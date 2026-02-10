Mercedes'ten A-Serisi için karar değişikliği: 2028 planı netleşti

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, giriş segmentindeki model stratejisinde önemli bir değişikliğe gidecek. Daha önce üretimden kaldırılması planlanan A-Serisi, markanın yeni planları doğrultusunda 2028 yılında tamamen yeni bir nesille geri dönecek. Bilgiyi, Mercedes Geliştirme Direktörü Jörg Burzer doğruladı.

Yeni strateji kapsamında, mevcut A-Serisi üretimi 2027’ye kadar devam edecek ve ardından tamamen yeni bir modelle yerini halefine bırakacak. Burzer’in açıklamasına göre yeni A-Serisi, MMA platformu üzerinde geliştirilecek bağımsız bir model olacak ve Mercedes’in kompakt sınıftaki MMA ürün gamı böylece dört değil beş modelden oluşacak.

Yeni A-Serisi, crossover formunda olacak

Yeni model, klasik bir hatchback olmayacak. Alman basınına göre araç, SUV ile kompakt MPV özelliklerini birleştiren crossover formunda tasarlanacak. Mercedes, bu modelle Avrupa pazarı için erişilebilir, pratik ve giriş seviyesi bir seçenek sunmayı hedefliyor. Tasarım detayları henüz paylaşılmasa da modelin özellikle Avrupa odaklı geliştirileceği vurgulanıyor.

Yeni A-Serisi'nin hangi motor seçenekleriyle sunulacağı ise henüz net değil. MMA platformu hem tam elektrikli hem de hibrit aktarma organlarını destekliyor. Elektrikli CLA'nın hibrit versiyonu mevcut. Aynı şekilde GLB’nin hibrit versiyonu da planlanıyor. A-Serisi'nin halefi de muhtemelen bu yolu izleyecek.

Üretim yeri olarak ise Macaristan öne çıkıyor. Mevcut A-Serisi'nin üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde Almanya’dan Macaristan’a taşınacak ve 2027’de sona erecek. Söz konusu tesis, MMA platformuna uygun altyapısıyla yeni model için güçlü bir aday konumunda.

