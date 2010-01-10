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Kingmax yüksek performans sınıfı iki yeni 32GB SDHC bellek kartı hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingmax yüksek performans sınıfı iki yeni 32GB SDHC bellek kartı hazırladı
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Kingmax profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı yüksek performans odaklı SDHC bellek kartlarını duyurdu. 32GB depolama kapasitesine sahip olan ve Class 10 performans derecelendirmesiyle gelen bellek kartları SD 2.0 standardını destekliyor ve 2.7v-3.6v geriliminde çalışıyorlar. Sadece 2 gram ağırlığında olan ve 20MB/sn yazma hızını destekleyen SDHC bellek kartlarından bir tanesi su geçirmez tasarıma sahip.

Kingmax'ın önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı 32GB kapasiteli SDHC bellek kartları için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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sotoxs 9 yıl
su geçirmez olması çok iyi hızda iyi. iyi olmayan birşeyler olmalı buldum fiyat! neden ki kdv otv butv sutv...
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ersinbektas 9 yıl
aynen :D
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drkayzer 9 yıl
bende ram sandım başta :D malum ramlarda 32ye yaklaştı
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