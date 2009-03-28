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Kılıçlar çekildi! Intel - Nvidia tartışmasında tansiyon yükseliyor

Intel ve Nvidia arası geçtiğimiz ay açılan bir dava ile başlayan yeni tartışma alevleniyor. İşte son iddialar!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ve Intel arasında geçtiğimiz yıla damga vuran "SLI Krizi" Core i7 platformunun lanse edilmesiyle birlikte aşılmış, Nvidia çoklu GPU teknolojisinin kullanım haklarının Core i7 işlemciler için hazırlanan X58 anakartlarda kullanımına yeşil ışık yakmış akabinde pek çok anakart üreticisi de SLI destekli modellerini pazara sunmuştu. Dünyanın en büyük yarıiletken üreticileri arasında yer alan Intel ve Nvidia arasındaki gerginlik bitti derken, geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen yonga seti odaklı yeni gelişmeler gündeme bomba gibi düşmüş ve iki firma yeni nesil işlemcilere yönelik yonga seti hazırlanması noktasında 2004 yılında imzaladıkları anlaşma metninde ihtilafa düşmüşlerdi.

Intel dört yıl geçerliliğe sahip anlaşmanın yeni bir tasarım olan ve entegre bellek kontrolcüsü gibi radikal değişikliklerle gelen Nehalem mimarisini dolayısıyla Core i7 işlemcilerini kapsamadığını iddia ederek dava açmış, Nvidia da bu duruma sessiz kalmayarak teknoloji kullanımı için yapılan karşılıklı lisans anlaşmasının kendilerine bir takım haklar sağladığını belirtmişti. Gelişmeler ışığında Nvidia da yasal haklarını kullanma yoluna giderek temyiz mahkemesinde Intel'e karşı dava açtığını dün duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Nvidia, grafik teknolojileri alanındaki patentlerinin önemli bir kısmını Intel'in kullanımına açan ruhsatın iptal edilmesini istiyor. Üstelik gelişmeler bunlarla da sınırlı değil zira bir şok açıklama da Drew Henry'den geldi.

Kılıçlar çekildi! Intel - Nvidia tartışmasında tansiyon yükseliyor
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Intel-Nvidia tartışmasında arka arkaya açılan davalarla tansiyon giderek yükseliyor.

Nvidia'nın yonga seti operasyonlarının başındaki isim olan Drew Henry, Intel'in neden olduğu mevcut atmosferin, Nvidia tabanlı yonga setleriyle anakart hazırlayan iş ortakları arasında panik yarattığını zira gelecek nesil işlemciler için süregelen tartışmaların satışları etkilediğini dile getirirken, bir başka açıklaması uzun süre tartışılacak gibi görünüyor. Yonga seti konusundaki tutumuyla Intel'in tüketicileri alternatif seçeneklerden yoksun bıraktığını iddia eden Drew Henry, iki firma arasında yapılan karşılıklı lisans anlamasından Intel'in yararlanmaya devam ettiğini, Intel'in geliştirdiği IGP yani entegre grafik işlem birimlerinde de Nvidia'nın fikri mülkiyet haklarının olduğuna inandıklarını belirtti.

Bilindiği üzere Intel bir süredir Larrabee kod adıyla kendi grafik işlemci teknolojisi üzerinde çalışmakta. Entegre grafik işlemci pazarındaki kullanım yaygınlığı ile pazar payı açısından AMD-ATi ve Nvidia'nın önünde yer alan Intel'in, Larrabee projesiyle harici ekran kartı pazarına girmeyi planladığı ve ilk modelini sene sonu veya 2010 başında duyurmayı planladığı biliniyor. Larrabee projesine de gönderme yapan Drew Henry, Nvidia'nın patent portföyü olmadan Intel'in Larrabee projesini geliştiremeyeceği gibi oldukça önemli bir iddiayı da ortaya atmış durumda. Zira bilindiği üzere Intel'in Larrabee projesi, mevcut GPU mimarilerinden daha farklı bir tasarım anlayışı ile çok çekirdekli bir tasarım ekseninde hazırlanıyor.

Drew Henry yapılan karşılıklı lisans anlaşmasından doğan haklarının kullanılamamasından ötürü açtıkları dava çerçevesinde Intel'in sahip olduğu Nvidia IP'lerine yönelik kullanım haklarının iptalini istediklerini belirtti. Tabii Nvidia cephesinin dile getirdiği iddialara Intel'in nasıl yanıt vereceği de ayrı bir merak konusu zira iddialar oldukça önemli. Nvidia, mevcut lisans anlaşmasının sağladığı haklar çerçevesinde Intel'in mevcut IGP'lerinde (Entegre Grafik İşlemci) ve geliştirmekte olduğu Larrabee projesinde Nvidia'nın sahip olduğu patentlerden yararlandığını belirtiyor. Özellikle iddiaların doğrulanması halinde, Larrabee projesinin geleceğinin nasıl etkileneceği de merak konusu olmaya başladı bile.

Kılıçlar çekildi! Intel - Nvidia tartışmasında tansiyon yükseliyor
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Drew Henry, Nvidia'nın patent portföyü olmadan Larrabee'nin geliştirilemeyeceğine inandıklarını belirtti.

