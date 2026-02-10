Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes'ten A-Serisi için karar değişikliği: 2028 planı netleşti

    Mercedes, üretimden kaldırmayı planladığı A-Serisi için karar değiştirdi. MMA platformu üzerine geliştirilecek yeni nesil A-Serisi, crossover formunda 2028’de yollara çıkacak.

    Mercedes'ten A-Serisi için karar değişikliği: 2028 planı netleşti Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, giriş segmentindeki model stratejisinde önemli bir değişikliğe gidecek. Daha önce üretimden kaldırılması planlanan A-Serisi, markanın yeni planları doğrultusunda 2028 yılında tamamen yeni bir nesille geri dönecek. Bilgiyi, Mercedes Geliştirme Direktörü Jörg Burzer doğruladı.

    Yeni strateji kapsamında, mevcut A-Serisi üretimi 2027’ye kadar devam edecek ve ardından tamamen yeni bir modelle yerini halefine bırakacak. Burzer’in açıklamasına göre yeni A-Serisi, MMA platformu üzerinde geliştirilecek bağımsız bir model olacak ve Mercedes’in kompakt sınıftaki MMA ürün gamı böylece dört değil beş modelden oluşacak.

    Yeni A-Serisi, crossover formunda olacak

    Yeni model, klasik bir hatchback olmayacak. Alman basınına göre araç, SUV ile kompakt MPV özelliklerini birleştiren crossover formunda tasarlanacak. Mercedes, bu modelle Avrupa pazarı için erişilebilir, pratik ve giriş seviyesi bir seçenek sunmayı hedefliyor. Tasarım detayları henüz paylaşılmasa da modelin özellikle Avrupa odaklı geliştirileceği vurgulanıyor.

    Yeni A-Serisi'nin hangi motor seçenekleriyle sunulacağı ise henüz net değil. MMA platformu hem tam elektrikli hem de hibrit aktarma organlarını destekliyor. Elektrikli CLA'nın hibrit versiyonu mevcut. Aynı şekilde GLB’nin hibrit versiyonu da planlanıyor. A-Serisi'nin halefi de muhtemelen bu yolu izleyecek.

    Üretim yeri olarak ise Macaristan öne çıkıyor. Mevcut A-Serisi'nin üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde Almanya’dan Macaristan’a taşınacak ve 2027’de sona erecek. Söz konusu tesis, MMA platformuna uygun altyapısıyla yeni model için güçlü bir aday konumunda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0530 numara sorgulama wifi 6 modem en çok tutulan otomatik vites arabalar dondurulmuş köfte çözülmeden pisirilir mi iphone garanti uzatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum