Kingmax yüksek performans sınıfı iki yeni 32GB SDHC bellek kartı hazırladı

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Kingmax profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı yüksek performans odaklı SDHC bellek kartlarını duyurdu. 32GB depolama kapasitesine sahip olan ve Class 10 performans derecelendirmesiyle gelen bellek kartları SD 2.0 standardını destekliyor ve 2.7v-3.6v geriliminde çalışıyorlar. Sadece 2 gram ağırlığında olan ve 20MB/sn yazma hızını destekleyen SDHC bellek kartlarından bir tanesi su geçirmez tasarıma sahip.

Kingmax'ın önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı 32GB kapasiteli SDHC bellek kartları için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.