Tabii bu noktada akıllara başka sorular da gelmiyor değil. Zira SLI teknolojisine yönelik tartışmaların alevlendiği günlerde Nvidia CEO'su Jen-Hsun Huang, Larrabee projesinin PowerPoint sunumundan öteye gidemeyeceğinden bahsetmişti. Bugünse Nvidia patentleri olmadan Larrabee'nin olmayacağı iddiaları tartışmayı farklı bir noktaya taşıyabilir.Tabii açılan karşılıklı davalar sonucunda SLI teknolojisine kullanımına yönelik yeni bir gelişme yaşanır mı sorusunun cevabı için de beklenmesi gerekecek. Zira açılan davalar sonucunda Nvidia'nın, Intel'in yeni nesil işlemcileri için yonga setleri hazırlayamaması durumunda SLI teknolojisinin kullanım haklarını yeniden gündeme getirir mi sorusunu da akıllara getirecektir.

Tüm bu gelişmelere ek olarak Drew Henry, firmasnın B planı üzerine de bir açıklama yaptı. Bay Henry, Nvidia'nın açılan davayı kaybetmesi halinde, VIA'nın Nano işlemcilerine destek veren Ion 2 platformu gibi farklı ürünleri piyasaya sürebileceğini dile getirdi. Davalık olan iki dev ismin ilişkilerinin zaman içerisinde hangi noktaya geleceğini bekleyip göreceğiz.


http://digitimes.com/news/a20090327VL200.html Yorum Yaz
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aglarm 10 yıl
çeşke başka firmalarda katılsa rakip çok oldukça firmalar fiyatta oynama yapacaktır
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furkanakgul 10 yıl
ooo adamlar birleşiceğine kavga ediyorlar .... AMD-ATİ yi takdir etmek lazım....
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alito 10 yıl
bunlar birbirini yerken amd-ati hd58xx hazırlıyor. intel ve nvidia bön bön bakakalacak bu gidişle :)
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thermalshock 10 yıl
çirkef nvidia yine çirkefliğini göstermiş...
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gordon01 10 yıl

Orjinalden alıntı: alito

bunlar birbirini yerken amd-ati hd58xx hazırlıyor. intel ve nvidia bön bön bakakalacak bu gidişle :)

Intel harici pazarına büyük bir ihtimal 2010'dan sonra Larrabee ile girecek. Nvidia'nın ATI RV870 kodlu ekran kartlarıyla ile eş zamanla girmesi beklenen GT300 kodlu ekran kartlarından haberiniz yok galiba
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stradosphere 10 yıl
Nvidia Intel den daha mı alt bir firma ki ? Tesla projeside dahil kendi bünyesinde anakart,ekran kartı ve yakında gelecek olan mp4 vari cihazları ile intel den hiçte geri kalır yanı yok.Dahası Intel ne kadar işlemci satıyor olsa bile belli bir anlaşma yapmış ve bu anlaşmayı resmen kendisi fes ediyor böylece Microsoft babanın yaptığı gibi milletten kaçırıp,sisteme gömüp sonra da ee sen karışma Nvidia ,ben kullanacam bunu gibi bir gerginlik havası yaratıyor.Açıkçası iki firmada ileride uzlaşma yoluna gidebilir.Bu da her şekilde ATI-AMD için zarar demektir.
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justbejust 10 yıl
intel lisans konularında mahkemeden tokat yiyip de hem nvidia hem amd'ye karşı suyun başında oturan ağa gibi davranmayı bırakmadığı sürece meselelerin çözülmesi zor görünüyor.
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Source 10 yıl
nvidia işlemci üretmeye başlarsa şaşırmam
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darkwanderer 10 yıl
sfrr 29.03.2009 Saat: 04:12
Simdi agla dur Nvidia, Amd neden intel ile kapısıyor simdi ogrenmis oldun :D intel ile o kadar anlasma yapıp milleti kazıkladınız, simdide intel, nvidiayı kazıklıyor... 3 kurusluk mala 5 kurus istersen bu olayların basınıza gelmesi normal... Amd-Ati umarım salaklık yapıpda intel ile yakınlasmaz...
Yuh artık daha neler :D
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LORDTEK 10 yıl
"nvidia şu anda sauron un yüzüğü istediği gibi x86 lisansını istiyor"
kesinlikle katılıyorum.
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©hosen 10 yıl
uzun zamandır araları limoniydi zaten. intele kalsa herkez benim için çalışsın ben ne çıkarırsam onlarda ona göre bişeyler yapsın benim sözümden kimse çıkmasın diyor. amd'den de bi cacık olmaz, fırsattan istifade bişeyler yapar desek. nvidia tek başına intelin karşısında nasıl durcak orasında bir keşmekeş. nvidiaya sağlam bir firma daha destek verse intel ağır darbe alır bence. gerçi eninde sonunda işin ucu tüketiciye dokuncakta inş. hayırlı bir dokunuş olur.
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KANUNI61 10 yıl
ugacomtr 28.03.2009 Saat: 12:41
cok merak ediyorum nvidia mı kaybedecek intel mi :) ---------------------nvidia kaybeder intel gene birtakım işler cevirip orayıda kazanır
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neyim 10 yıl
yha arkadaşlar düşünün nvidia sonradan parladı çoklu gpu(sli) da.ama intel bu işin içinde büyüdü..merak edilecek bir şey yok ne yapıp edip intel i7 teknoları geliştirilecek..böylelikle yorgan gitti kavga bitti hesabı ..:D tabi nvidia bunun peşini bırakacak gibi gözükmüyor..
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