüler. Hal böyle olunca üreticiler Çin özelinde yeni sedanlar tanıtmaya devam ediyor. Chery de bu yıl piyasaya süreceği yeni sedan modeli Arrizo 8'in tasarımını gösterdi.
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    Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Chery, yeni sedan modelini gösterdi
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    Sedanlar özellikle Avrupa ve ABD'de cazibesini yitirdi ancak dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından biri olan Çin'de hala popülerliğini koruyor. Chery de bu talebe yeni sedan modeli Arrizo 8 ile cevap vermeye hazırlanıyor.

    Yeni Chery Arrizo 8'ın bu yılın üçüncü çeyreğinde Çin'de satışa sunulması planlanıyor. Söz konusu modelin boyutu ve özellikleriyle Toyota Camry, Honda Accord ve Kia K5 gibi modellere rakip olacağı belirtiliyor. Arrizo 8'in kısa süre önce ertelendiği duyurulan Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor ancak şirket bugün ilk resmi görselleri paylaştı.

    Chery Arrizo 8, iç ve dış tasarımıyla premium bir otomobil hissi veriyor. Ön bölümde gündüz LED'leriyle çevrili ince farlar, boydan boya uzanan krom şeritle birleşiyor. Merkezde ise aydınlatılmış Chery logosu bulunuyor. Bu bölümü domine eden büyük panjurun kenarlarında ise dikey hava girişleri göze çarpıyor. Profilden baktığımızda ise büyük jantların yanı sıra yükselen omuz çizgisiyle birleşen fastback benzeri bir tavan hattı dikkat çekiyor.

    Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Chery, yeni sedan modelini gösterdi
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    Bagajın ucuna entegre spoyleri, boydan boya uzanan LED stopları, dörtlü egzoz çıkışı ve difüzörüyle sportif bir görünüm sunan Chery Arrizo 8'in iç mekanı oldukça sade bir tasarıma sahip. Üç kollu altı düz direksiyonun hemen arkasındaki panelde 12.3'er inçlik dijital gösterge ve multimedya ekranları bitişik şekilde duruyor. Konsol üzerinde herhangi bir fiziksel tuş bulunmazken orta konsolda küçük bir vites topuzu, sürüş modu seçici, akıllı telefon şarj ünitesi ve saklama alanları bulunuyor.

    Teknik detaylar henüz açıklanmadı fakat CarNewsChina'nın haberine göre araçta 194 beygir güç ve 290 Nm tork üreten 1.6 litre turbo benzinli ünite bulunacak. En tepedeki Sport versiyonu ise 2.0 litre turbo motordan 250 beygir güç ve 390 Nm tork alacak. Her iki seçenek de 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilecek. Haberde ayrıca fotoğrafların baz versiyona ait olduğu belirtilmiş. Yani Sport versiyon çok daha agresif bir tasarımla gelebilir.

    Chery Arrizo 8'in fiyatı henüz belli değil ancak en az 140 bin Yuan yani güncel kurla 322 bin TL civarından başlayacağı düşünülüyor. Chery, bu yıl 3 farklı SUV modeliyle Türkiye'ye dönüş yapacak ve büyük ihtimalle Arrizo 8 sedan modelini Çin dışına çıkarmayacaktır.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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